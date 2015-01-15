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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:11

Не ображайтеся, але з усіх інвестицій у Вас було вдалих 2 (дві):
- коли Ви послухали мене та оті єдині у родини нормальні гроші - 10 000 ойро - тримали трохи на депозиті.
Все, що було в доларах - на 75% - втратили. Бо тоді, коли їх треба було закопати під грушею в 100 км від Києва, - перевели в гривню. Та відтаскали в "говнобанки" (і треба ж було саме такі обирати).
- коли я дав Вашій жінці, що сиділа в рідному Тернополі, телефон міняли, що поміняв їй 7 500 гривень на 300 ойро, тоді тільки за телефонним дзвінком можна було взяти ойро по 25. Наскільки я пам"ятаю, жінка була дуже задоволена. Хоч щось мала можливість врятувати.

Нагадаю, що тут гілка про нерухомість.
Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити.
Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:46

  akurt написав:Не ображайтеся, але з усіх інвестицій у Вас було вдалих 2 (дві):
- коли Ви послухали мене та оті єдині у родини нормальні гроші - 10 000 ойро - тримали трохи на депозиті.
Все, що було в доларах - на 75% - втратили. Бо тоді, коли їх треба було закопати під грушею в 100 км від Києва, - перевели в гривню. Та відтаскали в "говнобанки" (і треба ж було саме такі обирати).
- коли я дав Вашій жінці, що сиділа в рідному Тернополі, телефон міняли, що поміняв їй 7 500 гривень на 300 ойро, тоді тільки за телефонним дзвінком можна було взяти ойро по 25. Наскільки я пам"ятаю, жінка була дуже задоволена. Хоч щось мала можливість врятувати.

Нагадаю, що тут гілка про нерухомість.
Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити.
Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?

на хворих не ображаються, Бог тобі суддя.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:54

"Пане" Акурт!
1) тут гілка про іспанську, турецьку та іншу нерухомість.
2) Ви переплутали Долярчика з Флайменом. Саме його ви "консультували" в львівському пивбарі. Насправді - хизувались перед торговцем велосипедами.
3) Цікаво, якщо обрізати фінансування від орендних львівських і дніпровських квартир - чи вистачить коштів означеному "пану" хоча б на дешевий йогурт?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:04

Пане Frante!
Скажу Вам відверто: коли Ви щось пишете на київській гілці - любо прочитати. Трохи "з перчиком", але загалом можна читати. Інколи корисні думки.
Коли заходите на цю гілку - то раптом розкриваєте іншу серцевину мозку.
Якось визначайтесь: Ви або фахівець із здачі в оренду хрущиків поблизу станцій метро Києва, чи фахівець з закордонної нерухомості.
Я НЕ плутаю пана Долярчика з паном flyman'ом.
Нагадаю, що особисто Ви не менше 10 (десяти) разів на цій гілці писали, що то мій клон або я його клон.
Я взагалі нічого не плутаю. Ніколи.
Трохи нагадаю.
Зображення

P.S. Пану flyman'y можна помилятися: повний ділетант у всіх питаннях, але інколи застосовує правильні терміни, хоча і невдало, але саме це і цікаво, а Вам неможливо помилятися: я не живу з ОРЕНДИ. Ось сьогодні трохи нервовий день був, але (цифра видалена при редагуванні) доларів заробив. Просто натискаючи кнопки МакБука.
Відкоркував шампанське - 35 лір або 140 гривень, непогане.
Зображення

Що мені сьогодні сподобалося (київську гілку сьогодні не читав - не було часу):
  Frant написав:1) тут гілка про іспанську, турецьку та іншу нерухомість.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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  #<1 ... 562563564565
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