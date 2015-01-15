Додано: Чет 02 кві, 2020 15:29

Ні, в Анталії і не тільки НЕ можна виходити на пляж.Суцільна заборона - карантин - вихід до моря (тут пляж довжиною з 15 км) перекрито.Тут треба врахувати, що тут набережна з газонами і зазвичай на пляж та на газони вибираються родинами - відпочивають та п"ють чай. Інколи готують шашлик.Все це заборонено - Набережна в Анталії огорожена - чергує поліція на мотоциклах.За вихід на пляж або за проведення пікніків - я писав вище - штраф 3 150 лір або приблизно 500 доларів.Я планував виїхати в гори сьогодні, але підкорився карантину та не поїхав.Дивлюсь серіали.Дуже раджу не жартувати з тією бідою і зробити 3 речі:а) почитати заяву мера Дніпра Бориса Філатова.б) почитати вище повідомлення відв) робити як я - виконувати умови карантину та як я - дивитися серіали - проектор транслює зображення на всю стіну спальні.Так ось, хто жартує: серіал від NetflixДанія. З перекладом (я дивлюсь в оригіналі - мова англійська, субтитри англійською) можна подивитися тут:х х хПо непроверенным сообщениям въезд в Анталию на авто разрешен ТОЛЬКО авто с номерами Анталии (серия номерных знаков).