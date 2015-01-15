Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Що там пишуть в ЗМІ, на скільки впаде ВВП Туреччини цьоо і наступного року, які прогнози на курс ліри до доллара?
Цікаво, що самеВас хвилюють ці питання: про ВВП Туреччини та про курс долара.
Але трохи відповім: курс ліри до долара трохи падає та для українців, які ДУМАЛИ головою (це така коробочка, де зберігається мозок), то - суцільне благо. На вчора курс зафіксувався на рівні 6,73 ліри до долара. А ще місяць тому було 6,08. Держава тримає ціни на будь-які товари. Тому що країна повністю забезпечує себе БУДЬ-ЯКИМИ товарами та продуктами. Я ніколи не зустрічав у продажі товарів, які б були вироблені, наприклад, в Китаї. З імпортного можна зустріти: ананаси (здається Північна Америка), кокоси, презервативи (Велика Британія), вина Чілі, США, Франції та Німеччини. Ніяких інших імпортованих товарів я не бачив. Тому на сьогодні - як вас так хвилює моє (на жаль, не власне) буття - я роблю те, чого не робив раніше: в лікувально-санітарних цілях купую тільки віскі, джин, ром та шампанське (Туреччина, Франція та Італія). Цікаво, що не тілки на будь-який товар, але й і на алкоголь, ціни не змінилися ні на копійку (коруш). На сьогодін помітив таку різницю: в супермарукетах всі овочі тепер запаковані - наприклад, картопля або капуста, ось на такі продукти ціна виросла приблизно на 1 ліру (4 гривні) за кіло.
Повірте, мене менше всього хивлює зростання/падіння ВВП Туреччини. Так само, як і глибина кратерів на Місяці.
Цікавить тому, що думаю, тут є надійне і достовірне джерело інформації з перших рук. Тим більше недавно було тут питання, "де ліпше пересидіти коронавірус, в Україні чи Туреччині", на яке я дав чітку відповідь, а від пана акурта чіткої відповіді не було. Тому з огляду на інформацію щодо валютних курсів, каратинних заходів, кількість/динаміка хворих/очунявших, і т.д., цікава відповідь на задане запитання.
От пан акурт, яби була можливість, пересидів би карантин, у Львові, Дніпрі, Анталії, можливо у Болгарії?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В Турции традиционно не ценились квартиры на нулевом (по-нашему "первом") этаже. Такие квартиры всегда были на 15-20% дешевле квартир на первом (наш второй) и выше этажах.
В отличие от наших застройщиков, проектировщки домов по заказу застройщиков придумывали разных "плюшки" для покупателей квартир на первом этаже. Например, в моем доме на этаже по 4 квартиры - и только на первом этаже квартир 3 - они другой планировки и имеют свои огромные благоустроенные застройщиком балконы. Например, квартира "2+1" на первом этаже занимает весь фасад здания и вот этот весь фасад здания и "за углом" дома для этой квартиры окружён балконом с отделкой мрамором, перила из нержавейки, кафель, толстостенное закалённое стекло. При этом, подчеркиваю: такая квартира была в продаже по цене не по квадратным метрам, а по факту ее наличия - на 20% дешевле обычной.
Проектировщики шли дальше и, как правило, дома постройки начиная с 2016 года ВСЕГДА имели для владельца квартиры на первом этаже свой личный кусочек земли с садиком и газоном, так как дома всегда строятся на своей отдельной территории и со своим забором. И такой садик и газон всегда был БЕСПЛАТНЫМ бонусом для покупателя квартиры. Дома и квартиры слдаются в полной готовности и такое личное жизненное пространство часто украшалось "заборчиком" из туй, или забором жилого комплекса, добавляя приватности.
Пандемия меняет мир. Оказалось, что на сегодня этот бесплатный бонус - на вес золота. Вот фото - вид вниз с балкона моего дома на квартиру "2+1". Живет молодая пара. С собачкой. Надеюсь, что-то только пока - и их будет 3+1. У них перед квартирой - свой личный газон (я бы конечно, его чуть лучше своими ручками доделал) и у них справа - обратите внимание - своя лична зона прогулок/отдыха/времяпрепровождения). Там они обычно ставят качели и шезлонги. Муж занимается гантелями. В момент фотографирования молодой муж не только выгуливал свою собачку на своем газоне, но еще и вел переговоры с помощью беспроводной Аpple-гарнитуры. Надеюсь, с женой. Вот оно как... Мир меняется...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Із Сан Францисько: "У нас все из дома работают. Все офисы закрыты. Все общение удалено."
Із (назву міста в Україні видалено). "Зранку був ріелтор із покупцями на ділянку землі в 15 соток. Чоловік просить 50 000 доларів. Я хочу 30 000 доларів. Покупці кумедні: подружжя років 30-ти. Мацали руками дерева та питали чи можна буде пересадити виноград. Спитали який тут водогін. Сказала, що навіщо вам водогін - зробите скважину глибиною в 14 метрів і буде вода безкоштовно. Пішли в гарному настрої"
Порадив віддати за 40 та перехреститися. Ріелтор просить 5%. Карантин карантином, а 5% на дорозі не валяються. Побігли радитися із чоловіком. Цікаво, чим закінчиться...
Пан Акурт намагається працювати ріелтором дистанційно?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців