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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:01
akurt написав:
Маєте рацію."Кто не успел - тот опоздал!"
Приятелі виставили будинок на Дніпрі ніжче Дніпра - собівартість
(не хотєлки) 200 000 доларів.
Максимальна пропозиція сьогодні: 50 000 доларів.
Приятелі виставили ділянку 15 соток в сосновому лісі на Дніпрі вище Дніпра - пропозиція 2008 року 70 000 доларів.
Максимальна пропозиція на сьогодні: 7 000 доларів.
Але те, що я написав вище - 300 000 - 500 000 доларів - я не просто так написав.
Спеціально/жартуючи під виглядом покупця заїжджав в 2 комплекса вілл досить далеко від моря - в бік гір - але територія міста Анталія - ціни 3 000 000 - 3 500 000 лір, то приблизно 500 000 доларів - так всі були продані, одна пропонувалася в оренду.
Там 2,5 поверха. Площа приблизно 300 квадратів. Власний невеличкий басейн. Власний ліфт.
Цікаво, що в одному з комплексів забудовник встановлює сонячні електричні батареї на даху і запевняє, що буде вся електрика безкоштовно.
зауваження було що б вна Україні вони би стільки коштували, колись,
а в Анталії, думаю, цілком реально.
п.с.
от пан акурт, пише, що бува перечитує по 4 рази.
так і цього разу, прочитав раз, і не зовсім зрозумів, що було стверджено мною, а що заперечено.
п.п.с
ніхто не знає майбутнього,
і цілком природньо, що люди могли помилитися,
ставлячи на європерспективи при Ющенку,
із населенням, яке тільки вилізло із-під совка,
і одним оком дивиться на Росію, а іншим трохи коситься на Європу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Суб 04 кві, 2020 04:33
Цікаво, що Ви весь час помиляєтеся.
flyman написав:
п.с.
от пан акурт, пише, що бува перечитує по 4 рази.
так і цього разу, прочитав раз, і не зовсім зрозумів,
що було стверджено мною, а що заперечено.
Я НЕ перечитував ЧОТИРИ
рази - прочитайте вище мій текст.
Крім того, чим більше ви приймаєте спроб показати, що Ви там в чомусь та якийсь там фахівець, тим більше видно, що справи у Вас дуже дуже дуже дуже (цього разу дійсно 4 разИ) кепські. Не варто видавати такі секрети.
Це порада.
Вибачайте, самі напросилися - впавши в третій раз з п"єдесталу.
А я Вам дав комплімент: коли людина раптово говорить слово "диверсифікація
", це заслуговує до того, щоби зупинитися та прислухатися.
Я так і зробив.
Не писав раніше, роздумуючи, щоби воно таке значило, тепер "пазл" склався: диверсифікацією і не пахне навіть віддалено.
Справа ось в чому (Вікіпедія):
Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio — зміна, різноманітність; від лат. diversus — різний і facere — робити) — володіння
найрізноманітнішими фінансовими активами,
кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.Фінансових активів і не було, і немає.P.S.
Реально сподобалося:
flyman написав:план
мати 3 кавалірки вздовж 3х основних гілок метро, щоб при зміні офіса переїзжати туди, де зручніше
Супер!
До вересня 2015 року бігати по фірмочках Києва із портфельчиком на відстань не більше 15-и хвилин пішки від метро, щоби у 2020 під час пандемії бігати по Києву із офісними стільцями...
Круто.
Реально круто.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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