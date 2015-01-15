Додано: Пон 06 кві, 2020 16:11

Не ображайтеся, але з усіх інвестицій у Вас було вдалих 2 (дві):

- коли Ви послухали мене та оті єдині у родини нормальні гроші - 10 000 ойро - тримали трохи на депозиті.

Все, що було в доларах - на 75% - втратили. Бо тоді, коли їх треба було закопати під грушею в 100 км від Києва, - перевели в гривню. Та відтаскали в "говнобанки" (і треба ж було саме такі обирати).

- коли я дав Вашій жінці, що сиділа в рідному Тернополі, телефон міняли, що поміняв їй 7 500 гривень на 300 ойро, тоді тільки за телефонним дзвінком можна було взяти ойро по 25. Наскільки я пам"ятаю, жінка була дуже задоволена. Хоч щось мала можливість врятувати.



Нагадаю, що тут гілка про нерухомість.

Тому краще напишіть, які у Вас резони були не продати Вашу чудову дачу у бік Коростеня - я тоді Вам, проводжаючи у Польщу, говорив, що краще продати, поки дають 30 000 доларів. Не продали. Зараз електричка туди не ходить, а автівки у Вас немає. Тобто і часник не зможете посадити.

Тому, про нерухомість: які резони були заморозити?

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).