akurt написав:

обіцяний

не дали, на жаль

Трохи примітивно для диверсифікатора в смислі, як можна заробити гроші, але акутально.Вчора оголосили, що в Туреччині можна зайти на сторінку своєї "Електронної держави" та оформити послугу безкоштовної доставки на квартиру комплекту масок.Умови:- безкоштовна доставка поштовою службою Ptt.- замовити можуть всі особи у віці від 20 до 65 років (всі інші за законом повинні сидіти вдома і їм маски не потрібні).- комплект - 5 масок - доставлятися буде 1 раз на тиждень.Я не замовляв - в мене є.Так що шийте маски.В мене ось такі. Коробка 50 штук продається за ціною 140 лір або 560 гривень. Не повірите, мав гроші щоби купити. Ну, не всім же шити...Осікільки пану нас початківець-дилетант - трохи йому розкрию очі: племінник у Києві хотів зайнятися тією справою - тримає дуже потужну фірму і має свою нішу по трьох бізнес-напрямках по всій Україні, то з місяць тому хотів зайнятися саме масками - відчувши там величезний прибуток. Оскільки ніколи не робить в бвзнесі так, як згаданий пан - то його мозковий центр (там працює ще один племінник та син іншої племінниці) ретельно і за одну ніч і один день - хлопці молоді актвині та мають мізки - вивчили тую справу, технологічний ланцюжок і так далі - подзвонив мені і сказав, що прийняв рішення НЕ займатися масками - сказав, що там така купа контролю, такий нагляд з боку СБУ, що не варто.Ну а паннехай шиє, ми ж не забули, як його ще влітку 2015 року пани питали, нашо він за 200 000 грвиень купив кімнатку на технічному поверсі без води, каналізації, газу та вуздоховодів - а він так і відповів: "А поставлю но я станок... деревообробний..." Але знову не вгадав: треба було стоавити, взявши у полькому банкукредит на 100 000 злотих () - станок для виробництва масок. Чергова помилка...