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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 20:54

  Frant написав:akurt чи розуміє наш протурецький "неріелтор", що він наглухо закритий в Туреччині?

Якщо виникне нагальна потреба означеному пану бути у Львові чи Дніпрі (весілля, похорон, хвороба родичів і т.д.), то він нікуя не зможе зробити. Тому що пан Акурт сидить в своїй анталійський квартирі, як миша у мишоловці.

Він чудово розуміє, але не хоче навіть сам собі признатися.
Перша стадія.
Далі буде гнів, як у понаєха з Техаса (зла родіна його бросіла).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:06

Ви тільки не розказуйте пану Франту, що нарешті завершили ремонт в бетоні Бучі та - слава Богу - десь можна сховатися під час карантину.
Даремно, що не послухали мою пораду та поклали кахлі все ж таки зеленого кольору. Це чергова помилка.
Справа в тому, я розумію, що Ви не досвідчений інвестор в бетон, аматор, що купуючи бетон - вже майже 5 років пройшло - завжди треба думати, чи зможете його продати.

Осікльки я розумію, що ви можете опуститися під керівництовм пана Франта на дно розумового зубожіння, відкрию вам таємницю.

В мене з голови не виходить згадане вами слово "диверсифікація".
В голові весь час трохи крутяться ідеї з того приводу - можливо, викладу текст.
Пропоную вам - рятуючись від деградуючого - трохи подумати над тим, що то реально є таке.
Там дуже цікаво з огляду на події дня.
І нагадаю: Ви писали, що зможете мені прочитати на ту тему лекцію. Ловлю на слові.
Для початку нагадаю:

Фінансові активи включають:
- монетарне золото і спеціальні права запозичення міжнародного валютного фонду;
- валюту і депозити;
- цінні папери (крім акцій);
- акції та інші види акціонерного капіталу;
- позики;
- страхові технічні резерви;
- іншу дебіторську і кредиторську заборгованість;
- прямі іноземні інвестиції.

В пункті 2 друге слово можете не згадувати - я хватав Вас за руки, умовляючи навесні 2014 року не зливати бакси по 11 та класти гривню не депозит. Тоді майже всі бакси пропали... Слава Богу послухали хоч одну мою пораду та майже зберігли все, зароблене наполегливою працею: 10 000 ойро. Тому - без слова 2 в пункті 2.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 кві, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:17

  flyman написав:
  Frant написав:akurt чи розуміє наш протурецький "неріелтор", що він наглухо закритий в Туреччині?

Якщо виникне нагальна потреба означеному пану бути у Львові чи Дніпрі (весілля, похорон, хвороба родичів і т.д.), то він нікуя не зможе зробити. Тому що пан Акурт сидить в своїй анталійський квартирі, як миша у мишоловці.

Він чудово розуміє, але не хоче навіть сам собі признатися.
Перша стадія.
Далі буде гнів, як у понаєха з Техаса (зла родіна його бросіла).

Я думаю, що нинішнє положення речей дратує означеного пана.
Я впевнений, що наш екс-доцент не прорахував цієї ситуації, коли купляв собі квартиру на іноземному курорті.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:18

Стоит ли во время кризиса покупать недвижимость

  akurt написав:Ви тільки не розказуйте пану Франту, що нарешті завершили ремонт в бетоні Бучі та - слава Богу - десь можна сховатися під час карантину.
Даремно, що не послухали мою пораду та поклали кахлі все ж таки зеленого кольору. Це чергова помилка.
Справа в тому, я розумію, що Ви не досвідчений інвестор в бетон, аматор, що купуючи бетон - вже майже 5 років пройшло - завжди треба думати, чи зможете його продати.

Осікльки я розумію, що ви можете опуститися під керівництовм пана Франта на дно розумового зубожіння, відкрию вам таємницю.

В мене з голови не виходить згадане вами слово "диверсифікація".
В голові весь час трохи крутяться ідеї з того приводу - можливо, викладу текст.
Пропоную вам - рятуючись від деградуючого - трохи подумати над тим, що то реально є таке.
Там дуже цікаво з огляду на події дня.
І нагадаю: Ви писали, що зможете мені прочитати на ту тему лекцію. Ловлю на слові.
Для початку нагадаю:

Фінансові активи включають:
- монетарне золото і спеціальні права запозичення міжнародного валютного фонду;
- валюту і депозити;
- цінні папери (крім акцій);
- акції та інші види акціонерного капіталу;
- позики;
- страхові технічні резерви;
- іншу дебіторську і кредиторську заборгованість;
- прямі іноземні інвестиції.

В пункті 2 друге слово можете не згадувати - я хватав Вас за руки, умовляючи навесні 2014 року не зливати бакси по 11 та класти гривню не депозит. Тоді майже всі бакси пропали... Тому - без слова 2 в пункті 2.


Стоит ли во время кризиса покупать недвижимость
https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4213084/
Мне предлагают вложить деньги в недвижимость. И анонсируют, что "только наша недвижимость не подешевеет в ходе мирового кризиса". То есть волшебная она такая: вся подешевеет, а эта - нет


Так и вижу Исаака Ньютона на базаре, торгующего яблоками. На прилавке - табличка: "Все яблоки падают на землю, а мои - нет".
....
"Во время кризиса лучше всего вложить деньги в слона!" - не посещала такая идея? А почему? Чем слон в смысле издержек отличается от недвижимости? А ничем.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:20

А що саме - пане Франте - мене повинно дратувати?
Розкрийте тему.
Реально цікаво.
Відкоркував пляшку білого сухого Преміум колекції TM Sava Savignon blanc, нарізав твердого сиру English farmhouse nature, приготував цигарку Кемел Вайт - уважно слухаю.
Починайте.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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