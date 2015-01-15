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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:25

  akurt написав:Це допоможе спрогнозувати те, що буде.

От цей пост (про те що буде) я пропустити не хотів би!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:21

  change_pm написав:
  akurt написав:Це допоможе спрогнозувати те, що буде.

От цей пост (про те що буде) я пропустити не хотів би!

Куротна нерухомість в Іспанії подешевшала!!!
Налітай, доки є!

https://www.youtube.com/channel/UCT_Pzf ... Z51mxaoAzg
  akurt написав:Повірте, я задаю питання без "підводних каменів" - реально інтересно читачам буде
Пане Акурт, читачам цікаво, де зараз пан Акурт? Ніжиться на пляжах? Смокче дешевий йогурт??? Чи сидить у двотижневому карантині з ноісіями італійського COVD2019? :roll:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:00

akurt - на сьогодні одна із самих щасливих людин на Земній кулі.
Це доводиться дуже просто: десятки і сотні читачів гілки уважно слідкують за тим, щоби у нього було все гаразд і він був здоровим. Контролюють коже слово.
Це приємно.

На практиці:
- я живу у власній квартирі в Анталії - ніколи цього не приховував - і суворо дотримуюся карантину - на виходжу з квартири зовсім. Точніше - 2 рази на день - вигуляти собаку. Гуляю тільки в безлюдних місцях - слава Богу - такі є. Метрів за 200 від будинка великий пустир, який нещодавно обробили трактором, трохи підчистивши від минулорічного бур"яну. Гуляти дуже зручно і точно нікого немає. Крім мене та собаки.
- завжди виходжу в масці - купив упакування по 50 штук - ціна 140 лір або 560 гривень за 50 штук.
- завжди виходжу в рукавичках одноразових та тільки ними торкаюсь будь-яких предметів.
- після повернення ретельно мию руки з милом та вмиваюся із милом. Використовую одноразові паперові рушники.
- із акогольних напоїв в лікувальних цілях вживаю виключно віскі або джин.

Ну і головне: дивлюся серіали по каналу NETFLIX - в мене Преміум-підписка.
Щойно подивився фільм The Platform (я дивлюся серіали в оригінал із англійськими субтитрами).
Фільм дуже складний і напружений.
Випивши після нього трохи джину, подумав, що фільми Андрія Тарковського нервово курять обабіч.
Рекомендую подивитися - це на тему того, що нас очікує.
Головне з фільму:
"... якщо два жителя кожного рівня (там їх 666/2, кожні 24 години опускається вниз на 2 хвилини (!!!) платформа з неймовірним набором їжі) будуть їсти тільки те, що їм необхідно, їжі вистачить усім. На жаль, жадібність і обжерливість переважають, а ті, хто знаходиться нагорі вежі, залишають для нижніх рівнів тільки відходи або взагалі нічого."

Ми з цим зустрічаємося щодня.

Бажаю читачам здоров"я.
Дякую, що турбуються за мене. І вам здоров"я!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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