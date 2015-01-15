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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566>
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:11

Не ображайтеся, але з усіх інвестицій у Вас було вдалих 2 (дві):
- коли Ви послухали мене та оті єдині у родини нормальні гроші - 10 000 ойро - тримали трохи на депозиті.
Все, що було в доларах - на 75% - втратили. Бо тоді, коли їх треба було закопати під грушею в 100 км від Києва, - перевели в гривню. Та відтаскали в "говнобанки" (і треба ж було саме такі обирати).
- коли я дав Вашій жінці, що сиділа в рідному Тернополі, телефон міняли, що поміняв їй 7 500 гривень на 300 ойро, тоді тільки за телефонним дзвінком можна було взяти ойро по 25. Наскільки я пам"ятаю, жінка була дуже задоволена. Хоч щось мала можливість врятувати.

Нагадаю, що тут гілка про нерухомість.
Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити.
Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:46

  akurt написав:Не ображайтеся, але з усіх інвестицій у Вас було вдалих 2 (дві):
- коли Ви послухали мене та оті єдині у родини нормальні гроші - 10 000 ойро - тримали трохи на депозиті.
Все, що було в доларах - на 75% - втратили. Бо тоді, коли їх треба було закопати під грушею в 100 км від Києва, - перевели в гривню. Та відтаскали в "говнобанки" (і треба ж було саме такі обирати).
- коли я дав Вашій жінці, що сиділа в рідному Тернополі, телефон міняли, що поміняв їй 7 500 гривень на 300 ойро, тоді тільки за телефонним дзвінком можна було взяти ойро по 25. Наскільки я пам"ятаю, жінка була дуже задоволена. Хоч щось мала можливість врятувати.

Нагадаю, що тут гілка про нерухомість.
Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити.
Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?

на хворих не ображаються, Бог тобі суддя.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:54

"Пане" Акурт!
1) тут гілка про іспанську, турецьку та іншу нерухомість.
2) Ви переплутали Долярчика з Флайменом. Саме його ви "консультували" в львівському пивбарі. Насправді - хизувались перед торговцем велосипедами.
3) Цікаво, якщо обрізати фінансування від орендних львівських і дніпровських квартир - чи вистачить коштів означеному "пану" хоча б на дешевий йогурт?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:04

Пане Frante!
Скажу Вам відверто: коли Ви щось пишете на київській гілці - любо прочитати. Трохи "з перчиком", але загалом можна читати. Інколи корисні думки.
Коли заходите на цю гілку - то раптом розкриваєте іншу серцевину мозку.
Якось визначайтесь: Ви або фахівець із здачі в оренду хрущиків поблизу станцій метро Києва, чи фахівець з закордонної нерухомості.
Я НЕ плутаю пана Долярчика з паном flyman'ом.
Нагадаю, що особисто Ви не менше 10 (десяти) разів на цій гілці писали, що то мій клон або я його клон.
Я взагалі нічого не плутаю. Ніколи.
Трохи нагадаю.
Зображення

P.S. Пану flyman'y можна помилятися: повний ділетант у всіх питаннях, але інколи застосовує правильні терміни, хоча і невдало, але саме це і цікаво, а Вам неможливо помилятися: я не живу з ОРЕНДИ. Ось сьогодні трохи нервовий день був, але (цифра видалена при редагуванні) доларів заробив. Просто натискаючи кнопки МакБука.
Відкоркував шампанське - 35 лір або 140 гривень, непогане.
Зображення

Що мені сьогодні сподобалося (київську гілку сьогодні не читав - не було часу):
  Frant написав:1) тут гілка про іспанську, турецьку та іншу нерухомість.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:00

Звернув увагу:
- написано в 16-46:
  flyman написав:Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити.
Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?


Коментар від flyman:
на хворих не ображаються, Бог тобі суддя.

- написано через 29 (двадцять дев"ять) хвилин на київській гілці:
  flyman написав:до города, в розумінні не до міста,
а до місця де росте картопля, гарбузи, кабачки...

Замислився легінь. Умовляє форумчан купити тую дачу....
Приємно: прислуховується до гарних порад...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:17

Мені реально приємно, що панове кинули всі справи, роботу, жінок та дітей і хвилюютсья, щоби мені було добре.
Повідомляю: відсьогодні в Туреччині заборонено продавати захисні маски в магазинах фізичним особам.
Тільки можна отримати БЕЗКОШТОВНО - принесуть в доставку по 5 (п"ять) масок на особу на тиждень прямо в квартиру.
Заповнив форму - а що робити...
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Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 кві, 2020 20:18, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:19

То що, вирішили дачу не продавати?
Як ви туди дістанетеся - електрички ж не ходять - а там 100 км...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:24

  akurt написав:Відкоркував шампанське - 35 лір або 140 гривень, непогане.
Зображення

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:42

Перше: коньяк я не пью. Зараз важкі часи - тільки віскі або джин.
Друге: Ви ще мені повинні пляшку коньяку за те, що я Вас через однокласницю влаштував у грутожиток КНТЕУ на лівому березі Києва - де ви щасливо, після того, як покинули жінку в Тернополі, прожили 2 (два) роки майже безкоштовно.
Це вже потім я вам дав "наводку" на кімнату в двокімнатній квартирі, же жила єдна пані із дочкою 17 років.
Ну, як на фото вище.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:44

Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за CO

https://news.finance.ua/ru/news/-/468388/eksperty-prognoziruyut-velikoe-pereselenie-narodov-iz-za-covid-19


Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19

На мировом рынке недвижимости прогнозируют спад и “великое переселение народов”. Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

“Если коротко, то мировому рынку недвижимости прогнозируют спад и великое переселение народов. Риэлторы в США ждут в обозримом будущем инвесторов из Китая, но это случится в лучшем случае к концу года или уже в 2021-м”, – сказала Берещак.

По словам эксперта, рынки сейчас практически везде замерли. В Китае, по данным Wall Street Journal, продажи домов всего за несколько месяцев упали на 90%, в Сингапуре ждут падения продаж на 25-35%.

“Итальянские банки приостановили прием ипотечных платежей, фактически отсрочив погашение этих кредитов на неопределенный срок”, – добавила эксперт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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