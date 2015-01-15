Додано: Пон 06 кві, 2020 21:02

Ну ось, бачите, якщо Вас в темному місці притулити ло теплої стіни, то починаєте мислити глобально.



Підскажу:

- карантин а 4-6 тижнів (а я думаю, що це на рік) - це вже великий стрес для соціуму. Поки що всі "прикалуються" і жартують.

- люди зараз суттєво переосмислюють своє буття. Думають, як прокормитися в умовах відсутності звичних грошей і роботи (це Вас особисто стосується, бо Ви розраховували відновити свох походи пішки по хФірмочкам за кешем). Кешу не буде. Слава Богу, що Ви "влізли" поки що тільки в один бетон з трьох запланованих "на різних лініях метро" Києва.

- передивляються за двома напрямками:

а) не варто жити в панельках, де чверть жителів - або наркомани, або алкаші. Вони не будуть виконувати умови карантину . Вчені вже давно визначили: всі підзаборні алкаші - ось диво - не хворіють на запалення легенів. А ті, хто весь час бережуться, - навпаки.

б) не варто вкладати гроші в дороге будівництво із запланованих дорогих - як раніше - будинках. Бо життя - несподіванка - може бути коротким. Раптом всі зрозуміли, що жити треба зараз.



Вам - це видно як нервуєтеся - пора вже подумати: більша половина життя - без родини, по кутках, хатках та кімнатках.

В цьому сенсі в даному випадку не можна сказати, що Ви зробили чергову за життя суттєву помилку - просто "так карта лягла".

Я знаю, що Ви в житті жодного разу не грали в Преферанс - а я-то грав, починаючи студентом першого курсу...

Інколи до 4-ї ранку... бува так карта ляже, так ляже...

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).