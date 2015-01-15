Додано: Пон 06 кві, 2020 13:52

Монетарним золотом

Валюта і депозити

- долар США

населення

- українську гривню

- турецьку ліру

З обмовками.

З доларом круто всюди - але крім України.

Це я винний, що особисто видрав з рота останній сухарик.

башка

Це при стабільних на все цінах.

Один із дописувачів на цій гілці - зараз самий активний - написав важливе так цікаве слово "диверсифікація".Цікаво, що написавши, він своїми діями показав, що не знає, що то таке. Крім того, не опублікував тут обіцяну лекцію.Але спробуємо пояснити та розібратися.Диверсифікувати можна фінансові активи:- монетарне золото і спеціальні права запозичення міжнародного валютного фонду;- валюту і депозити;- цінні папери (крім акцій);- акції та інші види акціонерного капіталу;- позики;- страхові технічні резерви;- іншу дебіторську і кредиторську заборгованість;- прямі іноземні інвестиції (довідково).в Україні займаються з цього форуму одиниці форумчан та знають, що там все непросто. Не вважати ж "монетарним" золотом зливки в 5 або навіть 100 грамів. Великий клопіт з їх купівлею, маржою, а ще більший клопіт із реалізацією того зливка. Фахівці з цієї гілки знають.- це те, що найбільше доступне і чим користуються всі форумчани. Я теж користувався і дуже активно. "Золоті часи", то ті, коли а) Приватбанк, Промівестбанк, Банк "Слов’янський" давали по 60% річних по гривні, золоті часи, коли ВТБ Банк давав 12,5% річних по долару, а Промніветсбанк - по 12% по ойро, ще й з довклаланням. Це все було не далі осені 2013 року. Дуже дуже приємні части буди в 2009 році, коли всі дуже боялися тримати депозити. А не треба було боятися. Грошва падала просто з неба. Станом на 1 січня 2014 року в мене були закриті ВСІ ВСІ ВСІ депозити в будь-яких банках. Так не зробив - не буду говорити хто з форумчан - він навпаки, злив всі сімейні накопичення, яких вистачило б навіть на однокімнатну квартиру - в січні-лютому 2014 - та відкрив депозити в гривні, бо він точно знав, що буде "".Зупинимося на валюті.Для визначеності розглянемо три види валют:(це валюта пересічно українця, рідко в якому матраці не зберігається 20 000 доларів США. Тільки за 12-17 березня 2020викупило більше 300 000 000 доларів США.(сама стабільна валюта у світі за підсумками 2019 року).(сама цікава і сама неоднозначна валюта).А) Долар США - універсальний спосіб збереження грошей українця.Але правда. Скільки років існує гривня, але розрахунок при купівлі нерухомості, автівок та більшості товарів ведуться в доларі США. Навіть хабарі беруть переважно в доларах США - он на днях взяли на державній зраді Держсекретаря Мінтрансу України (зараз Мініфраструктури), так скромний чиновник із зарплатою в 10 000 гривен за підсумками 2019 року та такий, що НЕ має ні авто, ні квартир, ні земельних ділянок, но зовсім голий - тільки на робочому місці мав чверть мільйона доларів США готівкою. Я знав парубка, який випадково - ви знаєте - зараз посади до міністра включно займають випадково випадкові люди - мене більше всього смішить дівчинка, яка хоче зайняти посаду Міністра енергетики - зайнявши "хлібне місце", вирішив працювати "по-новому" та брав хабарі - на відміну від попередника - виключно в ойро. Звісно, програв... Бо йоро було 1,60 а стало 1,07...Тут особлива зачарована територія. Не встигли пани накупити бетонів для того, щоби виготовити годівниці з оренди, як попали в таку пастку, що вартість РЕМОНТУ почала перевищувати або майже перевищувати вартість бетону. Пани чухали потилицю і лаялися: зливають накопичені бакси по 23,50, а вартість товару порахована по ціні 28. Пани сильно лаялися. Один з панів - мій приятель - вже забив фундамент під новий будинок у Львові - а потім подивився кошторис - та послав те будівництво на туй (дерево таке). Друга біда така: ціни в США в доларах не залежать від курсу долара. Ціни в Україні на харчі та на товари прив’язані -Ну, припустимо, із шмотками там все просто - націнка на товар по відношенню до закупівельних цін - 100%, на товари промислового призначення типу металу для металочерепиця - від 20% до 500% (наприклад, на саморізах). Але ось чого картопля раптом з ціни у 9 гривень стає 17 гривень - всі пересічні українці чухають потилицю. Вчені говорять, що тут все просто: Україна на 97% вкрита пустелею та каменистим грунтом - спробуй виростити тут картоплю чи огірок... Крім того, немає ні рік, ні озер, ні ставків, ні свердловин для видобутку води і тому воду завозять - як ви знаєте - дирижаблями прямо з Аляски. Можна було напитися води в Трускавці - і то всі бювети вже закриті.Приходимо до висновку: українця навіть не рятує збереження в доларах США.Б) Українська гривня. Цікавий фінасовий інструмент. Пара-трійка форумчан обізнані на тому більше мене - бо я не тримаю ніяких гривень на депозитах - але не дадуть збрехати, що навіть 14% річних по гривні принесли у 2018/2019 роках шалені прибутки. "Безумству храбрых поём мы песню" (М. Горький, я його як письменника і любив - школьником плкав над романом "Мать", і люто ненавидів, пробуючи читати "Дело Артамонових", потім знову любив - особисто відвідавши його дачу в Тесселі та дачу його кращого товариша, що написав творів більше за Горького - під псевдонимом "Скиталец" (С.Петров - давно забутий) - він жив безвилазно в селі Скеля в Криму, я навіть один раз поклав квіти на могилу його жінки - латиської баронеси, яка була редактором та машиністкою письменника).Але...Знову є але.Прибуток від депозитів в гривні панове витрачали так:а) конвертували в долар - якщо вистачило кеби - по 25, або по 24. б) не конвертували, тому, що треба було за щось їсти та за щось вчити дітей.Цікаво, що, діючи і за пунктом а), і за пунктом б) однаково попали в халепу. За пунктом а) просто більше впевненості в завтрашньому дні, АЛЕ НЕ ТАК ВЖЕ Й БАГАТО. Тому що за накопичені гроші можуть купити МЕНШЕ харчів. І тому що - хто б міг і подумати - під час карантину чомусь почали більше витрачати грошей.Частково це пояснює ту агресивність деяких форумчан до мене.В) Турецька ліра. Тут дуже цікаво. Панове повинні зрозуміти головне. Такого головного декілька тез.Щось перстали лаяти Türkiye Cumhurbaşkanı (турецького джумхурбашкані) - називали все його султаном. А він не султан - він джумхурні - "башка" держави.А до цього 12 років був прем’єр міністром. Тримає країну міцно.І, тримаючи, міцно, "башка" держави думає про країну. Як думає? А дуже просто: до 2024 року буде побудовано і вже будується 8 000 (вісім тисяч) нових (НОВИХ) швидкісних трас. І асфальт там укладають шаром в 20 (двадцять) сантиметрів. А не 3-5. В країні на виробництві автомобілей - провідними європейськими виробниками - від Мерседес до Рено - працює майже 100 000 людей. Тільки дилерських центрів 100. І всі продають СВОЄ ВІТЧИЗНЯНЕ. Де виробляються ті ТВ LG, що купують форумчане? В Польщі. А в Туреччині - в Туреччині.Жадібний "башка" держави отримує зарплатню в 80 000 лір на місяць (приблизно 15 000 доларів - просто сміх для наших можновладців) і взяв на днях передав свою зарплатню за 8 місяців в фонд боротьби із коронавірусом і закликав також зробити всіх своїх міністрів та посадовців. Зробили і "не хрюкнули".Народу прямо в ці дні роздають додаткову виплату - по 1 000 лір ( по 4000 гривень ), а всім пенсіонерам одноразово та одномоментно підвищили мінімальну пенсію до 1500 лір (середня 2 500 лір).Така роздача грошей - то корисно, чи погано?Кожен українець скаже: ПОГАНО.Кожен (або майже кожен) українець, що мешкає в ці дні в Туреччині - скаже: "Круто"!Тому що "башка" держави міцно тримає в руках економіку країни, на днях заявивши, що "ми забезпечені всім всіма продуктами та товарами».ГОЛОВНА.Що ж долар?Cool!Cool!Тільки за останній місяць кількість турецьких лір, які отримує, шляхом простих настискань кнопочок в інет-банкінгу, виросла в 6,76/6,09=в 1,11 разів.Ну як стабільних - наприклад, на свіжу суницю ціна стрімко падає - коли я писав цей текст, прямо під балкон під’їхало авто - свіжа полуниця в ящичках - бери майже вже безкоштовно).Так, беремо рахівницю та рахуємо - в перерахунку на рік 1,11х12=13 раз.Або - будете сміятися із моїх розрахунків - якщо так ПРИМІТИВНО рахувати - 120% річних.Ну що, панове, бийте та топчіть мене ногами.