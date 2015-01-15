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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:46
akurt написав:Перше:
коньяк я не пью. Зараз важкі часи - тільки віскі або джин.Друге:
Ви ще мені повинні пляшку коньяку за те, що я Вас через однокласницю влаштував у грутожиток КНТЕУ на лівому березі Києва - де ви щасливо, після того, як покинули жінку в Тернополі, прожили 2 (два) роки майже безкоштовно.
Це вже потім я вам дав "наводку" на кімнату в двокімнатній квартирі, же жила єдна пані із дочкою 17 років.
Ну, як на фото вище.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:02
Ну ось, бачите, якщо Вас в темному місці притулити ло теплої стіни, то починаєте мислити глобально.
Підскажу:
- карантин а 4-6 тижнів (а я думаю, що це на рік) - це вже великий стрес для соціуму. Поки що всі "прикалуються" і жартують.
- люди зараз суттєво переосмислюють своє буття. Думають, як прокормитися в умовах відсутності звичних грошей і роботи (це Вас особисто стосується, бо Ви розраховували відновити свох походи пішки по хФірмочкам за кешем). Кешу не буде. Слава Богу, що Ви "влізли" поки що тільки в один бетон з трьох запланованих "на різних лініях метро" Києва.
- передивляються за двома напрямками:
а) не варто жити в панельках, де чверть жителів - або наркомани, або алкаші. Вони не будуть виконувати умови карантину. Вчені вже давно визначили: всі підзаборні алкаші - ось диво - не хворіють на запалення легенів. А ті, хто весь час бережуться, - навпаки.
б) не варто вкладати гроші в дороге будівництво із запланованих дорогих - як раніше - будинках. Бо життя - несподіванка - може бути коротким. Раптом всі зрозуміли, що жити треба зараз.
Вам - це видно як нервуєтеся - пора вже подумати: більша половина життя - без родини, по кутках, хатках та кімнатках.
В цьому сенсі в даному випадку не можна сказати, що Ви зробили чергову за життя суттєву помилку - просто "так карта лягла".
Я знаю, що Ви в житті жодного разу не грали в Преферанс - а я-то грав, починаючи студентом першого курсу...
Інколи до 4-ї ранку... бува так карта ляже, так ляже...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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