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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:03

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman

Ви пан шляхтич тут багато питань задаєте цікавих про курс, падіння ВВП і т.д. Ось вам:

#Коронавирус #КоронавирусВТурции #НовостиТурции Турция сегодня и коронавирус в Турции. Последние новости Турции на нашем канале.https://youtu.be/YvPeKoRzgpY

Подивіться, ознайомтесь.

дякую пане акурте

Шарик, ти балбес! Який я тобі акурт?
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:24

Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:29

  stellassvitonline написав:Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)

Чергова порція, брєдятини від чергової обліківки відомого "пана".

Почитайте Цивільний кодекс України, про нерезидентів і нерухомостт в Україні.

Будете знати, що негромадяни України в операціях з нерухомістю платять набагато більші податки, ніж в Україні.
Нерезиденти
18% податок.

https://evropa.od.ua/novosti/prodazha_k ... _ukrainy1/

Пышы ыщо, бызнесмэн!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Париж ( шаронтон ле пон , метро Либерте)
1590 евро + страховка+ налог + коммунальные = около 2000 евро оренда



Як вам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 560561562563
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