RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:24

Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
stellassvitonline
 
Повідомлень: 131
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Париж ( шаронтон ле пон , метро Либерте)
1590 евро + страховка+ налог + коммунальные = около 2000 евро оренда



Як вам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18269
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:30

  stellassvitonline написав:Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)

В усьому світі податки для негромадяни і нерезидентів більші, ніж для громадян і резидентів.
А Україні нерезиденти за операції з нерухомістю мають платити 18% податку.

Пишу в 4-й раз, чомусь зникає повідомлення.

В 2013 греки-кіпріоти знатно постригли і побрили російськомовних вкладників кіпрських банків)))

Чужі громадяни - чому би не обдерти їх?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 кві, 2020 23:37, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:51

  Frant написав:В усьому світі податки для негромадяни і нерезидентів більші, ніж для громадян і резидентів.
А Україні нерезиденти за операції з нерухомістю мають платити 18% податку.
Чужі громадяни - чому би не обдерти їх?

Останній раз реагую, а потів в ігнор. Твої повідомлення зникають, бо цей форум читає багато людей і не всім твій "бред" подобається.

По першому реченню. Частково правда, але тільки часткого. Ніхто нерезиденту не заважає отримати податковий номер в Англії чи США і оподатковуватись, як резиденту. Якщо клепки не хватає, чи ледачий, то хто ж йому "комаровський"?!

По другому. Ну, хто ж вивен, що наша ненька займає останні місця в усіх рейтингах? Ніхто не думаю про відкритись ринку, уніфікацію і рівні умови для всих.

Вважаю, треба податок 18% встановити і для нерезів, і для резів.
Тобі ж не шкода буде неньці для підримання штанів віддати 18%? А, і ще +1.5%...
change_pm
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:21

change_pm перспектива отримати щорічний податок 10% плюс податок 25% при операціях з турецькою курортною нерухомістю - не сподобалась "пану" негромадянину Турецької республіки, правда?

Він про це не думав, коли купляв квартирку в Анталії, в районі Хурма?

Так само - хіба російськомовні депозитчики і власники офшорних рахунків в кипрських банках думали, що хитромудрі греки так ловко почистять кишені простакам?
Забрати гроші, взамін дати папери з написом "Акції грецьких банків" - хіба це не вершина комерції?)))

З курортною нерухомістю можна зробити трохи інше)))
Факт той, що треба стригти і брити простаків, раз вони це дозволяють. На цьому світ стоїть)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 560561562563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 41, 42, 43
change_pm » Чет 27 гру, 2018 13:13
421 69560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 08:09
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 499, 500, 501
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5007 524052
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:26
drabych_orysia
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 77827
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84175)
06.04.2020 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.