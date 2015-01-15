Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не ображайтеся, але з усіх інвестицій у Вас було вдалих 2 (дві): - коли Ви послухали мене та оті єдині у родини нормальні гроші - 10 000 ойро - тримали трохи на депозиті. Все, що було в доларах - на 75% - втратили. Бо тоді, коли їх треба було закопати під грушею в 100 км від Києва, - перевели в гривню. Та відтаскали в "говнобанки" (і треба ж було саме такі обирати). - коли я дав Вашій жінці, що сиділа в рідному Тернополі, телефон міняли, що поміняв їй 7 500 гривень на 300 ойро, тоді тільки за телефонним дзвінком можна було взяти ойро по 25. Наскільки я пам"ятаю, жінка була дуже задоволена. Хоч щось мала можливість врятувати.
Нагадаю, що тут гілка про нерухомість. Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити. Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Не ображайтеся, але з усіх інвестицій у Вас було вдалих 2 (дві): - коли Ви послухали мене та оті єдині у родини нормальні гроші - 10 000 ойро - тримали трохи на депозиті. Все, що було в доларах - на 75% - втратили. Бо тоді, коли їх треба було закопати під грушею в 100 км від Києва, - перевели в гривню. Та відтаскали в "говнобанки" (і треба ж було саме такі обирати). - коли я дав Вашій жінці, що сиділа в рідному Тернополі, телефон міняли, що поміняв їй 7 500 гривень на 300 ойро, тоді тільки за телефонним дзвінком можна було взяти ойро по 25. Наскільки я пам"ятаю, жінка була дуже задоволена. Хоч щось мала можливість врятувати.
Нагадаю, що тут гілка про нерухомість. Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити. Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?
на хворих не ображаються, Бог тобі суддя.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
"Пане" Акурт! 1) тут гілка про іспанську, турецьку та іншу нерухомість. 2) Ви переплутали Долярчика з Флайменом. Саме його ви "консультували" в львівському пивбарі. Насправді - хизувались перед торговцем велосипедами. 3) Цікаво, якщо обрізати фінансування від орендних львівських і дніпровських квартир - чи вистачить коштів означеному "пану" хоча б на дешевий йогурт?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Пане Frante! Скажу Вам відверто: коли Ви щось пишете на київській гілці - любо прочитати. Трохи "з перчиком", але загалом можна читати. Інколи корисні думки. Коли заходите на цю гілку - то раптом розкриваєте іншу серцевину мозку. Якось визначайтесь: Ви або фахівець із здачі в оренду хрущиків поблизу станцій метро Києва, чи фахівець з закордонної нерухомості. Я НЕ плутаю пана Долярчика з паном flyman'ом. Нагадаю, що особисто Ви не менше 10 (десяти) разів на цій гілці писали, що то мій клон або я його клон. Я взагалі нічого не плутаю. Ніколи. Трохи нагадаю.
P.S. Пану flyman'y можна помилятися: повний ділетант у всіх питаннях, але інколи застосовує правильні терміни, хоча і невдало, але саме це і цікаво, а Вам неможливо помилятися: я не живу з ОРЕНДИ. Ось сьогодні трохи нервовий день був, але (цифра видалена при редагуванні) доларів заробив. Просто натискаючи кнопки МакБука. Відкоркував шампанське - 35 лір або 140 гривень, непогане.
Що мені сьогодні сподобалося (київську гілку сьогодні не читав - не було часу):
Frant написав:1) тут гілка про іспанську, турецьку та іншу нерухомість.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
flyman написав:Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити. Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?
Коментар від flyman: на хворих не ображаються, Бог тобі суддя.
- написано через 29 (двадцять дев"ять) хвилин на київській гілці:
flyman написав:до города, в розумінні не до міста, а до місця де росте картопля, гарбузи, кабачки...
Замислився легінь. Умовляє форумчан купити тую дачу.... Приємно: прислуховується до гарних порад...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Мені реально приємно, що панове кинули всі справи, роботу, жінок та дітей і хвилюютсья, щоби мені було добре. Повідомляю: відсьогодні в Туреччині заборонено продавати захисні маски в магазинах фізичним особам. Тільки можна отримати БЕЗКОШТОВНО - принесуть в доставку по 5 (п"ять) масок на особу на тиждень прямо в квартиру. Заповнив форму - а що робити...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 кві, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Перше: коньяк я не пью. Зараз важкі часи - тільки віскі або джин. Друге: Ви ще мені повинні пляшку коньяку за те, що я Вас через однокласницю влаштував у грутожиток КНТЕУ на лівому березі Києва - де ви щасливо, після того, як покинули жінку в Тернополі, прожили 2 (два) роки майже безкоштовно. Це вже потім я вам дав "наводку" на кімнату в двокімнатній квартирі, же жила єдна пані із дочкою 17 років. Ну, як на фото вище.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19
На мировом рынке недвижимости прогнозируют спад и “великое переселение народов”. Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.
“Если коротко, то мировому рынку недвижимости прогнозируют спад и великое переселение народов. Риэлторы в США ждут в обозримом будущем инвесторов из Китая, но это случится в лучшем случае к концу года или уже в 2021-м”, – сказала Берещак.
По словам эксперта, рынки сейчас практически везде замерли. В Китае, по данным Wall Street Journal, продажи домов всего за несколько месяцев упали на 90%, в Сингапуре ждут падения продаж на 25-35%.
“Итальянские банки приостановили прием ипотечных платежей, фактически отсрочив погашение этих кредитов на неопределенный срок”, – добавила эксперт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/