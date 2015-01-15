Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Перше: коньяк я не пью. Зараз важкі часи - тільки віскі або джин. Друге: Ви ще мені повинні пляшку коньяку за те, що я Вас через однокласницю влаштував у грутожиток КНТЕУ на лівому березі Києва - де ви щасливо, після того, як покинули жінку в Тернополі, прожили 2 (два) роки майже безкоштовно. Це вже потім я вам дав "наводку" на кімнату в двокімнатній квартирі, же жила єдна пані із дочкою 17 років. Ну, як на фото вище.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ну ось, бачите, якщо Вас в темному місці притулити ло теплої стіни, то починаєте мислити глобально.
Підскажу: - карантин а 4-6 тижнів (а я думаю, що це на рік) - це вже великий стрес для соціуму. Поки що всі "прикалуються" і жартують. - люди зараз суттєво переосмислюють своє буття. Думають, як прокормитися в умовах відсутності звичних грошей і роботи (це Вас особисто стосується, бо Ви розраховували відновити свох походи пішки по хФірмочкам за кешем). Кешу не буде. Слава Богу, що Ви "влізли" поки що тільки в один бетон з трьох запланованих "на різних лініях метро" Києва. - передивляються за двома напрямками: а) не варто жити в панельках, де чверть жителів - або наркомани, або алкаші. Вони не будуть виконувати умови карантину. Вчені вже давно визначили: всі підзаборні алкаші - ось диво - не хворіють на запалення легенів. А ті, хто весь час бережуться, - навпаки. б) не варто вкладати гроші в дороге будівництво із запланованих дорогих - як раніше - будинках. Бо життя - несподіванка - може бути коротким. Раптом всі зрозуміли, що жити треба зараз.
Вам - це видно як нервуєтеся - пора вже подумати: більша половина життя - без родини, по кутках, хатках та кімнатках. В цьому сенсі в даному випадку не можна сказати, що Ви зробили чергову за життя суттєву помилку - просто "так карта лягла". Я знаю, що Ви в житті жодного разу не грали в Преферанс - а я-то грав, починаючи студентом першого курсу... Інколи до 4-ї ранку... бува так карта ляже, так ляже...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Повідомляю: відсьогодні в Туреччині заборонено продавати захисні маски в магазинах фізичним особам. Тільки можна отримати БЕЗКОШТОВНО - принесуть в доставку по 5 (п"ять) масок на особу на тиждень прямо в квартиру.
підтвержую.. сьогоді спілкувалась з сусідом по вулиці, дочка якого в Бодрумі з родиною мешкає. спочатку здивувалась,не повірила.Але Акурт також про це згадав.
тут народ не знает, где лучше пержить карантин: в Турции, в Киеве, В Житомире.. сидите дома у себя на даче, в доме за городом. Только в это время я поняла, как хорошо иметь домик в деревне)).карантин чувствую только в те моменты, когда хочеться вкусно откушать и пообщаться с друзьями. алаверды, Акурт)) у меня французское, около 1500 грн, то то такэ.. другого не было)))
А я как "ржунимогу" - у этого бедняги Флайман - за месяц - 860 (!!!!) сообщений. Из них 489 - на этой ветке. Ну мужика жизнЯ затиснула... Это при том, что к ветке не имеет НИКАКОГО отношения. Ну просто никакого...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 кві, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).