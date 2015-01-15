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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:скариатором

це що за звір?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:58

Вам же вже відповідали...
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“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:00

  flyman написав:
  djbnd777 написав:скариатором

це що за звір?

при наличии липиздричества, траву чухают не граблями, а специальной машинкой.
при отсутствии интернета на даче, ну если вдруг какие-то неполадки у провайдера, есть мобильный интернет , пакет безлимит.
при отсутствии ординарного вина, пьют то, что есть, если не в моготу... очень выпить хотелось... скариатор утомил :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:06

  djbnd777 написав:
  flyman написав:
  djbnd777 написав:скариатором

це що за звір?

при наличии липиздричества, траву чухают не граблями, а специальной машинкой.
при отсутствии интернета на даче, ну если вдруг какие-то неполадки у провайдера, есть мобильный интернет , пакет безлимит.
при отсутствии ординарного вина, пьют то, что есть, если не в моготу... очень выпить хотелось... скариатор утомил :lol:

скарификатор, єслічьо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:12

flyman
22-11
вам скучно? :mrgreen:
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:22

  djbnd777 написав:flyman
22-11
вам скучно? :mrgreen:


ага, в мене ж скарификатор відсутній,
і пса нема,
і живу в бункері,
оце почитаю акурта, аж сльоза на очі набігає,
стільки шансів не використаних,
а пан акурт за руку тримав, і радив шевченкісвьку хату в Коростенському напрямі продати за $30000, і гроші у Дельту не класти ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:50

Читать внимательно. Настоящего специалиста по зарубежной недвижимости надо знать в лицо.
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“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:25

Є план купити собі квартиру в Єгипті. Для себе!
Завжди літо, дешеві продукти,фініки з пальм прямо до рота сиплються. За опалення не треба нічого платити. Солярка дешевша, ніж вода. Авіапереліт дешевий.
Що думає наш знаний "неріелтор", екс-доцент з цього приводу? Які мінуси він бачить? Дякую за слушні поради!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:54

Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус

Туреччина взяла під контроль експорт лимонів на тлі зростаючого внутрішнього попиту через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Обмеження, що починається у вівторок, буде діяти до кінця серпня.

Лимони використовуються для приготування традиційного турецького одеколону. Деякі бренди мають досить високий вміст алкоголю (80%), і вони можуть служити дезинфікуючим засобом, що веде до зростання продажів в умовах пандемії.

Лимони, які є багатим джерелом вітаміну С, також споживаються громадянами для підвищення імунітету. Ціни на лимон різко зросли з початку спалаху епідемії.

Туреччина також обмежила експорт медичного обладнання, такого як апарати штучної вентиляції легенів і захисний одяг.

На сьогодні в країні зареєстровано 30 217 випадків захворювання коронавірусів, а число загиблих складає 649 осіб.
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