Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Маєте рацію. "Кто не успел - тот опоздал!"
Приятелі виставили будинок на Дніпрі ніжче Дніпра - собівартість (не хотєлки) 200 000 доларів. Максимальна пропозиція сьогодні: 50 000 доларів.
Приятелі виставили ділянку 15 соток в сосновому лісі на Дніпрі вище Дніпра - пропозиція 2008 року 70 000 доларів. Максимальна пропозиція на сьогодні: 7 000 доларів.
Але те, що я написав вище - 300 000 - 500 000 доларів - я не просто так написав. Спеціально/жартуючи під виглядом покупця заїжджав в 2 комплекса вілл досить далеко від моря - в бік гір - але територія міста Анталія - ціни 3 000 000 - 3 500 000 лір, то приблизно 500 000 доларів - так всі були продані, одна пропонувалася в оренду. Там 2,5 поверха. Площа приблизно 300 квадратів. Власний невеличкий басейн. Власний ліфт. Цікаво, що в одному з комплексів забудовник встановлює сонячні електричні батареї на даху і запевняє, що буде вся електрика безкоштовно.
зауваження було що б вна Україні вони би стільки коштували, колись, а в Анталії, думаю, цілком реально.
п.с. от пан акурт, пише, що бува перечитує по 4 рази. так і цього разу, прочитав раз, і не зовсім зрозумів, що було стверджено мною, а що заперечено.
п.п.с ніхто не знає майбутнього, і цілком природньо, що люди могли помилитися, ставлячи на європерспективи при Ющенку, із населенням, яке тільки вилізло із-під совка, і одним оком дивиться на Росію, а іншим трохи коситься на Європу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:п.с. от пан акурт, пише, що бува перечитує по 4 рази. так і цього разу, прочитав раз, і не зовсім зрозумів, що було стверджено мною, а що заперечено.
Цікаво, що Ви весь час помиляєтеся.
Я НЕ перечитував ЧОТИРИ рази - прочитайте вище мій текст.
Крім того, чим більше ви приймаєте спроб показати, що Ви там в чомусь та якийсь там фахівець, тим більше видно, що справи у Вас дуже дуже дуже дуже (цього разу дійсно 4 разИ) кепські. Не варто видавати такі секрети. Це порада. Вибачайте, самі напросилися - впавши в третій раз з п"єдесталу.
А я Вам дав комплімент: коли людина раптово говорить слово "диверсифікація", це заслуговує до того, щоби зупинитися та прислухатися. Я так і зробив.
Не писав раніше, роздумуючи, щоби воно таке значило, тепер "пазл" склався: диверсифікацією і не пахне навіть віддалено. Справа ось в чому (Вікіпедія): Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio — зміна, різноманітність; від лат. diversus — різний і facere — робити) — володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому. Фінансових активів і не було, і немає.
P.S. Реально сподобалося:
flyman написав:план мати 3 кавалірки вздовж 3х основних гілок метро, щоб при зміні офіса переїзжати туди, де зручніше
Супер! До вересня 2015 року бігати по фірмочках Києва із портфельчиком на відстань не більше 15-и хвилин пішки від метро, щоби у 2020 під час пандемії бігати по Києву із офісними стільцями... Круто. Реально круто.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Транспорт працює, ресторани відкриті: як Стамбул переживає карантин. Відео
У Стамбулі (Туреччина) під час оголошеного через пандемію коронавірусу COVID-19 карантину громадський транспорт продовжує працювати в штатному режимі.
Обмеження в русі по місту запровадили лише для громадян старше 65 років і тих, хто має хронічні захворювання. Про це в ефірі ObozTV розповів український громадянин, який навчається в стамбульському університеті Мармара, Ескендер Меметов.
За його словами, якщо громадяни цієї категорії вийдуть на вулицю без крайньої необхідності, їм загрожує штраф у розмірі 3600 турецьких лір (близько 15 тисяч гривень). Дотримання заборони контролюється поліцією.
У перші 2-3 дні після оголошення карантину в супермаркетах Стамбула був присутній ажіотажний попит на продукти харчування, "люди закупилися, але порожніх полиць не було. Зараз все в нормі", – розповів Ескендер Меметов.
У місті працюють ресторани, але тільки "на винос" – сидіти в приміщеннях заборонено. Функціонує доставка продуктів, готових страв та будь-яких товарів.
Всі державні установи, які мають можливість працювати віддалено, перейшли в онлайн. Більша частина приватних закладів також послідувала їх прикладу.
У місті організовано дистанційне навчання – як в вузах, так і в школах. Для школярів уроки транслюють через державні телеканали, університети проводять трансляції на своїх сайтах, повідомив студент.
akurt написав:Ні, в Анталії і не тільки НЕ можна виходити на пляж. Суцільна заборона - карантин - вихід до моря (тут пляж довжиною з 15 км) перекрито. Тут треба врахувати, що тут набережна з газонами і зазвичай на пляж та на газони вибираються родинами - відпочивають та п"ють чай. Інколи готують шашлик. Все це заборонено - Набережна в Анталії огорожена - чергує поліція на мотоциклах. За вихід на пляж або за проведення пікніків - я писав вище - штраф 3 150 лір або приблизно 500 доларів. Я планував виїхати в гори сьогодні, але підкорився карантину та не поїхав. Дивлюсь серіали.
Дуже раджу не жартувати з тією бідою і зробити 3 речі:
в) робити як я - виконувати умови карантину та як я - дивитися серіали - проектор транслює зображення на всю стіну спальні. Так ось, хто жартує: серіал від Netflix "The rain". Данія. З перекладом (я дивлюсь в оригіналі - мова англійська, субтитри англійською) можна подивитися тут: http://hdrezka.tv/series/thriller/27526-dozhd-2018.html
х х х По непроверенным сообщениям въезд в Анталию на авто разрешен ТОЛЬКО авто с номерами Анталии (серия номерных знаков 07).
Відсьогодні в Туреччині - суцільна заборона виходу на вулицю осіб у віці менше 20 років. По всій території. Без варіантів. З будь-яких причин. Президент так і заявивив: вихід на вулицю будь-кого з будь-яких причин з датою народження від 1 січня 2000 року - заборонено. Відсьогодні закрито буль-який в"їзд-виїзд в 31 велике місто Туреччини, в тому числі в Анталію. Навіть на власному авто із власною жінкою.
Гадаю панам інтересно буде розглянути таке: припустимо, в Україні введуть таку заборону і штрафи. Як пани бачуть реалізацію цього? Чи дійсно українці будуть платити штрафи і механізм вимоги штрафів якимось чином існує? Для довідки: в Туреччині всі проблеми/непроблеми кожного громадянина заносяться у вседержавну базу даних, громадянин і держава має доступ до кейсу кожної людини. Людина може в поштовому відділення за пред"явленням паспорта отримати спеціальний пароль входу у в систему (зроблено саме для того, щоби співробітник ОСОБИСТО побачив саме цю людину і тільки цій людині дав пароль первинного входу. Далі людина може увійти ще після додаткової авторизації. Там є все: навіть коли в якій лікарні ви здавали загальний аналіз крові і які результати того аналізу. Якщо туди попаде відомість/інформація про будь які борги або штрафи - людина буде блокуватися по всіх інстанціях і на будь-яких рівнях.
Так ось, панове - я сподіваюсь - пітримуєте карантин та маєте час - яка ваша думка з цього приводу.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Відсьогодні в Туреччині - суцільна заборона виходу на вулицю осіб у віці менше 20 років. По всій території. Без варіантів. З будь-яких причин. Президент так і заявивив: вихід на вулицю будь-кого з будь-яких причин з датою народження від 1 січня 2000 року - заборонено. Відсьогодні закрито буль-який в"їзд-виїзд в 31 велике місто Туреччини, в тому числі в Анталію. Навіть на власному авто із власною жінкою.
Гадаю панам інтересно буде розглянути таке: припустимо, в Україні введуть таку заборону і штрафи. Як пани бачуть реалізацію цього? Чи дійсно українці будуть платити штрафи і механізм вимоги штрафів якимось чином існує? Для довідки: в Туреччині всі проблеми/непроблеми кожного громадянина заносяться у вседержавну базу даних, громадянин і держава має доступ до кейсу кожної людини. Людина може в поштовому відділення за пред"явленням паспорта отримати спеціальний пароль входу у в систему (зроблено саме для того, щоби співробітник ОСОБИСТО побачив саме цю людину і тільки цій людині дав пароль первинного входу. Далі людина може увійти ще після додаткової авторизації. Там є все: навіть коли в якій лікарні ви здавали загальний аналіз крові і які результати того аналізу. Якщо туди попаде відомість/інформація про будь які борги або штрафи - людина буде блокуватися по всіх інстанціях і на будь-яких рівнях.
Так ось, панове - я сподіваюсь - пітримуєте карантин та маєте час - яка ваша думка з цього приводу.
Я так думаю, що приклади Північної Кореї та СРСР так всім сподобалися, що очільники майже всіх держав відчули себе Бонапартами і кинилуся будувати поліціяньські держави з тотальним контролем.
Історія вчить, що нікого вона не вчить.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Із Сан Францисько: "У нас все из дома работают. Все офисы закрыты. Все общение удалено."
Із (назву міста в Україні видалено). "Зранку був ріелтор із покупцями на ділянку землі в 15 соток. Чоловік просить 50 000 доларів. Я хочу 30 000 доларів. Покупці кумедні: подружжя років 30-ти. Мацали руками дерева та питали чи можна буде пересадити виноград. Спитали який тут водогін. Сказала, що навіщо вам водогін - зробите скважину глибиною в 14 метрів і буде вода безкоштовно. Пішли в гарному настрої"
Порадив віддати за 40 та перехреститися. Ріелтор просить 5%. Карантин карантином, а 5% на дорозі не валяються. Побігли радитися із чоловіком. Цікаво, чим закінчиться...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).