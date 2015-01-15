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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:24
Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
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Додано: Нед 05 кві, 2020 21:01
Париж ( шаронтон ле пон , метро Либерте)
1590 евро + страховка+ налог + коммунальные = около 2000 евро оренда
Як вам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 05 кві, 2020 23:30
stellassvitonline написав:Frant
не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
В усьому світі податки для негромадяни і нерезидентів більші, ніж для громадян і резидентів.
А Україні нерезиденти за операції з нерухомістю мають платити 18% податку.
Пишу в 4-й раз, чомусь зникає повідомлення.
В 2013 греки-кіпріоти знатно постригли і побрили російськомовних вкладників кіпрських банків)))
Чужі громадяни - чому би не обдерти їх?
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 05 кві, 2020 23:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 07:51
Frant написав:
В усьому світі податки для негромадяни і нерезидентів
більші, ніж для громадян і резидентів.
А Україні
нерезиденти за операції з нерухомістю мають платити 18% податку.
Чужі громадяни - чому би не обдерти їх?
Останній раз реагую, а потів в ігнор. Твої повідомлення зникають, бо цей форум читає багато людей і не всім твій "бред" подобається.По першому реченню.
Частково правда, але тільки часткого. Ніхто нерезиденту не заважає отримати податковий номер в Англії чи США і оподатковуватись, як резиденту. Якщо клепки не хватає, чи ледачий, то хто ж йому "комаровський"?!По другому.
Ну, хто ж вивен, що наша ненька займає останні місця в усіх рейтингах? Ніхто не думаю про відкритись ринку, уніфікацію і рівні умови для всих. Вважаю, треба податок 18% встановити і для нерезів, і для резів.
Тобі ж не шкода буде неньці для підримання штанів віддати 18%? А, і ще +1.5%...
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Додано: Пон 06 кві, 2020 08:21
change_pm перспектива отримати щорічний податок 10% плюс податок 25% при операціях з турецькою курортною нерухомістю - не сподобалась "пану" негромадянину Турецької республіки, правда?
Він про це не думав, коли купляв квартирку в Анталії, в районі Хурма?
Так само - хіба російськомовні депозитчики і власники офшорних рахунків в кипрських банках думали, що хитромудрі греки так ловко почистять кишені простакам?
Забрати гроші, взамін дати папери з написом "Акції грецьких банків" - хіба це не вершина комерції?)))
З курортною нерухомістю можна зробити трохи інше)))
Факт той, що треба стригти і брити простаків, раз вони це дозволяють. На цьому світ стоїть)))
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