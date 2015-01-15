|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 08:25
akurt написав:Це допоможе спрогнозувати те, що буде.
От цей пост (про те що буде) я пропустити не хотів би!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1137
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4990
|520953
|
|
|413
|68278
|
Нед 29 бер, 2020 12:25
Bolt
|
|216
|76918
|
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo