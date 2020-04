Додано: Нед 05 кві, 2020 17:22

Frant написав: Всі облІківки нашого "пана" враз замовкли.

Схоже, що овечка думає, як би не дати пастухам її постригти.



Марна справа. Овечка вже в загоні для стрижки. Турки вміють і стригти, і брити. Не тільки овечок, а й простаків-скоробогатьків.



В Австралії зібрали рекордні 40 кілограмів вовни з однієї вівці. Гігантського барана, який загубився п'ять років тому, знайшли поблизу Канбери. Тварина відбилася від отари й жила в диких лісах. За цей час шерсть виросла настільки, що Кріс - так звати тваринку - ледве пересувався. Для порятунку нестриженого зоологи запросили Яна Елкінса - чемпіона Австралії зі стрижки овець. Процедура тривала 45 хвилин. Кріс вже оговтався від пережитого й почувається добре.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

