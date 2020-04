Додано: Суб 04 кві, 2020 18:00

akurt написав: flyman написав: Що там пишуть в ЗМІ, на скільки впаде ВВП Туреччини цьоо і наступного року, які прогнози на курс ліри до доллара? Що там пишуть в ЗМІ, на скільки впаде ВВП Туреччини цьоо і наступного року, які прогнози на курс ліри до доллара?



Цікаво, що саме Вас хвилюють ці питання: про ВВП Туреччини та про курс долара.



Але трохи відповім: курс ліри до долара трохи падає та для українців, які ДУМАЛИ головою (це така коробочка, де зберігається мозок), то - суцільне благо.

На вчора курс зафіксувався на рівні 6,73 ліри до долара. А ще місяць тому було 6,08.

Держава тримає ціни на будь-які товари. Тому що країна повністю забезпечує себе БУДЬ-ЯКИМИ товарами та продуктами. Я ніколи не зустрічав у продажі товарів, які б були вироблені, наприклад, в Китаї.

З імпортного можна зустріти: ананаси (здається Північна Америка), кокоси, презервативи (Велика Британія), вина Чілі, США, Франції та Німеччини. Ніяких інших імпортованих товарів я не бачив.

Тому на сьогодні - як вас так хвилює моє (на жаль, не власне) буття - я роблю те, чого не робив раніше: в лікувально-санітарних цілях купую тільки віскі, джин, ром та шампанське (Туреччина, Франція та Італія). Цікаво, що не тілки на будь-який товар, але й і на алкоголь, ціни не змінилися ні на копійку (коруш).

На сьогодін помітив таку різницю: в супермарукетах всі овочі тепер запаковані - наприклад, картопля або капуста, ось на такі продукти ціна виросла приблизно на 1 ліру (4 гривні) за кіло.



Повірте, мене менше всього хивлює зростання/падіння ВВП Туреччини.

Цікавить тому, що думаю, тут є надійне і достовірне джерело інформації з перших рук.

Тим більше недавно було тут питання, "де ліпше пересидіти коронавірус, в Україні чи Туреччині", на яке я дав чітку відповідь, а від пана акурта чіткої відповіді не було.

Тому з огляду на інформацію щодо валютних курсів, каратинних заходів, кількість/динаміка хворих/очунявших, і т.д., цікава відповідь на задане запитання.



