Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відсутність якихось знань (але впевненність в тому, що вони є) та кеби, щоби поділитися з іншими - то непогана річ: 1) нас розважать так, що Жванецький заздрить. 2) весь час про мене особисто хвилюються, що дуже дуже приємно.
ЯК ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ЗАРОБИТИ 120% ВІДСОТКІВ РІЧНИХ
(прохання тимчасово не писати нічого нижче, бо я набираю текст - експромт - як зажди).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Трохи примітивно для диверсифікатора в смислі, як можна заробити гроші, але акутально. Вчора оголосили, що в Туреччині можна зайти на сторінку своєї "Електронної держави" та оформити послугу безкоштовної доставки на квартиру комплекту масок. Умови: - безкоштовна доставка поштовою службою Ptt. - замовити можуть всі особи у віці від 20 до 65 років (всі інші за законом повинні сидіти вдома і їм маски не потрібні). - комплект - 5 масок - доставлятися буде 1 раз на тиждень.
Я не замовляв - в мене є.
Так що шийте маски. В мене ось такі. Коробка 50 штук продається за ціною 140 лір або 560 гривень. Не повірите, мав гроші щоби купити. Ну, не всім же шити...
P.S. Осікільки пан flyman у нас початківець-дилетант - трохи йому розкрию очі: племінник у Києві хотів зайнятися тією справою - тримає дуже потужну фірму і має свою нішу по трьох бізнес-напрямках по всій Україні, то з місяць тому хотів зайнятися саме масками - відчувши там величезний прибуток. Оскільки ніколи не робить в бвзнесі так, як згаданий пан - то його мозковий центр (там працює ще один племінник та син іншої племінниці) ретельно і за одну ніч і один день - хлопці молоді актвині та мають мізки - вивчили тую справу, технологічний ланцюжок і так далі - подзвонив мені і сказав, що прийняв рішення НЕ займатися масками - сказав, що там така купа контролю, такий нагляд з боку СБУ, що не варто. Ну а пан flyman нехай шиє, ми ж не забули, як його ще влітку 2015 року пани питали, нашо він за 200 000 грвиень купив кімнатку на технічному поверсі без води, каналізації, газу та вуздоховодів - а він так і відповів: "А поставлю но я станок... деревообробний..." Але знову не вгадав: треба було стоавити, взявши у полькому банку обіцяний кредит на 100 000 злотих (не дали, на жаль) - станок для виробництва масок. Чергова помилка...
І знову, куча брехні з обліківки акурт в мою сторону, а потім невинне кліпання очима: "а що це так агресивно до акурта ставляться"?
Коли люди, діти, підлітки вдаються до брехні, обману, у них завжди є мотиви: уникнути покарання, уникнути відповідальності, підняти в очах оточуючих свою значимість, але міфомани таких мотивів зазвичай не мають. Відсутністю корисливих мотивів міфоманія відрізняється від псевдології. Подібно клептоманам, міфомани на перший погляд не мають на меті вигоди, більш того, своєю поведінкою сильно підривають собі репутацію. Щоб гарно брехати і при цьому не потрапити в халепу, для цього потрібно мати відмінну пам'ять. Міфоманів захоплює скоріше не бажання ввести інших в оману, а сама дія, задоволення брехати, займатися міфотворчістю. Сам процес вигадуання неймовірних історій приносить їм задоволення. У психологічному плані подібна діяльність ілюструє процес переходу мотиву на ціль-механізм: утворення нових, в даному випадку патологічних потреб.
Для маленьких дітей така тенденція є досить природною, тому що вони ще не можуть з упевненістю розрізняти світ власних мрій і дійсність (уявна брехливість).
Хоча найвідомішим з міфоманів є, мабуть, барон Мюнхгаузен, синдромом Мюнхгаузена у медицині називають не міфоманію, а іншу патологію — один з видів симулятивниого розладу, коли пацієнти зазвичай викладають історії захворювання з рисами неправдоподібністі і драматичності та вимагають від лікарів для себе термінового хірургічного втручання.
Псевдологія або Патологічна брехливість (грец. pseudos — брехня + logos — слово, мова) — психічний стан, у якому суб'єкт схильний говорити часто і докладно неправду про себе при збереженні пам'яті та достатньому рівні інтелекту, що підвищує його значущість та цікавість до нього з боку оточення. У такому стані людину важко змусити визнати себе брехуном оскільки цей стан звичайно сполучений з некритичною вірою в реальність вигаданого. У разі викриття вона змінює тему, виявляє агресію до викривальника тощо. Притаманна особам з асоціальним розладом особистості, часто супроводжує важкі хвороби, такі як шизофренія. Близька за змістом до міфоманії, але на відміну від останньої має мотив для обману.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
change_pm написав:Небагато практиків мають наснагу ділитись досвідом.
особливо в питаннях, як їх постригли чи пострижуть найближчим часом.
Років 13 назад було вельми вигідно інвештувати в нерухомість невеликих іспанських приморських міст. Ціни були величезні. Те, се, криза, попит впав і не піднявся.
Зараз ті квартир (з ремонтом!!!) виставлені за 40 000 євро - і ніхто не поспішає купляти. Тому що накуй не потрібні.
Чекаємо далі оповідей від відомого пана, як вигідно інвештувати в чужоземну (найкраще - турецьку) курортну нерухомість, а потім бути там зачиненим, як корова в хліву чи заяць в клітці. Карантин! Ну хто міг би про таке подумати????
flyman написав:І знову, куча брехні з обліківки ак
Він починав гілку з неї, нею і закінчує, наш доморощенний Мюнхаузен і по сумісництву - любитель дешевого йогурту і напарювач недорогих анталійських квартир.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:І знову, куча брехні з обліківки ак
Він починав гілку з неї, нею і закінчує, наш доморощенний Мюнхаузен і по сумісництву - любитель дешевого йогурту і напарювач недорогих анталійських квартир.
"недорогих", тобто в лапках
40 000 євро - по європейським міркам - недорогі. А чому недорогі? Тому що нікому, крім місцевих турків, не потрібні. Ну і небогатих російськомовних скоробогатьків, яких турки скоро будуть брити і стригти.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 06 кві, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав: Чекаємо далі оповідей від відомого пана, як вигідно інвештувати в чужоземну (найкраще - турецьку) курортну нерухомість, а потім бути там зачиненим, як корова в хліву чи заяць в клітці. Карантин! Ну хто міг би про таке подумати????
Frant написав: Чекаємо далі оповідей від відомого пана, як вигідно інвештувати в чужоземну (найкраще - турецьку) курортну нерухомість, а потім бути там зачиненим, як корова в хліву чи заяць в клітці. Карантин! Ну хто міг би про таке подумати????
Турция, заболеваемость устойчиво идёт вверх, за воскресенье + 3135 заболевших. На наших южных границах формируется большой очаг коронавируса, подобный итальянскому.
Гм. Російськомовні скоробогатьки, які накупили собі курортних квартир в Туреччині - повинні добре знати турецьку мову. Інакше як вони будуть лікарям розказувати про свої симптоми???? А наймати перекладача в режимі 24/7 - вельми дорого. Так що маємо ще одну причину НЕ купляти квартири на турецьких курортах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців