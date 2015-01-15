Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:55

Пропоную Вам нову ділову гру.

Чисто як "колезі по цеху" згаданих виже осіб та фахівцію із закордонної нерухомості.

Цього разу я не маю на увазі Польщу - а цікавіше.

Дивіться - Ви - житель славетного Тернополя (одне з найбільших міст історичних земель Галиції та Поділля, Тернопіль входив до складу ЗУНР, Київ - до складу УНР), і - нарешті - після довгих (25 років) роздумів вирішили кинути якір у Києві.

Тобто Київ для Вас - реальне зарубіжжя.

Крім того, поєдується час і простір - як філософські категорії.

Простір - то комплекс відчуттів і досвідних даних (Берклі, Мах) або апріорна форма відчуттєвого споглядання (Кант).

Час - відносна властивість феноменальних речей, порядок послідовності подій (класичний варіант реляційної концепції Ляйбніца).



Які резони?

Які економiчні аспекти?

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).