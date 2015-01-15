Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Trast написав:А на морі зараз хтось взагалі купається? Карантин це дозволяє чи ні?
А выход к морю не через парк у вас?
Не зрозумів?
В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, ввели запрет на: ... посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
clientage написав: А выход к морю не через парк у вас?
Не зрозумів?
В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 на всей территории Украины, ввели запрет на: ... посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
Ні, в Анталії і не тільки НЕ можна виходити на пляж. Суцільна заборона - карантин - вихід до моря (тут пляж довжиною з 15 км) перекрито. Тут треба врахувати, що тут набережна з газонами і зазвичай на пляж та на газони вибираються родинами - відпочивають та п"ють чай. Інколи готують шашлик. Все це заборонено - Набережна в Анталії огорожена - чергує поліція на мотоциклах. За вихід на пляж або за проведення пікніків - я писав вище - штраф 3 150 лір або приблизно 500 доларів. Я планував виїхати в гори сьогодні, але підкорився карантину та не поїхав. Дивлюсь серіали.
Дуже раджу не жартувати з тією бідою і зробити 3 речі:
в) робити як я - виконувати умови карантину та як я - дивитися серіали - проектор транслює зображення на всю стіну спальні. Так ось, хто жартує: серіал від Netflix "The rain". Данія. З перекладом (я дивлюсь в оригіналі - мова англійська, субтитри англійською) можна подивитися тут: http://hdrezka.tv/series/thriller/27526-dozhd-2018.html
х х х По непроверенным сообщениям въезд в Анталию на авто разрешен ТОЛЬКО авто с номерами Анталии (серия номерных знаков 07).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:С большим удовольствием читаю ветку по недвиге в Киеве. Отмечаю для себя: Faceless, Alex6, Прохожий, baraka, Первый, adeges, PS4, investorkiev и еще пару-тройку ребят/girls... Отличные рассуждения!
колеги по цеху!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Пропоную Вам нову ділову гру. Чисто як "колезі по цеху" згаданих виже осіб та фахівцію із закордонної нерухомості. Цього разу я не маю на увазі Польщу - а цікавіше. Дивіться - Ви - житель славетного Тернополя (одне з найбільших міст історичних земель Галиції та Поділля, Тернопіль входив до складу ЗУНР, Київ - до складу УНР), і - нарешті - після довгих (25 років) роздумів вирішили кинути якір у Києві. Тобто Київ для Вас - реальне зарубіжжя. Крім того, поєдується час і простір - як філософські категорії. Простір - то комплекс відчуттів і досвідних даних (Берклі, Мах) або апріорна форма відчуттєвого споглядання (Кант). Час - відносна властивість феноменальних речей, порядок послідовності подій (класичний варіант реляційної концепції Ляйбніца).
Які резони? Які економiчні аспекти?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Пропоную Вам нову ділову гру. Чисто як "колезі по цеху" згаданих виже осіб та фахівцію із закордонної нерухомості. Цього разу я не маю на увазі Польщу - а цікавіше. Дивіться - Ви - житель славетного Тернополя (одне з найбільших міст історичних земель Галиції та Поділля, Тернопіль входив до складу ЗУНР, Київ - до складу УНР), і - нарешті - після довгих (25 років) роздумів вирішили кинути якір у Києві. Тобто Київ для Вас - реальне зарубіжжя. Крім того, поєдується час і простір - як філософські категорії. Простір - то комплекс відчуттів і досвідних даних (Берклі, Мах) або апріорна форма відчуттєвого споглядання (Кант). Час - відносна властивість феноменальних речей, порядок послідовності подій (класичний варіант реляційної концепції Ляйбніца).
Replay написав:.... Там, где ты можешь получить образование и медпомощь, там надо и жить! А работать там, где больше платят. ....
ще одне пояснення, як сприймається житло в мегаполісі: місце де ти спиш.
Акурт, так як ти з села, то тобі і Київ і Львів - реальне зарубіжжя. Твоя проблема в тому, що ти переносиш свій світогляд на інших, і думаєш, що вони мислять подібно тобі. Якщо ти думаєш, що ти родився в селі і втік в місто, щоб не критути коровам хвости і не викидати гній з під свиней, то не думай, що решта мають подібну мотивацію, так як вони можуть походити із шляхетної родини, а не з сім"ї колгоспника. І в них зовсім інший світогляд і ставлення до життєвих цінностей, грошей, нерухомості ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В условиях пандемии коронавируса c начала марта 2020-го увеличилось число зарубежных вилл и апартаментов, выставленных на продажу с дисконтом до 30 процентов. Больше всего таких объектов во Франции и Италии, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank
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«Что касается локаций, то интерес проявляют преимущественно к приобретению недвижимости в европейских странах, — констатируют эксперты. — 50 процентов запросов приходится на Италию, Францию и Испанию — страны, которые сейчас больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Остальные запросы распределились между другими европейскими направлениями, а именно Лондоном, Кипром и Грецией, а также странами, участвующими в миграционных программах».
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/