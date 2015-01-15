А на морі зараз хтось взагалі купається?
Карантин це дозволяє чи ні?
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Додано: Чет 02 кві, 2020 14:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А на морі зараз хтось взагалі купається?
Карантин це дозволяє чи ні?
Додано: Чет 02 кві, 2020 14:43
А выход к морю не через парк у вас?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 кві, 2020 14:46
Додано: Чет 02 кві, 2020 14:59
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:05
Так я про Турцію питаюсь.
До чого тут Україна?
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:16
Чи можна у Львові вийти до моря скупатися ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 02 кві, 2020 15:29
Ні, в Анталії і не тільки НЕ можна виходити на пляж.
Суцільна заборона - карантин - вихід до моря (тут пляж довжиною з 15 км) перекрито.
Тут треба врахувати, що тут набережна з газонами і зазвичай на пляж та на газони вибираються родинами - відпочивають та п"ють чай. Інколи готують шашлик.
Все це заборонено - Набережна в Анталії огорожена - чергує поліція на мотоциклах.
За вихід на пляж або за проведення пікніків - я писав вище - штраф 3 150 лір або приблизно 500 доларів.
Я планував виїхати в гори сьогодні, але підкорився карантину та не поїхав.
Дивлюсь серіали.
Дуже раджу не жартувати з тією бідою і зробити 3 речі:
а) почитати заяву мера Дніпра Бориса Філатова.
б) почитати вище повідомлення від clientage
в) робити як я - виконувати умови карантину та як я - дивитися серіали - проектор транслює зображення на всю стіну спальні.
Так ось, хто жартує: серіал від Netflix "The rain".
Данія. З перекладом (я дивлюсь в оригіналі - мова англійська, субтитри англійською) можна подивитися тут:
х х х
По непроверенным сообщениям въезд в Анталию на авто разрешен ТОЛЬКО авто с номерами Анталии (серия номерных знаков 07).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 02 кві, 2020 20:21
С большим удовольствием читаю ветку по недвиге в Киеве.
Отмечаю для себя:
Faceless, Alex6, Прохожий, baraka, Первый, adeges, PS4, investorkiev и еще пару-тройку ребят/girls...
Отличные рассуждения!
На тему такого:
Из Ирландии по Вайберу:
- На выходных стригусь налысо... настал мой час...
- Мудро
- И 12 евро сэкономлю!
Делаете выводы, господа...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Чет 02 кві, 2020 22:43
колеги по цеху!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:55
Пропоную Вам нову ділову гру.
Чисто як "колезі по цеху" згаданих виже осіб та фахівцію із закордонної нерухомості.
Цього разу я не маю на увазі Польщу - а цікавіше.
Дивіться - Ви - житель славетного Тернополя (одне з найбільших міст історичних земель Галиції та Поділля, Тернопіль входив до складу ЗУНР, Київ - до складу УНР), і - нарешті - після довгих (25 років) роздумів вирішили кинути якір у Києві.
Тобто Київ для Вас - реальне зарубіжжя.
Крім того, поєдується час і простір - як філософські категорії.
Простір - то комплекс відчуттів і досвідних даних (Берклі, Мах) або апріорна форма відчуттєвого споглядання (Кант).
Час - відносна властивість феноменальних речей, порядок послідовності подій (класичний варіант реляційної концепції Ляйбніца).
Які резони?
Які економiчні аспекти?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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