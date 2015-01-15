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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:26
Yuri_T написав:
6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?
3.5 під 28%
потім 5 під 13% +-
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:27
Yuri_T написав:
6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?
При любом, ибо депозит на 6000 лир если не ошибаюсь (по памяти из постов самого же топикастера) обязателен для оставаться более 90 дней нерезиденту
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:46
stm написав: Yuri_T написав:
6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?
При любом, ибо депозит на 6000 лир если не ошибаюсь (по памяти из постов самого же топикастера) обязателен для оставаться более 90 дней нерезиденту
Це фінансова подушка, щоб любителям "дефіцитних" лимонів і дешевого йогурту вистачило грошей на зворотню дорогу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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