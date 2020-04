Додано: Пон 06 кві, 2020 20:46

akurt написав: Перше: коньяк я не пью. Зараз важкі часи - тільки віскі або джин.

Друге: Ви ще мені повинні пляшку коньяку за те, що я Вас через однокласницю влаштував у грутожиток КНТЕУ на лівому березі Києва - де ви щасливо, після того, як покинули жінку в Тернополі, прожили 2 (два) роки майже безкоштовно.

Це вже потім я вам дав "наводку" на кімнату в двокімнатній квартирі, же жила єдна пані із дочкою 17 років.

Ну, як на фото вище. Перше: коньяк я не пью. Зараз важкі часи - тільки віскі або джин.Друге: Ви ще мені повинні пляшку коньяку за те, що я Вас через однокласницю влаштував у грутожиток КНТЕУ на лівому березі Києва - де ви щасливо, після того, як покинули жінку в Тернополі, прожили 2 (два) роки майже безкоштовно.Це вже потім я вам дав "наводку" на кімнату в двокімнатній квартирі, же жила єдна пані із дочкою 17 років.Ну, як на фото вище.



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/