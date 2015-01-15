це що за звір?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:58
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:00
при наличии липиздричества, траву чухают не граблями, а специальной машинкой.
при отсутствии интернета на даче, ну если вдруг какие-то неполадки у провайдера, есть мобильный интернет , пакет безлимит.
при отсутствии ординарного вина, пьют то, что есть, если не в моготу... очень выпить хотелось... скариатор утомил
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:06
скарификатор, єслічьо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:22
ага, в мене ж скарификатор відсутній,
і пса нема,
і живу в бункері,
оце почитаю акурта, аж сльоза на очі набігає,
стільки шансів не використаних,
а пан акурт за руку тримав, і радив шевченкісвьку хату в Коростенському напрямі продати за $30000, і гроші у Дельту не класти ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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