Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:stellassvitonline Та ви не реагуйте так. Тут дуже багато шпеціалістів...Всі розумні, у всьому експерти, а за душою ниц нема..
Наші "пани" Акурти, Манкурти та інші Каракурти - походження з пролетарсько-селянських родин. Тому вони так недорого себе продають. За дешевий йогурт і дешеву рибу.
Вони не можуть зрозуміти, що уряд Туреччини дав преференції іноземцям по проживанню і нерухомості не для того, щоб "понаєхи" пили турецький шмурдяк, а їхні собаки - обсцікали анталійськії канави. Турки - жорстока нація. Настане момент - турки в один момент пострижуть "понаєхів" Введуть щорічний податок 10% вартості нерухомості чи 25% при продажу. З забороною швидкого виведення грошей.
Тому розумні люди не купляють нерухомості в курортних містах в чужих країнах.
2018 рік!!! "вкладывать деньги» в… обанкротившиеся кипрские банки, что времена переменились, и пока они не вернут пропавшие российские вклады, новых не будет. Эта конференция по привлечению из России денег на Кипр стала, если не ошибаюсь, с тех пор последней, хотя такие встречи проводились годами и с большой прибылью для кипрского банковского сектора."
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 кві, 2020 12:39, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.) Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
stellassvitonline написав:Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.) Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
Чергова порція, брєдятини від чергової обліківки відомого "пана".
Почитайте Цивільний кодекс України, про нерезидентів і нерухомостт в Україні.
Будете знати, що негромадяни України в операціях з нерухомістю платять набагато більші податки, ніж в Україні. Нерезиденти 18% податок.