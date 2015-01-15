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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 558559560561>
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:01

  akurt написав:Маєте рацію.
"Кто не успел - тот опоздал!"

Приятелі виставили будинок на Дніпрі ніжче Дніпра - собівартість (не хотєлки) 200 000 доларів.
Максимальна пропозиція сьогодні: 50 000 доларів.

Приятелі виставили ділянку 15 соток в сосновому лісі на Дніпрі вище Дніпра - пропозиція 2008 року 70 000 доларів.
Максимальна пропозиція на сьогодні: 7 000 доларів.

Але те, що я написав вище - 300 000 - 500 000 доларів - я не просто так написав.
Спеціально/жартуючи під виглядом покупця заїжджав в 2 комплекса вілл досить далеко від моря - в бік гір - але територія міста Анталія - ціни 3 000 000 - 3 500 000 лір, то приблизно 500 000 доларів - так всі були продані, одна пропонувалася в оренду.
Там 2,5 поверха. Площа приблизно 300 квадратів. Власний невеличкий басейн. Власний ліфт.
Цікаво, що в одному з комплексів забудовник встановлює сонячні електричні батареї на даху і запевняє, що буде вся електрика безкоштовно.

зауваження було що б вна Україні вони би стільки коштували, колись,
а в Анталії, думаю, цілком реально.

п.с.
от пан акурт, пише, що бува перечитує по 4 рази.
так і цього разу, прочитав раз, і не зовсім зрозумів, що було стверджено мною, а що заперечено.

п.п.с
ніхто не знає майбутнього,
і цілком природньо, що люди могли помилитися,
ставлячи на європерспективи при Ющенку,
із населенням, яке тільки вилізло із-під совка,
і одним оком дивиться на Росію, а іншим трохи коситься на Європу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 04:33

  flyman написав:п.с.
от пан акурт, пише, що бува перечитує по 4 рази.
так і цього разу, прочитав раз, і не зовсім зрозумів, що було стверджено мною, а що заперечено.


Цікаво, що Ви весь час помиляєтеся.

Я НЕ перечитував ЧОТИРИ рази - прочитайте вище мій текст.

Крім того, чим більше ви приймаєте спроб показати, що Ви там в чомусь та якийсь там фахівець, тим більше видно, що справи у Вас дуже дуже дуже дуже (цього разу дійсно 4 разИ) кепські. Не варто видавати такі секрети. Це порада.
Вибачайте, самі напросилися - впавши в третій раз з п"єдесталу.

А я Вам дав комплімент: коли людина раптово говорить слово "диверсифікація", це заслуговує до того, щоби зупинитися та прислухатися.
Я так і зробив.

Не писав раніше, роздумуючи, щоби воно таке значило, тепер "пазл" склався: диверсифікацією і не пахне навіть віддалено.
Справа ось в чому (Вікіпедія):
Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio — зміна, різноманітність; від лат. diversus — різний і facere — робити) — володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.
Фінансових активів і не було, і немає.

P.S. Реально сподобалося:
  flyman написав:план мати 3 кавалірки вздовж 3х основних гілок метро, щоб при зміні офіса переїзжати туди, де зручніше

Супер!
До вересня 2015 року бігати по фірмочках Києва із портфельчиком на відстань не більше 15-и хвилин пішки від метро, щоби у 2020 під час пандемії бігати по Києву із офісними стільцями...
Круто.
Реально круто.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 08:29

Транспорт працює, ресторани відкриті: як Стамбул переживає карантин. Відео

У Стамбулі (Туреччина) під час оголошеного через пандемію коронавірусу COVID-19 карантину громадський транспорт продовжує працювати в штатному режимі.

Обмеження в русі по місту запровадили лише для громадян старше 65 років і тих, хто має хронічні захворювання. Про це в ефірі ObozTV розповів український громадянин, який навчається в стамбульському університеті Мармара, Ескендер Меметов.



За його словами, якщо громадяни цієї категорії вийдуть на вулицю без крайньої необхідності, їм загрожує штраф у розмірі 3600 турецьких лір (близько 15 тисяч гривень). Дотримання заборони контролюється поліцією.

У перші 2-3 дні після оголошення карантину в супермаркетах Стамбула був присутній ажіотажний попит на продукти харчування, "люди закупилися, але порожніх полиць не було. Зараз все в нормі", – розповів Ескендер Меметов.

У місті працюють ресторани, але тільки "на винос" – сидіти в приміщеннях заборонено. Функціонує доставка продуктів, готових страв та будь-яких товарів.

Всі державні установи, які мають можливість працювати віддалено, перейшли в онлайн. Більша частина приватних закладів також послідувала їх прикладу.

У місті організовано дистанційне навчання – як в вузах, так і в школах. Для школярів уроки транслюють через державні телеканали, університети проводять трансляції на своїх сайтах, повідомив студент.

У той же час в країні відчувається нестача "медиків певної кваліфікації". Щоб вирішити цю проблеми, влада "викликає із запасу" медпрацівників, які вийшли на пенсію.
https://www.obozrevatel.com/ukr/tv/kara ... ambuli.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 09:07

  akurt написав:Ні, в Анталії і не тільки НЕ можна виходити на пляж.
Суцільна заборона - карантин - вихід до моря (тут пляж довжиною з 15 км) перекрито.
Тут треба врахувати, що тут набережна з газонами і зазвичай на пляж та на газони вибираються родинами - відпочивають та п"ють чай. Інколи готують шашлик.
Все це заборонено - Набережна в Анталії огорожена - чергує поліція на мотоциклах.
За вихід на пляж або за проведення пікніків - я писав вище - штраф 3 150 лір або приблизно 500 доларів.
Я планував виїхати в гори сьогодні, але підкорився карантину та не поїхав.
Дивлюсь серіали.

Дуже раджу не жартувати з тією бідою і зробити 3 речі:

а) почитати заяву мера Дніпра Бориса Філатова. https://gorsovet.com.ua/ru/news/8012-kh ... 6p1no5r2gg

б) почитати вище повідомлення від clientage

в) робити як я - виконувати умови карантину та як я - дивитися серіали - проектор транслює зображення на всю стіну спальні.
Так ось, хто жартує: серіал від Netflix "The rain".
Данія. З перекладом (я дивлюсь в оригіналі - мова англійська, субтитри англійською) можна подивитися тут:
http://hdrezka.tv/series/thriller/27526-dozhd-2018.html

х х х
По непроверенным сообщениям въезд в Анталию на авто разрешен ТОЛЬКО авто с номерами Анталии (серия номерных знаков 07).


Днепрянам запретили гулять в парках и на пляжах

https://gorod.dp.ua/news/171609
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 10:48

Відсьогодні в Туреччині - суцільна заборона виходу на вулицю осіб у віці менше 20 років.
По всій території. Без варіантів. З будь-яких причин.
Президент так і заявивив: вихід на вулицю будь-кого з будь-яких причин з датою народження від 1 січня 2000 року - заборонено.
Відсьогодні закрито буль-який в"їзд-виїзд в 31 велике місто Туреччини, в тому числі в Анталію.
Навіть на власному авто із власною жінкою.

Гадаю панам інтересно буде розглянути таке: припустимо, в Україні введуть таку заборону і штрафи.
Як пани бачуть реалізацію цього? Чи дійсно українці будуть платити штрафи і механізм вимоги штрафів якимось чином існує?
Для довідки: в Туреччині всі проблеми/непроблеми кожного громадянина заносяться у вседержавну базу даних, громадянин і держава має доступ до кейсу кожної людини.
Людина може в поштовому відділення за пред"явленням паспорта отримати спеціальний пароль входу у в систему (зроблено саме для того, щоби співробітник ОСОБИСТО побачив саме цю людину і тільки цій людині дав пароль первинного входу. Далі людина може увійти ще після додаткової авторизації.
Там є все: навіть коли в якій лікарні ви здавали загальний аналіз крові і які результати того аналізу.
Якщо туди попаде відомість/інформація про будь які борги або штрафи - людина буде блокуватися по всіх інстанціях і на будь-яких рівнях.

Так ось, панове - я сподіваюсь - пітримуєте карантин та маєте час - яка ваша думка з цього приводу.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:37

  akurt написав:Відсьогодні в Туреччині - суцільна заборона виходу на вулицю осіб у віці менше 20 років.
По всій території. Без варіантів. З будь-яких причин.
Президент так і заявивив: вихід на вулицю будь-кого з будь-яких причин з датою народження від 1 січня 2000 року - заборонено.
Відсьогодні закрито буль-який в"їзд-виїзд в 31 велике місто Туреччини, в тому числі в Анталію.
Навіть на власному авто із власною жінкою.

Гадаю панам інтересно буде розглянути таке: припустимо, в Україні введуть таку заборону і штрафи.
Як пани бачуть реалізацію цього? Чи дійсно українці будуть платити штрафи і механізм вимоги штрафів якимось чином існує?
Для довідки: в Туреччині всі проблеми/непроблеми кожного громадянина заносяться у вседержавну базу даних, громадянин і держава має доступ до кейсу кожної людини.
Людина може в поштовому відділення за пред"явленням паспорта отримати спеціальний пароль входу у в систему (зроблено саме для того, щоби співробітник ОСОБИСТО побачив саме цю людину і тільки цій людині дав пароль первинного входу. Далі людина може увійти ще після додаткової авторизації.
Там є все: навіть коли в якій лікарні ви здавали загальний аналіз крові і які результати того аналізу.
Якщо туди попаде відомість/інформація про будь які борги або штрафи - людина буде блокуватися по всіх інстанціях і на будь-яких рівнях.

Так ось, панове - я сподіваюсь - пітримуєте карантин та маєте час - яка ваша думка з цього приводу.

Я так думаю, що приклади Північної Кореї та СРСР так всім сподобалися, що очільники майже всіх держав відчули себе Бонапартами і кинилуся будувати поліціяньські держави з тотальним контролем.

Історія вчить, що нікого вона не вчить.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:03

Із Сан Францисько:
"У нас все из дома работают. Все офисы закрыты. Все общение удалено."

Із (назву міста в Україні видалено).
"Зранку був ріелтор із покупцями на ділянку землі в 15 соток. Чоловік просить 50 000 доларів. Я хочу 30 000 доларів. Покупці кумедні: подружжя років 30-ти. Мацали руками дерева та питали чи можна буде пересадити виноград. Спитали який тут водогін. Сказала, що навіщо вам водогін - зробите скважину глибиною в 14 метрів і буде вода безкоштовно. Пішли в гарному настрої"

Порадив віддати за 40 та перехреститися. Ріелтор просить 5%. Карантин карантином, а 5% на дорозі не валяються. Побігли радитися із чоловіком. Цікаво, чим закінчиться...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Що там пишуть в ЗМІ, на скільки впаде ВВП Туреччини цьоо і наступного року, які прогнози на курс ліри до доллара?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

viewtopic.php?p=4927859#p4927859

  freeze написав:Итак смотрим опять статистику за прошлый день, 3 апреля.

Опять радостного мало.
Основной мой вывод - большинство стран явно недооценили ситуацию. Мировой карантин пока не может остановить победную поступь вируса.
Вообще уже становится очевидно, что вся эта история с эпидемией и карантинами будет явно дольше, чем ранее планировалось.

Опять "рекорды":
101565 заболевших за день
5974 умерших за день
То есть цифры сейчас за один день в мире гораздо выше, чем в Китае за три месяца.

США уже стали своеобразным резервуаром вируса, каждый третий заражающийся человек в мире это вчера был американец, каждый пятый умерший - это был американец.

Япония практически задавила коронавирус, но он там опять возвращается, + 318 заболевших за день.

10 марта в Турции был зафиксирован первый заболевший, сейчас спустя 25 дней больше 21000 заболевших. Вчера за день в Турции заболело больше человек, чем в Украине + во всех странах по периметру Украины, включая РФ, вместе взятых.
Так что в Украине пока не самый плохой сценарий идёт. В соседних Румынии и Молдове всё еще хуже.

Из положительного.
Похоже Испания, долго топтавшаяся на пике, начинает медленно спускаться с горы. Еще три дня назад прирост был + 8195 заболевших, вчера + 7134.
В Иране количество заболевших за сутки уже пятый день подряд также сокращается, правда очень медленно.
Швейцария по-прежнему третья страна в мире, где количество выздоравливающих, пусть немного, но превышает количество вновь заразившихся.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 17:47

  flyman написав:Що там пишуть в ЗМІ, на скільки впаде ВВП Туреччини цьоо і наступного року, які прогнози на курс ліри до доллара?


Цікаво, що саме Вас хвилюють ці питання: про ВВП Туреччини та про курс долара.

Але трохи відповім: курс ліри до долара трохи падає та для українців, які ДУМАЛИ головою (це така коробочка, де зберігається мозок), то - суцільне благо.
На вчора курс зафіксувався на рівні 6,73 ліри до долара. А ще місяць тому було 6,08.
Держава тримає ціни на будь-які товари. Тому що країна повністю забезпечує себе БУДЬ-ЯКИМИ товарами та продуктами. Я ніколи не зустрічав у продажі товарів, які б були вироблені, наприклад, в Китаї.
З імпортного можна зустріти: ананаси (здається Північна Америка), кокоси, презервативи (Велика Британія), вина Чілі, США, Франції та Німеччини. Ніяких інших імпортованих товарів я не бачив.
Тому на сьогодні - як вас так хвилює моє (на жаль, не власне) буття - я роблю те, чого не робив раніше: в лікувально-санітарних цілях купую тільки віскі, джин, ром та шампанське (Туреччина, Франція та Італія). Цікаво, що не тілки на будь-який товар, але й і на алкоголь, ціни не змінилися ні на копійку (коруш).
На сьогодін помітив таку різницю: в супермарукетах всі овочі тепер запаковані - наприклад, картопля або капуста, ось на такі продукти ціна виросла приблизно на 1 ліру (4 гривні) за кіло.

Повірте, мене менше всього хивлює зростання/падіння ВВП Туреччини.
Так само, як і глибина кратерів на Місяці.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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