Додано: Суб 04 кві, 2020 10:48

Відсьогодні в Туреччині - суцільна заборона виходу на вулицю осіб у віці менше 20 років.

По всій території. Без варіантів. З будь-яких причин.

Президент так і заявивив: вихід на вулицю будь-кого з будь-яких причин з датою народження від 1 січня 2000 року - заборонено.

Відсьогодні закрито буль-який в"їзд-виїзд в 31 велике місто Туреччини, в тому числі в Анталію.

Навіть на власному авто із власною жінкою.



Гадаю панам інтересно буде розглянути таке: припустимо, в Україні введуть таку заборону і штрафи.

Як пани бачуть реалізацію цього? Чи дійсно українці будуть платити штрафи і механізм вимоги штрафів якимось чином існує?

Для довідки: в Туреччині всі проблеми/непроблеми кожного громадянина заносяться у вседержавну базу даних, громадянин і держава має доступ до кейсу кожної людини.

Людина може в поштовому відділення за пред"явленням паспорта отримати спеціальний пароль входу у в систему (зроблено саме для того, щоби співробітник ОСОБИСТО побачив саме цю людину і тільки цій людині дав пароль первинного входу. Далі людина може увійти ще після додаткової авторизації.

Там є все: навіть коли в якій лікарні ви здавали загальний аналіз крові і які результати того аналізу.

Якщо туди попаде відомість/інформація про будь які борги або штрафи - людина буде блокуватися по всіх інстанціях і на будь-яких рівнях.



Так ось, панове - я сподіваюсь - пітримуєте карантин та маєте час - яка ваша думка з цього приводу.

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).