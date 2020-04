Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:01

akurt написав: Маєте рацію.

"Кто не успел - тот опоздал!"



Приятелі виставили будинок на Дніпрі ніжче Дніпра - собівартість (не хотєлки) 200 000 доларів.

Максимальна пропозиція сьогодні: 50 000 доларів.



Приятелі виставили ділянку 15 соток в сосновому лісі на Дніпрі вище Дніпра - пропозиція 2008 року 70 000 доларів.

Максимальна пропозиція на сьогодні: 7 000 доларів.



Але те, що я написав вище - 300 000 - 500 000 доларів - я не просто так написав.

Спеціально/жартуючи під виглядом покупця заїжджав в 2 комплекса вілл досить далеко від моря - в бік гір - але територія міста Анталія - ціни 3 000 000 - 3 500 000 лір, то приблизно 500 000 доларів - так всі були продані, одна пропонувалася в оренду.

Там 2,5 поверха. Площа приблизно 300 квадратів. Власний невеличкий басейн. Власний ліфт.

зауваження було що б вна Україні вони би стільки коштували, колись,

а в Анталії, думаю, цілком реально.



п.с.

от пан акурт, пише, що бува перечитує по 4 рази.

так і цього разу, прочитав раз, і не зовсім зрозумів, що було стверджено мною, а що заперечено.



п.п.с

ніхто не знає майбутнього,

і цілком природньо, що люди могли помилитися,

ставлячи на європерспективи при Ющенку,

із населенням, яке тільки вилізло із-під совка,

