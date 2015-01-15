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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:03

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman

Ви пан шляхтич тут багато питань задаєте цікавих про курс, падіння ВВП і т.д. Ось вам:

#Коронавирус #КоронавирусВТурции #НовостиТурции Турция сегодня и коронавирус в Турции. Последние новости Турции на нашем канале.https://youtu.be/YvPeKoRzgpY

Подивіться, ознайомтесь.

дякую пане акурте

Шарик, ти балбес! Який я тобі акурт?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:24

Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:29

  stellassvitonline написав:Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)

Чергова порція, брєдятини від чергової обліківки відомого "пана".

Почитайте Цивільний кодекс України, про нерезидентів і нерухомостт в Україні.

Будете знати, що негромадяни України в операціях з нерухомістю платять набагато більші податки, ніж в Україні.
Нерезиденти
18% податок.

https://evropa.od.ua/novosti/prodazha_k ... _ukrainy1/

Пышы ыщо, бызнесмэн!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:51

  stellassvitonline написав:Frant конвертували в акції вклади всіх вкладників(не тільки нерезидентів),які мали вклад більш ніж 100000 е

Акції чого? На Кипрі відсутня промисловість. Лише туризм і офшори. Грецькі банки можуть розрахуватись з вкладниками лише власними акціями.

Тобто греки забрали гроші у простаків, а взамін тикнули їм папірці з написом "Акції грецьких банків".

Інформація за 2018 рік:
"В 2013 году российские вкладчики, у которых были деньги на Кипре, понесли очень большой ущерб: кто-то потерял практически все свои вклады."
https://interaffairs.ru/news/show/21312

Турки також пострижуть простаків-іноземців, які купили турецької нерухомості. Введуть щорічний податок
10% на нерухомість плюс податок 25% при продажі нерезидентами чи негромадянами. Плюс заборона виводу грошей з Туреччини.

Турки - жорстока нація. Досить згадати, як вони нищили вірмен на початку ХХ століття і як розстрілювали полонених курдів пару років назад.

Не для того уряд Турецької республіки давав преференції Акуртам, Манкуртам, Каракуртам та іншим негромадянам, щоб вони задарма розкошували на турецьких курортах, пили дешевий йогурт , а їхні собаки - обсцікали анталійські канави. Ні, не для того! А щоб постригти простаків на гроші.

Раз греки-кіпріоти постригли російськомовних простаків, то туркам бог велів це ж зробити!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 кві, 2020 17:01, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 15:16

Всі облІківки нашого "пана" враз замовкли.
Схоже, що овечка думає, як би не дати пастухам її постригти.

Марна справа. Овечка вже в загоні для стрижки. Турки вміють і стригти, і брити. Не тільки овечок, а й простаків-скоробогатьків.

Скарги російськомовних нуворішів про те, що турки чи греки - їх постригли і побрили - не матимуть жодного суспільного чи міжнародного резонансу, як це вже було з пропавшими депозитами в кипрських банках.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 17:22

  Frant написав:Всі облІківки нашого "пана" враз замовкли.
Схоже, що овечка думає, як би не дати пастухам її постригти.

Марна справа. Овечка вже в загоні для стрижки. Турки вміють і стригти, і брити. Не тільки овечок, а й простаків-скоробогатьків.

Скарги російськомовних нуворішів про те, що турки чи греки - їх постригли і побрили - не матимуть жодного суспільного чи міжнародного резонансу, як це вже було з пропавшими депозитами в кипрських банках.



В Австралії зібрали рекордні 40 кілограмів вовни з однієї вівці. Гігантського барана, який загубився п'ять років тому, знайшли поблизу Канбери. Тварина відбилася від отари й жила в диких лісах. За цей час шерсть виросла настільки, що Кріс - так звати тваринку - ледве пересувався. Для порятунку нестриженого зоологи запросили Яна Елкінса - чемпіона Австралії зі стрижки овець. Процедура тривала 45 хвилин. Кріс вже оговтався від пережитого й почувається добре.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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