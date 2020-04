Додано: Пон 06 кві, 2020 12:28

akurt написав: Трохи примітивно для диверсифікатора в смислі, як можна заробити гроші, але акутально.

Вчора оголосили, що в Туреччині можна зайти на сторінку своєї "Електронної держави" та оформити послугу безкоштовної доставки на квартиру комплекту масок.

Умови:

- безкоштовна доставка поштовою службою Ptt.

- замовити можуть всі особи у віці від 20 до 65 років (всі інші за законом повинні сидіти вдома і їм маски не потрібні).

- комплект - 5 масок - доставлятися буде 1 раз на тиждень.



Я не замовляв - в мене є.



Так що шийте маски.

В мене ось такі. Коробка 50 штук продається за ціною 140 лір або 560 гривень. Не повірите, мав гроші щоби купити. Ну, не всім же шити...





P.S. Осікільки пан flyman у нас початківець-дилетант - трохи йому розкрию очі: племінник у Києві хотів зайнятися тією справою - тримає дуже потужну фірму і має свою нішу по трьох бізнес-напрямках по всій Україні, то з місяць тому хотів зайнятися саме масками - відчувши там величезний прибуток. Оскільки ніколи не робить в бвзнесі так, як згаданий пан - то його мозковий центр (там працює ще один племінник та син іншої племінниці) ретельно і за одну ніч і один день - хлопці молоді актвині та мають мізки - вивчили тую справу, технологічний ланцюжок і так далі - подзвонив мені і сказав, що прийняв рішення НЕ займатися масками - сказав, що там така купа контролю, такий нагляд з боку СБУ, що не варто.

І знову, куча брехні з обліківки акурт в мою сторону, а потім невинне кліпання очима:

"а що це так агресивно до акурта ставляться"?



В тебе якась паталогічне збочення до обріхування.





https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F



Міфоманія (грец. mythos — легенда, сказання + mania — прагнення, потяг) — поведінкова залежність, аномальна схильність до вигадок, фантазування, містифікації оточуючих, розповіді неймовірних історій.



Коли люди, діти, підлітки вдаються до брехні, обману, у них завжди є мотиви: уникнути покарання, уникнути відповідальності, підняти в очах оточуючих свою значимість, але міфомани таких мотивів зазвичай не мають. Відсутністю корисливих мотивів міфоманія відрізняється від псевдології. Подібно клептоманам, міфомани на перший погляд не мають на меті вигоди, більш того, своєю поведінкою сильно підривають собі репутацію. Щоб гарно брехати і при цьому не потрапити в халепу, для цього потрібно мати відмінну пам'ять. Міфоманів захоплює скоріше не бажання ввести інших в оману, а сама дія, задоволення брехати, займатися міфотворчістю. Сам процес вигадуання неймовірних історій приносить їм задоволення. У психологічному плані подібна діяльність ілюструє процес переходу мотиву на ціль-механізм: утворення нових, в даному випадку патологічних потреб.



Для маленьких дітей така тенденція є досить природною, тому що вони ще не можуть з упевненістю розрізняти світ власних мрій і дійсність (уявна брехливість).



Хоча найвідомішим з міфоманів є, мабуть, барон Мюнхгаузен, синдромом Мюнхгаузена у медицині називають не міфоманію, а іншу патологію — один з видів симулятивниого розладу, коли пацієнти зазвичай викладають історії захворювання з рисами неправдоподібністі і драматичності та вимагають від лікарів для себе термінового хірургічного втручання.



