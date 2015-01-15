Додано: Суб 04 кві, 2020 21:06

Ви тільки не розказуйте пану Франту, що нарешті завершили ремонт в бетоні Бучі та - слава Богу - десь можна сховатися під час карантину.

Даремно, що не послухали мою пораду та поклали кахлі все ж таки зеленого кольору. Це чергова помилка.

Справа в тому, я розумію, що Ви не досвідчений інвестор в бетон, аматор, що купуючи бетон - вже майже 5 років пройшло - завжди треба думати, чи зможете його продати.



Осікльки я розумію, що ви можете опуститися під керівництовм пана Франта на дно розумового зубожіння, відкрию вам таємницю.



В мене з голови не виходить згадане вами слово "диверсифікація".

В голові весь час трохи крутяться ідеї з того приводу - можливо, викладу текст.

Пропоную вам - рятуючись від деградуючого - трохи подумати над тим, що то реально є таке.

Там дуже цікаво з огляду на події дня.

І нагадаю: Ви писали, що зможете мені прочитати на ту тему лекцію. Ловлю на слові.

Для початку нагадаю:



Фінансові активи включають:

- монетарне золото і спеціальні права запозичення міжнародного валютного фонду;

- валюту і депозити;

- цінні папери (крім акцій);

- акції та інші види акціонерного капіталу;

- позики;

- страхові технічні резерви;

- іншу дебіторську і кредиторську заборгованість;

- прямі іноземні інвестиції.



В пункті 2 друге слово можете не згадувати - я хватав Вас за руки, умовляючи навесні 2014 року не зливати бакси по 11 та класти гривню не депозит. Тоді майже всі бакси пропали... Слава Богу послухали хоч одну мою пораду та майже зберігли все, зароблене наполегливою працею: 10 000 ойро. Тому - без слова 2 в пункті 2.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 04 кві, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.

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