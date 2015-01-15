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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:24

Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 21:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Париж ( шаронтон ле пон , метро Либерте)
1590 евро + страховка+ налог + коммунальные = около 2000 евро оренда



Як вам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 23:30

  stellassvitonline написав:Frant не можна бути впевненим який податок завтра введе Турція- чи та, чи інша країна завтра на нерухомість(це їх власна справа),але я можу буди впевненим ,що платити його будуть усі як громадяни Турції (етнічні турки,курди,вірмени,греки,українці та т.д.),так і люди які перебувають там на законних підставах( ВНЖ,ПНЖ т.і.)
Нема в усьому(нормальному) світі (в т.ч. і в Україні) дискримініції з точку зору законадавства на основі резидентності( як і статевого чи релігійного).(звичайно крім тих країн типа Куби чи Саудівської Аравії,де й самому не захочеться мати нерухомість)

В усьому світі податки для негромадяни і нерезидентів більші, ніж для громадян і резидентів.
А Україні нерезиденти за операції з нерухомістю мають платити 18% податку.

Пишу в 4-й раз, чомусь зникає повідомлення.

В 2013 греки-кіпріоти знатно постригли і побрили російськомовних вкладників кіпрських банків)))

Чужі громадяни - чому би не обдерти їх?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 кві, 2020 23:37, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 07:51

  Frant написав:В усьому світі податки для негромадяни і нерезидентів більші, ніж для громадян і резидентів.
А Україні нерезиденти за операції з нерухомістю мають платити 18% податку.
Чужі громадяни - чому би не обдерти їх?

Останній раз реагую, а потів в ігнор. Твої повідомлення зникають, бо цей форум читає багато людей і не всім твій "бред" подобається.

По першому реченню. Частково правда, але тільки часткого. Ніхто нерезиденту не заважає отримати податковий номер в Англії чи США і оподатковуватись, як резиденту. Якщо клепки не хватає, чи ледачий, то хто ж йому "комаровський"?!

По другому. Ну, хто ж вивен, що наша ненька займає останні місця в усіх рейтингах? Ніхто не думаю про відкритись ринку, уніфікацію і рівні умови для всих.

Вважаю, треба податок 18% встановити і для нерезів, і для резів.
Тобі ж не шкода буде неньці для підримання штанів віддати 18%? А, і ще +1.5%...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 08:21

change_pm
Перспектива отримати щорічний податок 10% плюс податок 25% на операціях з турецькою курортною нерухомістю - не сподобалась "пану" негромадянину Турецької республіки, правда?

Він про це не думав, коли купляв квартирку в Анталії, в районі Хурма?

Так само - хіба російськомовні депозитчики і власники офшорних рахунків в кипрських банках думали, що хитромудрі греки так ловко почистять кишені простакам?
Забрати гроші, взамін дати папірці з написом "Акції грецьких банків" - хіба це не вершина комерції?))) Респект і повага грецьким ділкам, воні чітко і без напруги зловили велику рибу!

З курортною нерухомістю можна зробити трохи інше)))
Факт той, що треба стригти і брити простаків, раз вони це дозволяють. На цьому світ стоїть)))

Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

У зв"язку з кризою раціональність інвестиції в нерухомість близька до нуля.
Зараз навпаки є зміст її продати і жити в оренді, чекаючи дно цін.
Потім, покупка нерухомості:
- "арбітражна": напр. у Києві/Львові під оренду, а сам знімаєш, в Анталії;
- "інвесторна": для отримання ВНЖ/ПМЖ, напр. в Чорногорії, Греції, Португалії, Кипру, Мальти, Датвії і т.д.;
- "пожиттєва": дуже сподобалася країна і ви хочете прожити там ще 20+ років (і стати громадянином);
- "лікарська": із-за особливості хронічних хвороб тре жити там, де інший клімат;
- "спекулятивна": купив дешево, продав дорого.

От мені досі не зрозуміла мотивація акурта, як і інших покупанів на піку цін.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:30

  change_pm написав:flyman

Ви пан шляхтич тут багато питань задаєте цікавих про курс, падіння ВВП і т.д. Ось вам:
#Коронавирус #КоронавирусВТурции #НовостиТурции Турция сегодня и коронавирус в Турции. Последние новости Турции на нашем канале.https://youtu.be/YvPeKoRzgpY
Подивіться, ознайомтесь.


Пан change_pm! Погодьтеся, наша (моя) гілка сама цікава на форумі.

1) Дуже дуже дуже пани хвилюються, щоби в мене все було гаразд - щоб і гроші були, щоб і нерухомість моя не зникла і щоби я був здоровим.
ЖОДЕН ФОРУМЧАНИН НА ЖОДНІЙ ГІЛЦІ НЕ ОТРИМАВ ТАКОЇ ПРИВІЛЕЇ. СУПЕР!

2) панове, весь час придумуючі якісь дурниці, не розуміють, що рівняння 8*x=y не має для них розв"язку, тому що x - то закрита для них інформація від суспільства, бо сидять в обмеженому колі обмежених осіб. А y - то реальність. Тут зовсім біда, бо побудували пісчані замки, які в ці дні в них розпадаються на частки, в кеби не вистачило зробити РЕАЛЬНУ, а не уявну диверсифікацію.

Тому, як бачите - бісяться і що мене зовсім забавляє - жують одну і ту ж пережовану, підібрану на узбіччі, гумку - то що Ви, не ви , і ще 1000 форумчан - мої клони, то що я жадібний ріелтор, який пограбував сиріт та вдовиць.
Це одночасно і забаваляє, і показує і обмеженність розумової діяльності, і те, що в панів справи кепські або дуже кепські.

ЯК ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ЗАРОБИТИ 120% ВІДСОТКІВ РІЧНИХ

(текст буде, пью на балконі свіжозаварену каву - Colombia Supemo Arabica
%100 - читаю розваги на цій гілці)
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 кві, 2020 11:41, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:34

  akurt написав:
ЯК ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ЗАРОБИТИ 120% ВІДСОТКІВ РІЧНИХ

(текст буде, пью на балконі свіжозаварену каву та читаю розваги ні цій гілці)

шити маски
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:50

Трохи примітивно для диверсифікатора в смислі, як можна заробити гроші, але акутально.
Вчора оголосили, що в Туреччині можна зайти на сторінку своєї "Електронної держави" та оформити послугу безкоштовної доставки на квартиру комплекту масок.
Умови:
- безкоштовна доставка поштовою службою Ptt.
- замовити можуть всі особи у віці від 20 до 65 років (всі інші за законом повинні сидіти вдома і їм маски не потрібні).
- комплект - 5 масок - доставлятися буде 1 раз на тиждень.

Я не замовляв - в мене є.

Так що шийте маски.
В мене ось такі. Коробка 50 штук продається за ціною 140 лір або 560 гривень. Не повірите, мав гроші щоби купити. Ну, не всім же шити...
Зображення

P.S. Осікільки пан flyman у нас початківець-дилетант - трохи йому розкрию очі: племінник у Києві хотів зайнятися тією справою - тримає дуже потужну фірму і має свою нішу по трьох бізнес-напрямках по всій Україні, то з місяць тому хотів зайнятися саме масками - відчувши там величезний прибуток. Оскільки ніколи не робить в бвзнесі так, як згаданий пан - то його мозковий центр (там працює ще один племінник та син іншої племінниці) ретельно і за одну ніч вивчили тую справу, технологічний ланцюжок і так далі - подзвонив мені і сказав, що прийняв рішення НЕ займатися масками - сказав, що там така купа контролю, такий нагляд з боку СБУ, що не варто.
Ну а пан flyman нехай шиє, ми ж не забули, як його ще влітку 2015 року пани питали, нашо він за 200 000 грвиень купив кімнатку на технічному поверсі без води, каналізації, газу та вуздоховодів - а він так і відповів: "А поставлю но я станок... деревообробний..." Але знову не вгадав: треба було стоавити, взявши у полькому банку обіцяний кредит на 100 000 злотих (не дали, на жаль) - станок для виробництва масок. Чергова помилка...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:07

  akurt написав:
  change_pm написав:flyman

Ви пан шляхтич тут багато питань задаєте цікавих про курс, падіння ВВП і т.д. Ось вам:
#Коронавирус #КоронавирусВТурции #НовостиТурции Турция сегодня и коронавирус в Турции. Последние новости Турции на нашем канале.https://youtu.be/YvPeKoRzgpY
Подивіться, ознайомтесь.


Пан change_pm! Погодьтеся, наша (моя) гілка сама цікава на форумі.

1) Дуже дуже дуже пани хвилюються, щоби в мене все було гаразд - щоб і гроші були, щоб і нерухомість моя не зникла і щоби я був здоровим.
ЖОДЕН ФОРУМЧАНИН НА ЖОДНІЙ ГІЛЦІ НЕ ОТРИМАВ ТАКОЇ ПРИВІЛЕЇ. СУПЕР!

2) панове, весь час придумуючі якісь дурниці, не розуміють, що рівняння 8*x=y не має для них розв"язку, тому що x - то закрита для них інформація від суспільства, бо сидять в обмеженому колі обмежених осіб. А y - то реальність. Тут зовсім біда, бо побудували пісчані замки, які в ці дні в них розпадаються на частки, в кеби не вистачило зробити РЕАЛЬНУ, а не уявну диверсифікацію.

Тому, як бачите - бісяться і що мене зовсім забавляє - жують одну і ту ж пережовану, підібрану на узбіччі, гумку - то що Ви, не ви , і ще 1000 форумчан - мої клони, то що я жадібний ріелтор, який пограбував сиріт та вдовиць.
Це одночасно і забаваляє, і показує і обмеженність розумової діяльності, і те, що в панів справи кепські або дуже кепські.

ЯК ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ЗАРОБИТИ 120% ВІДСОТКІВ РІЧНИХ

(текст буде, пью на балконі свіжозаварену каву - Colombia Supemo Arabica
%100 - читаю розваги на цій гілці)


Погоджуюсь! Небагато практиків мають наснагу ділитись досвідом.
change_pm
 
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