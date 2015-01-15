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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:45

akurt
Пане Акурт, а з Туреччини, з Анталії, в Україну - можна зараз швидко доїхати/долетіти?
________________

  akurt написав:Зараз треба сидіти тихенько

Тобто пан Акурт не рекомендує зараз купляти турецьку курортну нерухомість, так?
________________
  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як думаєте, коли орендні українські ціни поїдуть вниз, і пихаті лендлорди змушені будуть повертатись з теплих країв на грішну землю? Весною чи влітку?

Саме тоді й можна дешево купити нерухомість на Кипрі, в Туреччині чи Антарктиді.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:38

  akurt написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!

З іншого боку - хто не ризикує.... :wink: :D


Пан Долярчик!
Наразі не час ризикувати.
Зараз треба сидіти тихо-тихо і не висовуватися.

Текст нижче - як відповіді на запитання Квесторе_поверніться.

На ваші, пане Квесторе_поверніться, запитання відповідаю:

- я гадаю - і про це всі попереджали останніх 6 місяців, коли почалася ця цікава гра в ОВДП, що в цей час треба бути в доларі.
- я ніколи і нікого не заохочував вкладится в турецьку/нетурецьку нерухомість з метою заробити на цьому і заробити мені - я не продавав і не продаю жодної нерухомості в Туреччині - я завжди з великою обережністю відносився до ідеї вкладення в нерухомість Польшінепольші, Італіїнеіталії , Монголіїнемонголії , Великоїбританії/невеликобританії так далі - і це є не цій гілці.
- я весь час писав, що треба не торгувати саморізами по гіпсокартону на ринку Анголенко в Запоріжжі, або чоловічими краватками/костюмами/смокінгами на другому поверсі ЦУМу Дніпра, або батарейками біля станції метро "Житомирська" в Києві, або на іншому ринку жіночими колготами, а думати/шукати собі роботу ДИСТАНЦІЙНУ. І наводив приклади. Я працював і працюю дистанційно.
- ще з грудня 2019 почалися проблеми у лендлордів - десь почали зникати орендарі. Вже декілька моїх приятелів не можуть здати у Львові те, що прекрасно здавалося. З чудової квартири на Рильского (ближній центр) з"їхали орендарі. Платили у гривні 500 долярів - лендлорд попередив на початку березня, що його гривня не влаштовує, ті виїхали. Лендлорд зав"язав пояси тугіше та виставив за 650. Помирати, так з музикою.
- нас чекає цікава ситуація: я гадаю, що кількість бажаючих орендувати житло сильно не зменшилася навіть на введення цілої купи просто жахливих шпаківень по 650 квартирі вожній - але спробуйте ще в них вселитися - ремонт зара коштує дорожче, ніж стіни - але всі, багатіючи, ТА НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗУБОЖІННЯ, хочуть мати своє кубло, де можна буде тихенько грати із кобітою. Але ситуація ЗАНАДТО суттєво смінилася - просто лавина за останні три тижни - грати із кобітою в затишному місці не перестануть хотіти, але для того треба мати гроші. А грошви не буде... А кохання без грошви не буває...
- ця гілка названа мною не даремно саме так, як названа: якщо щось десь купувати - а у людей є та було таке бажання щось купити за кордоном - то ДЛЯ СЕБЕ було купувати тут, а не в оренду і не для перепродажу. І пояснював на цифрах і фактах.

Зараз треба сидіти тихенько - як говорять в Україні - "на одній сраці" та чекати: виживеш, чи ні.

Дякую за відповідь.
В загальному погоджуюсь.
Підтопимо трохи жирку...шо нахомячили :) ...а там як Бог дасть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:19

Це точно.
Новинка дня: у відділення банку пускають по одному відвідувачу.
В банках ажіотажу немає, але спитав про всяк випадок про валюту - великі суми готівкових доларів треба замовляти сьогодні на завтра.
Можливо згодиться тим, хто тримає на депозитах в Україні валюту - ніби-то Альфа-банк Україна припинив видавати валюту готівкою.

Цікаво обслуговують картки ПРИВАТУ: все залежить від того, термінал якого банку обслуговує торгову точку.
Другий за величиной банк Garanti - відхиляє платежі.
Інші - висвітлюють списання прямо на касі в доларах США, чого раніше не було.

х х х
Свати із Франції (Скайпом):
"Мы теперь имеем право выходить на улицу со специальной бумажкой. Даже пробежки нельзя делать вдвоём и вообще нельзя бегать. Выгуливать можно только собак...
Такое впечатление, что взорвался очередной Чернобыль, но нам об этом не говорят..."
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 11:26

viewtopic.php?p=4906569#p4906569
  freeze написав:Итак опять по статистике за прошлый день.

Опять хорошего практически нет.
Коронавирус расширяет свой распространение с увеличивающейся скоростью.
Опять абсолютный рекорд заболевших за один день - 20500.
Оцените скорость роста, еще неделю назад было дополнительно 8300 заболевших за день.

Рекордсмен относительной скорости распространения - Турция - за день в 2 раза кол-во больных. Неважно Румыния и Болгария + 40 процентов за день.
Из топ-стран быстрее всего летит в Германии + 33 % заболевших за день.

Напугавшая всех Италия несмотря на карантин не снижает темпов прироста + 13 % в день уже три дня подряд без изменений. Если у них снижение темпов прироста не произойдет, то система здравоохранения ляжет и очень быстро.

Из положительного - по прежнему Китай, Япония и Южная Корея.
Главный и удивительный плюс - впервые в Ухани за сутки не зарегистрировали ни одного больного.
Не знаю по каким причинам, но очень малый прирост за сутки показали Польша и Молдова. Занесём их в плюс.

Ну, а Украина похоже в лидерах очковтирательства - 2 за болевших за сутки. Ситуация уже начинает выглядеть идиотской.

Туреччина - лідер
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 14:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дивлюся, злотий побив рекорд в парі USDPLN,
думаю, що польська нерухомість якою я колись цікавився (Щецин, Ченстохова, Катовіце) може заграти новими привабливими фарбами.
Останнє що цікавило 16000 PLN за вбиту кавалірку і 25000 PLN за кавалірку з ремонтом в старувці Ченстохови, і я вже був за крок "дайтє двє" у 2017.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:02

А действительно, давайте оживим темку)). Давайте посмотрим как Турция спасает свою экономику от последствий кризиса связанного с коронавирусом.
Вот собственно перечень:
https://112.ua/mnenie/nashim-na-zametku ... 29711.html

Что-то мне подсказывает, что с их недвижимостью будет всё хорошо, а вот с нашей не уверен. Думаю, что наша недвига просядет в валюте сильно. И думаю, что этого не придётся долго ждать. Урожай падения недвижимости мы получим уже в этом году. Так что "хомякам" приготовится :mrgreen:
Эх, увлекательные нас ждут события, совсем в скором будущем. :arrow: :wink:
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:11

  San1t написав:А действительно, давайте оживим темку)). Давайте посмотрим как Турция спасает свою экономику от последствий кризиса связанного с коронавирусом.
Вот собственно перечень:
https://112.ua/mnenie/nashim-na-zametku ... 29711.html

Что-то мне подсказывает, что с их недвижимостью будет всё хорошо, а вот с нашей не уверен. Думаю, что наша недвига просядет в валюте сильно. И думаю, что этого не придётся долго ждать. Урожай падения недвижимости мы получим уже в этом году. Так что "хомякам" приготовится :mrgreen:
Эх, увлекательные нас ждут события, совсем в скором будущем. :arrow: :wink:


Дивись, щоб в Туреччині не було так як в Індії

https://varlamov.ru/3842925.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-indii-seychas-proishodit-kakoy-to-pizde

Любые иностранцы, особенно европейской внешности, теперь изгои. По телевизору показали итальянцев и как у них всё плохо, поэтому для местных теперь любой европеец – разносчик болезней. Индусы выселяют иностранцев из домов и не отдают аванс, а если не выселяют, им звонит полиция и просит выселить. Уличная шпана кричит на европейцев 'Corona go!' и кидает в них палки и камни. Единственное место, где более-менее спокойно — Гоа. Но туда не все успели добраться. В тематических группах ВК пишут, что выселяют даже женщин с грудными детьми. Еду не продают совсем, либо в несколько раз завышают цену.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 14:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, прокоментуй заборону іноземцям на в"їзд до Туреччини

https://112.ua/mir/turciya-ogranichila-vezd-inostrancev-iz-14-stran-iz-za-koronavirusa-529143.html
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 бер, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:12

Вчора подивився. Шок від карантину в Ізраїлі. 100 метрів від дому лише можна відходити, жесть! Німечина і Туречина - ОК!

ОБСТАНОВКА В МИРЕ: ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ. Рассказывают жители что делают в своей стране/ Анталия

https://youtu.be/dnmDZXr56Qc
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