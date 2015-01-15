Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.) Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
stellassvitonline написав:Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.) Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
Чергова порція, брєдятини від чергової обліківки відомого "пана".
Почитайте Цивільний кодекс України, про нерезидентів і нерухомостт в Україні.
Будете знати, що негромадяни України в операціях з нерухомістю платять набагато більші податки, ніж в Україні. Нерезиденти 18% податок.
stellassvitonline написав:Frant конвертували в акції вклади всіх вкладників(не тільки нерезидентів),які мали вклад більш ніж 100000 е
Акції чого? На Кипрі відсутня промисловість. Лише туризм і офшори. Грецькі банки можуть розрахуватись з вкладниками лише власними акціями.
Тобто греки забрали гроші у простаків, а взамін тикнули їм папірці з написом "Акції грецьких банків".
Інформація за 2018 рік: "В 2013 году российские вкладчики, у которых были деньги на Кипре, понесли очень большой ущерб: кто-то потерял практически все свои вклады." https://interaffairs.ru/news/show/21312
Турки також пострижуть простаків-іноземців, які купили турецької нерухомості. Введуть щорічний податок 10% на нерухомість плюс податок 25% при продажі нерезидентами чи негромадянами. Плюс заборона виводу грошей з Туреччини.
Турки - жорстока нація. Досить згадати, як вони нищили вірмен на початку ХХ століття і як розстрілювали полонених курдів пару років назад.
Не для того уряд Турецької республіки давав преференції Акуртам, Манкуртам, Каракуртам та іншим негромадянам, щоб вони задарма розкошували на турецьких курортах, пили дешевий йогурт , а їхні собаки - обсцікали анталійські канави. Ні, не для того! А щоб постригти простаків на гроші.
Раз греки-кіпріоти постригли російськомовних простаків, то туркам бог велів це ж зробити!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 кві, 2020 17:01, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Всі облІківки нашого "пана" враз замовкли. Схоже, що овечка думає, як би не дати пастухам її постригти.
Марна справа. Овечка вже в загоні для стрижки. Турки вміють і стригти, і брити. Не тільки овечок, а й простаків-скоробогатьків.
Скарги російськомовних нуворішів про те, що турки чи греки - їх постригли і побрили - не матимуть жодного суспільного чи міжнародного резонансу, як це вже було з пропавшими депозитами в кипрських банках.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Всі облІківки нашого "пана" враз замовкли. Схоже, що овечка думає, як би не дати пастухам її постригти.
Марна справа. Овечка вже в загоні для стрижки. Турки вміють і стригти, і брити. Не тільки овечок, а й простаків-скоробогатьків.
Скарги російськомовних нуворішів про те, що турки чи греки - їх постригли і побрили - не матимуть жодного суспільного чи міжнародного резонансу, як це вже було з пропавшими депозитами в кипрських банках.
В Австралії зібрали рекордні 40 кілограмів вовни з однієї вівці. Гігантського барана, який загубився п'ять років тому, знайшли поблизу Канбери. Тварина відбилася від отари й жила в диких лісах. За цей час шерсть виросла настільки, що Кріс - так звати тваринку - ледве пересувався. Для порятунку нестриженого зоологи запросили Яна Елкінса - чемпіона Австралії зі стрижки овець. Процедура тривала 45 хвилин. Кріс вже оговтався від пережитого й почувається добре.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/