Додано: Пон 30 бер, 2020 15:00

akurt - на сьогодні одна із самих щасливих людин на Земній кулі.

Це доводиться дуже просто: десятки і сотні читачів гілки уважно слідкують за тим, щоби у нього було все гаразд і він був здоровим. Контролюють коже слово.

Це приємно.



На практиці:

- я живу у власній квартирі в Анталії - ніколи цього не приховував - і суворо дотримуюся карантину - на виходжу з квартири зовсім. Точніше - 2 рази на день - вигуляти собаку. Гуляю тільки в безлюдних місцях - слава Богу - такі є. Метрів за 200 від будинка великий пустир, який нещодавно обробили трактором, трохи підчистивши від минулорічного бур"яну. Гуляти дуже зручно і точно нікого немає. Крім мене та собаки.

- завжди виходжу в масці - купив упакування по 50 штук - ціна 140 лір або 560 гривень за 50 штук.

- завжди виходжу в рукавичках одноразових та тільки ними торкаюсь будь-яких предметів.

- після повернення ретельно мию руки з милом та вмиваюся із милом. Використовую одноразові паперові рушники.

- із акогольних напоїв в лікувальних цілях вживаю виключно віскі або джин.



Ну і головне: дивлюся серіали по каналу NETFLIX - в мене Преміум-підписка.

Щойно подивився фільм The Platform (я дивлюся серіали в оригінал із англійськими субтитрами).

Фільм дуже складний і напружений.

Випивши після нього трохи джину, подумав, що фільми Андрія Тарковського нервово курять обабіч.

Рекомендую подивитися - це на тему того, що нас очікує.

Головне з фільму:

"... якщо два жителя кожного рівня (там їх 666/2, кожні 24 години опускається вниз на 2 хвилини (!!!) платформа з неймовірним набором їжі) будуть їсти тільки те, що їм необхідно, їжі вистачить усім. На жаль, жадібність і обжерливість переважають, а ті, хто знаходиться нагорі вежі, залишають для нижніх рівнів тільки відходи або взагалі нічого."



Ми з цим зустрічаємося щодня.



Бажаю читачам здоров"я.

Дякую, що турбуються за мене. І вам здоров"я!

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).