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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А на морі зараз хтось взагалі купається?
Карантин це дозволяє чи ні?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:43

  Trast написав:А на морі зараз хтось взагалі купається?
Карантин це дозволяє чи ні?

А выход к морю не через парк у вас? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:46

  clientage написав:
  Trast написав:А на морі зараз хтось взагалі купається?
Карантин це дозволяє чи ні?

А выход к морю не через парк у вас? :mrgreen:

Не зрозумів?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:59

  Trast написав:
  clientage написав:
  Trast написав:А на морі зараз хтось взагалі купається?
Карантин це дозволяє чи ні?

А выход к морю не через парк у вас? :mrgreen:

Не зрозумів?

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, ввели запрет на:
...
посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:05

  clientage написав:
  Trast написав:
  clientage написав:
А выход к морю не через парк у вас? :mrgreen:

Не зрозумів?

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, ввели запрет на:
...
посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

Так я про Турцію питаюсь.
До чого тут Україна?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:16

  Trast написав:
  clientage написав:
  Trast написав:А на морі зараз хтось взагалі купається?
Карантин це дозволяє чи ні?

А выход к морю не через парк у вас? :mrgreen:

Не зрозумів?

Чи можна у Львові вийти до моря скупатися ... :roll:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 15:29

Ні, в Анталії і не тільки НЕ можна виходити на пляж.
Суцільна заборона - карантин - вихід до моря (тут пляж довжиною з 15 км) перекрито.
Тут треба врахувати, що тут набережна з газонами і зазвичай на пляж та на газони вибираються родинами - відпочивають та п"ють чай. Інколи готують шашлик.
Все це заборонено - Набережна в Анталії огорожена - чергує поліція на мотоциклах.
За вихід на пляж або за проведення пікніків - я писав вище - штраф 3 150 лір або приблизно 500 доларів.
Я планував виїхати в гори сьогодні, але підкорився карантину та не поїхав.
Дивлюсь серіали.

Дуже раджу не жартувати з тією бідою і зробити 3 речі:

а) почитати заяву мера Дніпра Бориса Філатова. https://gorsovet.com.ua/ru/news/8012-kh ... 6p1no5r2gg

б) почитати вище повідомлення від clientage

в) робити як я - виконувати умови карантину та як я - дивитися серіали - проектор транслює зображення на всю стіну спальні.
Так ось, хто жартує: серіал від Netflix "The rain".
Данія. З перекладом (я дивлюсь в оригіналі - мова англійська, субтитри англійською) можна подивитися тут:
http://hdrezka.tv/series/thriller/27526-dozhd-2018.html

х х х
По непроверенным сообщениям въезд в Анталию на авто разрешен ТОЛЬКО авто с номерами Анталии (серия номерных знаков 07).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 20:21

С большим удовольствием читаю ветку по недвиге в Киеве.
Отмечаю для себя:
Faceless, Alex6, Прохожий, baraka, Первый, adeges, PS4, investorkiev и еще пару-тройку ребят/girls...
Отличные рассуждения!

На тему такого:
  sequence написав:
  investorkiev написав:.. карантин закончится и ошалевшие заросшие без маникюра люди выйдут на улицы и узрят цены, от которых у них уши в трубочку свернутся.

ага. Вот только к этому времени денех даже на стрижку не останется.
Зато вторичка в цене люто просядет - спрос на деньги сильно вырастет


Из Ирландии по Вайберу:
- На выходных стригусь налысо... настал мой час...
- Мудро
- И 12 евро сэкономлю!

Делаете выводы, господа...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:43

  akurt написав:С большим удовольствием читаю ветку по недвиге в Киеве.
Отмечаю для себя:
Faceless, Alex6, Прохожий, baraka, Первый, adeges, PS4, investorkiev и еще пару-тройку ребят/girls...
Отличные рассуждения!


колеги по цеху!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:55

Пропоную Вам нову ділову гру.
Чисто як "колезі по цеху" згаданих виже осіб та фахівцію із закордонної нерухомості.
Цього разу я не маю на увазі Польщу - а цікавіше.
Дивіться - Ви - житель славетного Тернополя (одне з найбільших міст історичних земель Галиції та Поділля, Тернопіль входив до складу ЗУНР, Київ - до складу УНР), і - нарешті - після довгих (25 років) роздумів вирішили кинути якір у Києві.
Тобто Київ для Вас - реальне зарубіжжя.
Крім того, поєдується час і простір - як філософські категорії.
Простір - то комплекс відчуттів і досвідних даних (Берклі, Мах) або апріорна форма відчуттєвого споглядання (Кант).
Час - відносна властивість феноменальних речей, порядок послідовності подій (класичний варіант реляційної концепції Ляйбніца).

Які резони?
Які економiчні аспекти?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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