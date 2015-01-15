Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 бер, 2020 09:25
akurt написав: Це допоможе спрогнозувати те, що буде.
От цей пост (про те що буде) я пропустити не хотів би!
change_pm
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:21
change_pm написав: akurt написав: Це допоможе спрогнозувати те, що буде.
От цей пост (про те що буде) я пропустити не хотів би!
Куротна нерухомість в Іспанії подешевшала!!!
Налітай, доки є!
https://www.youtube.com/channel/UCT_Pzf ... Z51mxaoAzg akurt написав:
Повірте, я задаю питання без "підводних каменів" - реально інтересно читачам буде
Пане Акурт, читачам цікаво, де зараз пан Акурт? Ніжиться на пляжах? Смокче дешевий йогурт??? Чи сидить у двотижневому карантині з ноісіями італійського COVD2019?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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