Додано: Суб 04 кві, 2020 20:54

Frant написав: akurt чи розуміє наш протурецький "неріелтор", що він наглухо закритий в Туреччині?



Якщо виникне нагальна потреба означеному пану бути у Львові чи Дніпрі (весілля, похорон, хвороба родичів і т.д.), то він нікуя не зможе зробити. Тому що пан Акурт сидить в своїй анталійський квартирі, як миша у мишоловці.

Він чудово розуміє, але не хоче навіть сам собі признатися.

Перша стадія.

Він чудово розуміє, але не хоче навіть сам собі признатися.

Перша стадія.

Далі буде гнів, як у понаєха з Техаса (зла родіна його бросіла).

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/