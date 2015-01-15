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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 11:54

  change_pm написав:flyman

Ви пан шляхтич тут багато питань задаєте цікавих про курс, падіння ВВП і т.д. Ось вам:

#Коронавирус #КоронавирусВТурции #НовостиТурции Турция сегодня и коронавирус в Турции. Последние новости Турции на нашем канале.https://youtu.be/YvPeKoRzgpY

Подивіться, ознайомтесь.

дякую пане акурте
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:03

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman

Ви пан шляхтич тут багато питань задаєте цікавих про курс, падіння ВВП і т.д. Ось вам:

#Коронавирус #КоронавирусВТурции #НовостиТурции Турция сегодня и коронавирус в Турции. Последние новости Турции на нашем канале.https://youtu.be/YvPeKoRzgpY

Подивіться, ознайомтесь.

дякую пане акурте

Шарик, ти балбес! Який я тобі акурт?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:05

  change_pm написав:stellassvitonline
Та ви не реагуйте так. Тут дуже багато шпеціалістів...Всі розумні, у всьому експерти, а за душою ниц нема..

Наші "пани" Акурти, Манкурти та інші Каракурти - походження з пролетарсько-селянських родин.
Тому вони так недорого себе продають.
За дешевий йогурт і дешеву рибу.

Вони не можуть зрозуміти, що уряд Туреччини дав преференції іноземцям по проживанню і нерухомості не для того, щоб "понаєхи" пили турецький шмурдяк, а їхні собаки - обсцікали анталійськії канави.
Турки - жорстока нація.
Настане момент - турки в один момент пострижуть "понаєхів"
Введуть щорічний податок 10% вартості нерухомості чи 25% при продажу. З забороною швидкого виведення грошей.

Тому розумні люди не купляють нерухомості в курортних містах в чужих країнах.

Акурт, можете не дякувати:

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ors_cut_40


https://interaffairs.ru/news/show/21312

2018 рік!!!
"вкладывать деньги» в… обанкротившиеся кипрские банки, что времена переменились, и пока они не вернут пропавшие российские вклады, новых не будет. Эта конференция по привлечению из России денег на Кипр стала, если не ошибаюсь, с тех пор последней, хотя такие встречи проводились годами и с большой прибылью для кипрского банковского сектора."
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 кві, 2020 12:39, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:05

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman

Ви пан шляхтич тут багато питань задаєте цікавих про курс, падіння ВВП і т.д. Ось вам:

#Коронавирус #КоронавирусВТурции #НовостиТурции Турция сегодня и коронавирус в Турции. Последние новости Турции на нашем канале

Подивіться, ознайомтесь.

дякую пане акурте

Шарик, ти балбес! Який я тобі акурт?

Той самий Віктор Семенович. Екс-доцент залізничник. Любитель дешевого йогурту.
100%))))

Пышы ыщо, бызнесмэн!
Будемо разом сміятись над твоєю "мудрістю"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:24

Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:29

  stellassvitonline написав:Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)

Чергова порція, брєдятини від чергової обліківки відомого "пана".

Почитайте Цивільний кодекс України, про нерезидентів і нерухомостт в Україні.

Будете знати, що негромадяни України в операціях з нерухомістю платять набагато більші податки, ніж в Україні.
Нерезиденти
18% податок.

https://evropa.od.ua/novosti/prodazha_k ... _ukrainy1/

Пышы ыщо, бызнесмэн!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:37

Щось "пан" Акурт захвилювався, забігав. Став писати явну куйню. Рознервувалась тваринка?

Може, не варто було його попереджувати, що турки будуть стригти його? На лишні гроші?
Овечка повинна йти на убой в доброму здравії!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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