RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:46

  akurt написав:Перше: коньяк я не пью. Зараз важкі часи - тільки віскі або джин.
Друге: Ви ще мені повинні пляшку коньяку за те, що я Вас через однокласницю влаштував у грутожиток КНТЕУ на лівому березі Києва - де ви щасливо, після того, як покинули жінку в Тернополі, прожили 2 (два) роки майже безкоштовно.
Це вже потім я вам дав "наводку" на кімнату в двокімнатній квартирі, же жила єдна пані із дочкою 17 років.
Ну, як на фото вище.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18318
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:02

Ну ось, бачите, якщо Вас в темному місці притулити ло теплої стіни, то починаєте мислити глобально.

Підскажу:
- карантин а 4-6 тижнів (а я думаю, що це на рік) - це вже великий стрес для соціуму. Поки що всі "прикалуються" і жартують.
- люди зараз суттєво переосмислюють своє буття. Думають, як прокормитися в умовах відсутності звичних грошей і роботи (це Вас особисто стосується, бо Ви розраховували відновити свох походи пішки по хФірмочкам за кешем). Кешу не буде. Слава Богу, що Ви "влізли" поки що тільки в один бетон з трьох запланованих "на різних лініях метро" Києва.
- передивляються за двома напрямками:
а) не варто жити в панельках, де чверть жителів - або наркомани, або алкаші. Вони не будуть виконувати умови карантину. Вчені вже давно визначили: всі підзаборні алкаші - ось диво - не хворіють на запалення легенів. А ті, хто весь час бережуться, - навпаки.
б) не варто вкладати гроші в дороге будівництво із запланованих дорогих - як раніше - будинках. Бо життя - несподіванка - може бути коротким. Раптом всі зрозуміли, що жити треба зараз.

Вам - це видно як нервуєтеся - пора вже подумати: більша половина життя - без родини, по кутках, хатках та кімнатках.
В цьому сенсі в даному випадку не можна сказати, що Ви зробили чергову за життя суттєву помилку - просто "так карта лягла".
Я знаю, що Ви в житті жодного разу не грали в Преферанс - а я-то грав, починаючи студентом першого курсу...
Інколи до 4-ї ранку... бува так карта ляже, так ляже...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3971
З нами з: 12.02.09
Подякував: 883 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 563564565566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Forsh936, sg_comp, Унуноктий, тарасов і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 41, 42, 43
change_pm » Чет 27 гру, 2018 13:13
424 69926
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 11:01
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 499, 500, 501
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5007 524316
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:26
drabych_orysia
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 77835
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.