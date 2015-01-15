Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Відсутність якихось знань (але впевненність в тому, що вони є) та кеби, щоби поділитися з іншими - то непогана річ: 1) нас розважать так, що Жванецький заздрить. 2) весь час про мене особисто хвилюються, що дуже дуже приємно.
ЯК ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ЗАРОБИТИ 120% ВІДСОТКІВ РІЧНИХ
(прохання тимчасово не писати нічого нижче, бо я набираю текст - експромт - як зажди).
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Трохи примітивно для диверсифікатора в смислі, як можна заробити гроші, але акутально. Вчора оголосили, що в Туреччині можна зайти на сторінку своєї "Електронної держави" та оформити послугу безкоштовної доставки на квартиру комплекту масок. Умови: - безкоштовна доставка поштовою службою Ptt. - замовити можуть всі особи у віці від 20 до 65 років (всі інші за законом повинні сидіти вдома і їм маски не потрібні). - комплект - 5 масок - доставлятися буде 1 раз на тиждень.
Я не замовляв - в мене є.
Так що шийте маски. В мене ось такі. Коробка 50 штук продається за ціною 140 лір або 560 гривень. Не повірите, мав гроші щоби купити. Ну, не всім же шити...
P.S. Осікільки пан flyman у нас початківець-дилетант - трохи йому розкрию очі: племінник у Києві хотів зайнятися тією справою - тримає дуже потужну фірму і має свою нішу по трьох бізнес-напрямках по всій Україні, то з місяць тому хотів зайнятися саме масками - відчувши там величезний прибуток. Оскільки ніколи не робить в бвзнесі так, як згаданий пан - то його мозковий центр (там працює ще один племінник та син іншої племінниці) ретельно і за одну ніч і один день - хлопці молоді актвині та мають мізки - вивчили тую справу, технологічний ланцюжок і так далі - подзвонив мені і сказав, що прийняв рішення НЕ займатися масками - сказав, що там така купа контролю, такий нагляд з боку СБУ, що не варто. Ну а пан flyman нехай шиє, ми ж не забули, як його ще влітку 2015 року пани питали, нашо він за 200 000 грвиень купив кімнатку на технічному поверсі без води, каналізації, газу та вуздоховодів - а він так і відповів: "А поставлю но я станок... деревообробний..." Але знову не вгадав: треба було стоавити, взявши у полькому банку обіцяний кредит на 100 000 злотих (не дали, на жаль) - станок для виробництва масок. Чергова помилка...
І знову, куча брехні з обліківки акурт в мою сторону, а потім невинне кліпання очима: "а що це так агресивно до акурта ставляться"?
Коли люди, діти, підлітки вдаються до брехні, обману, у них завжди є мотиви: уникнути покарання, уникнути відповідальності, підняти в очах оточуючих свою значимість, але міфомани таких мотивів зазвичай не мають. Відсутністю корисливих мотивів міфоманія відрізняється від псевдології. Подібно клептоманам, міфомани на перший погляд не мають на меті вигоди, більш того, своєю поведінкою сильно підривають собі репутацію. Щоб гарно брехати і при цьому не потрапити в халепу, для цього потрібно мати відмінну пам'ять. Міфоманів захоплює скоріше не бажання ввести інших в оману, а сама дія, задоволення брехати, займатися міфотворчістю. Сам процес вигадуання неймовірних історій приносить їм задоволення. У психологічному плані подібна діяльність ілюструє процес переходу мотиву на ціль-механізм: утворення нових, в даному випадку патологічних потреб.
Для маленьких дітей така тенденція є досить природною, тому що вони ще не можуть з упевненістю розрізняти світ власних мрій і дійсність (уявна брехливість).
Хоча найвідомішим з міфоманів є, мабуть, барон Мюнхгаузен, синдромом Мюнхгаузена у медицині називають не міфоманію, а іншу патологію — один з видів симулятивниого розладу, коли пацієнти зазвичай викладають історії захворювання з рисами неправдоподібністі і драматичності та вимагають від лікарів для себе термінового хірургічного втручання.
Псевдологія або Патологічна брехливість (грец. pseudos — брехня + logos — слово, мова) — психічний стан, у якому суб'єкт схильний говорити часто і докладно неправду про себе при збереженні пам'яті та достатньому рівні інтелекту, що підвищує його значущість та цікавість до нього з боку оточення. У такому стані людину важко змусити визнати себе брехуном оскільки цей стан звичайно сполучений з некритичною вірою в реальність вигаданого. У разі викриття вона змінює тему, виявляє агресію до викривальника тощо. Притаманна особам з асоціальним розладом особистості, часто супроводжує важкі хвороби, такі як шизофренія. Близька за змістом до міфоманії, але на відміну від останньої має мотив для обману.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
change_pm написав:Небагато практиків мають наснагу ділитись досвідом.
особливо в питаннях, як їх постригли чи пострижуть найближчим часом.
Років 13 назад було вельми вигідно інвештувати в нерухомість невеликих іспанських приморських міст. Ціни були величезні. Те, се, криза, попит впав і не піднявся.
Зараз ті квартир (з ремонтом!!!) виставлені за 40 000 євро - і ніхто не поспішає купляти. Тому що накуй не потрібні.
Чекаємо далі оповідей від відомого пана, як вигідно інвештувати в чужоземну (найкраще - турецьку) курортну нерухомість, а потім бути там зачиненим, як корова в хліву чи заяць в клітці. Карантин! Ну хто міг би про таке подумати????
flyman написав:І знову, куча брехні з обліківки ак
Він починав гілку з неї, нею і закінчує, наш доморощенний Мюнхаузен і по сумісництву - любитель дешевого йогурту і напарювач недорогих анталійських квартир.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:І знову, куча брехні з обліківки ак
Він починав гілку з неї, нею і закінчує, наш доморощенний Мюнхаузен і по сумісництву - любитель дешевого йогурту і напарювач недорогих анталійських квартир.
"недорогих", тобто в лапках
40 000 євро - по європейським міркам - недорогі. А чому недорогі? Тому що нікому, крім місцевих турків, не потрібні. Ну і небогатих російськомовних скоробогатьків, яких турки скоро будуть брити і стригти.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 06 кві, 2020 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав: Чекаємо далі оповідей від відомого пана, як вигідно інвештувати в чужоземну (найкраще - турецьку) курортну нерухомість, а потім бути там зачиненим, як корова в хліву чи заяць в клітці. Карантин! Ну хто міг би про таке подумати????
ЯК ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ЗАРОБИТИ 120% ВІДСОТКІВ РІЧНИХ
Один із дописувачів на цій гілці - зараз самий активний - написав важливе так цікаве слово "диверсифікація". Цікаво, що написавши, він своїми діями показав, що не знає, що то таке. Крім того, не опублікував тут обіцяну лекцію. Але спробуємо пояснити та розібратися. Диверсифікувати можна фінансові активи: - монетарне золото і спеціальні права запозичення міжнародного валютного фонду; - валюту і депозити; - цінні папери (крім акцій); - акції та інші види акціонерного капіталу; - позики; - страхові технічні резерви; - іншу дебіторську і кредиторську заборгованість; - прямі іноземні інвестиції (довідково).
Монетарним золотом в Україні займаються з цього форуму одиниці форумчан та знають, що там все непросто. Не вважати ж "монетарним" золотом зливки в 5 або навіть 100 грамів. Великий клопіт з їх купівлею, маржою, а ще більший клопіт із реалізацією того зливка. Фахівці з цієї гілки знають.
Валюта і депозити - це те, що найбільше доступне і чим користуються всі форумчани. Я теж користувався і дуже активно. "Золоті часи", то ті, коли а) Приватбанк, Промівестбанк, Банк "Слов’янський" давали по 60% річних по гривні, золоті часи, коли ВТБ Банк давав 12,5% річних по долару, а Промніветсбанк - по 12% по ойро, ще й з довклаланням. Це все було не далі осені 2013 року. Дуже дуже приємні части буди в 2009 році, коли всі дуже боялися тримати депозити. А не треба було боятися. Грошва падала просто з неба. Станом на 1 січня 2014 року в мене були закриті ВСІ ВСІ ВСІ депозити в будь-яких банках. Так не зробив - не буду говорити хто з форумчан - він навпаки, злив всі сімейні накопичення, яких вистачило б навіть на однокімнатну квартиру - в січні-лютому 2014 - та відкрив депозити в гривні, бо він точно знав, що буде "долар по 9".
Зупинимося на валюті. Для визначеності розглянемо три види валют: - долар США (це валюта пересічно українця, рідко в якому матраці не зберігається 20 000 доларів США. Тільки за 12-17 березня 2020 населення викупило більше 300 000 000 доларів США. - українську гривню (сама стабільна валюта у світі за підсумками 2019 року). - турецьку ліру (сама цікава і сама неоднозначна валюта).
А) Долар США - універсальний спосіб збереження грошей українця. З обмовками. Але правда. Скільки років існує гривня, але розрахунок при купівлі нерухомості, автівок та більшості товарів ведуться в доларі США. Навіть хабарі беруть переважно в доларах США - он на днях взяли на державній зраді Держсекретаря Мінтрансу України (зараз Мініфраструктури), так скромний чиновник із зарплатою в 10 000 гривен за підсумками 2019 року та такий, що НЕ має ні авто, ні квартир, ні земельних ділянок, но зовсім голий - тільки на робочому місці мав чверть мільйона доларів США готівкою. Я знав парубка, який випадково - ви знаєте - зараз посади до міністра включно займають випадково випадкові люди - мене більше всього смішить дівчинка, яка хоче зайняти посаду Міністра енергетики - зайнявши "хлібне місце", вирішив працювати "по-новому" та брав хабарі - на відміну від попередника - виключно в ойро. Звісно, програв... Бо йоро було 1,60 а стало 1,07... З доларом круто всюди - але крім України. Тут особлива зачарована територія. Не встигли пани накупити бетонів для того, щоби виготовити годівниці з оренди, як попали в таку пастку, що вартість РЕМОНТУ почала перевищувати або майже перевищувати вартість бетону. Пани чухали потилицю і лаялися: зливають накопичені бакси по 23,50, а вартість товару порахована по ціні 28. Пани сильно лаялися. Один з панів - мій приятель - вже забив фундамент під новий будинок у Львові - а потім подивився кошторис - та послав те будівництво на туй (дерево таке). Друга біда така: ціни в США в доларах не залежать від курсу долара. Ціни в Україні на харчі та на товари прив’язані - зовсім вже ніхто не розуміє до чого прив’язані. Ну, припустимо, із шмотками там все просто - націнка на товар по відношенню до закупівельних цін - 100%, на товари промислового призначення типу металу для металочерепиця - від 20% до 500% (наприклад, на саморізах). Але ось чого картопля раптом з ціни у 9 гривень стає 17 гривень - всі пересічні українці чухають потилицю. Вчені говорять, що тут все просто: Україна на 97% вкрита пустелею та каменистим грунтом - спробуй виростити тут картоплю чи огірок... Крім того, немає ні рік, ні озер, ні ставків, ні свердловин для видобутку води і тому воду завозять - як ви знаєте - дирижаблями прямо з Аляски. Можна було напитися води в Трускавці - і то всі бювети вже закриті. Приходимо до висновку: українця навіть не рятує збереження в доларах США.
Б) Українська гривня. Цікавий фінасовий інструмент. Пара-трійка форумчан обізнані на тому більше мене - бо я не тримаю ніяких гривень на депозитах - але не дадуть збрехати, що навіть 14% річних по гривні принесли у 2018/2019 роках шалені прибутки. "Безумству храбрых поём мы песню" (М. Горький, я його як письменника і любив - школьником плкав над романом "Мать", і люто ненавидів, пробуючи читати "Дело Артамонових", потім знову любив - особисто відвідавши його дачу в Тесселі та дачу його кращого товариша, що написав творів більше за Горького - під псевдонимом "Скиталец" (С.Петров - давно забутий) - він жив безвилазно в селі Скеля в Криму, я навіть один раз поклав квіти на могилу його жінки - латиської баронеси, яка була редактором та машиністкою письменника). Але... Знову є але. Прибуток від депозитів в гривні панове витрачали так: а) конвертували в долар - якщо вистачило кеби - по 25, або по 24. б) не конвертували, тому, що треба було за щось їсти та за щось вчити дітей. Цікаво, що, діючи і за пунктом а), і за пунктом б) однаково попали в халепу. За пунктом а) просто більше впевненості в завтрашньому дні, АЛЕ НЕ ТАК ВЖЕ Й БАГАТО. Тому що за накопичені гроші можуть купити МЕНШЕ харчів. І тому що - хто б міг і подумати - під час карантину чомусь почали більше витрачати грошей. Частково це пояснює ту агресивність деяких форумчан до мене. Це я винний, що особисто видрав з рота останній сухарик.
В) Турецька ліра. Тут дуже цікаво. Панове повинні зрозуміти головне. Такого головного декілька тез.
Теза 1. Щось перстали лаяти Türkiye Cumhurbaşkanı (турецького джумхурбашкані) - називали все його султаном. А він не султан - він джумхурбашкані - "башка" держави. А до цього 12 років був прем’єр міністром. Тримає країну міцно. Теза 2. І, тримаючи, міцно, "башка" держави думає про країну. Як думає? А дуже просто: до 2024 року буде побудовано і вже будується 8 000 (вісім тисяч) нових (НОВИХ) швидкісних трас. І асфальт там укладають шаром в 20 (двадцять) сантиметрів. А не 3-5. В країні на виробництві автомобілей - провідними європейськими виробниками - від Мерседес до Рено - працює майже 100 000 людей. Тільки дилерських центрів 100. І всі продають СВОЄ ВІТЧИЗНЯНЕ. Де виробляються ті ТВ LG, що купують форумчане? В Польщі. А в Туреччині - в Туреччині. Теза 3. Жадібний "башка" держави отримує зарплатню в 80 000 лір на місяць (приблизно 15 000 доларів - просто сміх для наших можновладців) і взяв на днях передав свою зарплатню за 8 місяців в фонд боротьби із коронавірусом і закликав також зробити всіх своїх міністрів та посадовців. Зробили і "не хрюкнули". Теза 4. Народу прямо в ці дні роздають додаткову виплату - по 1 000 лір ( по 4000 гривень ), а всім пенсіонерам одноразово та одномоментно підвищили мінімальну пенсію до 1500 лір (середня 2 500 лір). Така роздача грошей - то корисно, чи погано? Кожен українець скаже: ПОГАНО. Кожен (або майже кожен) українець, що мешкає в ці дні в Туреччині - скаже: "Круто"! Тому що "башка" держави міцно тримає в руках економіку країни, на днях заявивши, що "ми забезпечені всім всіма продуктами та товарами». Теза 5. ГОЛОВНА. Маючи/заробляючи долари, треба витарчати їх там, де долар не є основною валютою і де немає гривні. Що ж долар? Cool! Cool! Тільки за останній місяць кількість турецьких лір, які отримує akurt, шляхом простих настискань кнопочок в інет-банкінгу, виросла в 6,76/6,09=в 1,11 разів. Це при стабільних на все цінах. Ну як стабільних - наприклад, на свіжу суницю ціна стрімко падає - коли я писав цей текст, прямо під балкон під’їхало авто - свіжа полуниця в ящичках - бери майже вже безкоштовно). Так, беремо рахівницю та рахуємо - в перерахунку на рік 1,11х12=13 раз. Або - будете сміятися із моїх розрахунків - якщо так ПРИМІТИВНО рахувати - 120% річних.
Ну що, панове, бийте та топчіть мене ногами. У відповідь побажаю вам не захворіти та здоров’я. І реально радий, що за мене так хвилюються.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 кві, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
А що вас так турбують депозити в валюті? Депозити - то не ваше. Не забули, як бігали із кульком з АТБ у ВАБ банк та в Дельту, намагаючись забрати хочь якісь копійки? То забудьте слово "депозит". А кредит Вам і поляки не дали. То все - не Ваше. Забудьте ті слова.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).