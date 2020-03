Додано: Чет 19 бер, 2020 11:26

freeze написав: Итак опять по статистике за прошлый день.



Опять хорошего практически нет.

Коронавирус расширяет свой распространение с увеличивающейся скоростью.

Опять абсолютный рекорд заболевших за один день - 20500.

Оцените скорость роста, еще неделю назад было дополнительно 8300 заболевших за день.



Рекордсмен относительной скорости распространения - Турция - за день в 2 раза кол-во больных. Неважно Румыния и Болгария + 40 процентов за день.

Из топ-стран быстрее всего летит в Германии + 33 % заболевших за день.



Напугавшая всех Италия несмотря на карантин не снижает темпов прироста + 13 % в день уже три дня подряд без изменений. Если у них снижение темпов прироста не произойдет, то система здравоохранения ляжет и очень быстро.



Из положительного - по прежнему Китай, Япония и Южная Корея.

Главный и удивительный плюс - впервые в Ухани за сутки не зарегистрировали ни одного больного.

Не знаю по каким причинам, но очень малый прирост за сутки показали Польша и Молдова. Занесём их в плюс.



