3.5 під 28%
потім 5 під 13% +-
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:26
3.5 під 28%
потім 5 під 13% +-
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:27
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:46
Це фінансова подушка, щоб любителям "дефіцитних" лимонів і дешевого йогурту вистачило грошей на зворотню дорогу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:55
Юрий, все надо делать ВОВРЕМЯ.
При этом делать трудную - невероятно трудную - вещь: думать головой.
Это самое трудное.
Дам Вам небольшой совет - ликбез.
Ставки по депозитам в турецких банках были 28% годовых не позднее середины сентября 2018.
Я заехал в Турцию очередной раз 3 сентября 2018 - редко на каком углу не было билл-борда с призывом открыть депозит под 28% годовых. Доллар был 6,18 - ну грех было не слить и не открыть депозит.
Я тут выкладывал арифметику: каждые 10 000 долларов с учётом того, что лира укрепилась до курса 5,35 и с учетом налога на доход от депозита дали за год 35% годовых по валюте.
Вам и не снилось на торговле акциями процветающих украинских предприятий - верно?
Лафа началась прикрываться с лета 2019 - ясно, что Вы НЕ держите "руку на курсе событий" и вообще не в курсе финансов и экономики - заменили Главу Национального банка Турции, и главное требование - понизить ставку рефинансирования (почитайте учебник, что это такое).
Ставка рефинасированяи понижалась в три этапа и также в три этапа были снижены ставки по депозитам.
Но это не главное - Вы мыслите как человек, живущий в стране, где о ВАС ЛИЧНО и о ВАШИХ детях никто не думает.
Тут цель была другая - дать вздохнуть людям и понизить ставки по кредитам.
Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц.
Это привило к колоссальному эффекту, направленному на улучшение жизни людей (почитайте учебник, что это такое - "благосостояние народа"). Рост покупки квартир в ипотеку составил - не падайте на месте - 560 (ПЯТЬСОТ ЩЕСТЬДЕСЯТ) процентов. Это официальная статистика.
Кроме того - я такого еще не видел - в автосалонах в кредит были выкуплены 100 (СТО) процентов автомобилей.
Я никогда такого не видел, чтобы в январе 2020 в автосалонах Хонда или Мерседеса не было в свободной продаже НИ ОДНОГО (не шучу) ни одного автомобиля.
На стоящих в салонах автомобилях стояли таблички: "Этот автомобиль выкуплен (имя фамилия)".
Я такого не видел никогда.
К осени 2019 я аккумулировал на счетах в двух турецких банках с арабским капиталом средства в долларах и стал ждать курс 6,50 - если бы он был - я МЕЧТАЛ О ТАКОМ КУРСЕ - я бы слил и открыл ОПЯТЬ депозит.
Но у меня была голова на плечах (откройте учебник и почитайте, что это такое) - я считал так, что достаточно открыть депозит, слив 18 000 долларов, под 16% годовых в банке - дочке Кувейта.
Курс 6,50 никак не появлялся.
Было обидно.
Меня утешало только то, что вы лично не имели вообще никакой прибыли от депозитов.
Тут новая приятность (ПРИЯТНОСТЬ - от слова "приятно") - лира начала падать и уже постепенно упала так, что за месяц без депозита я имею 11% на разнице курса доллар-лира.
Прекращайте мыслить примитивно и почитайте мой текст - выше - для меня все все все без депозита только за месяц стало ДЕШЕВЛЕ на 11%. Цены ни на что и никак не менялись и не меняются (лимоны только подорожали - сейчас стали по 40 гривен кг).
Для Вас лично только за месяц все стало ДОРОЖЕ на 11-50%.
Почувствуйте разницу.
Но мне приятно, что вы присоединились к приятной компании, которая невероятно заботливо волнуется, чтобы мне было хорошо.
Реально я Вам, Юрий, благодарен.
От всего сердца: СПАСИБО.
P.S. Надеюсь, моя лекция о том, как надо уметь считать и думать головой Вам понравилась.
Горжусь, что я всю осень-зиму консультировал наш украинскую диаспору именно по поводу депозитов и всех уберег от желания открыть депозиты под 10% годовых в турецкой лире. Приятно делать добро людям. Позавчера была последняя консультация по поводу снятия наличных долларов (удивился нашей украинке - очень даже большие суммы валюты в банке. Надеюсь у неё все получилось по моим советам).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 кві, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:08
stm - не обижайтесь, но Вы очередной раз неправы.
Нет и не было такого требования. Нет и не было никакой разницы для вкладов резидентов/нерезидентов.
Депозит можно было открывать на ЛЮБОЙ срок от 32 дней. расторжение досрочное - пожалуйста, но без выплаты процентов.
Редкий банк позволял открывать депозит на срок более 365 дней.
Итак: никаких ограничений по срокам депозита и по ограничениям не было и нет.
Что было и есть:
- снижен до нуля налог на депозиты в турецких лирах до НУЛЯ - это при сроках в 365 дней.
- налог на прибыль от депозита составляет 5-10-15% в зависимости от срока депозита.
- самый выгодные депозиты были на срок 6 месяцев.
- самые невыгодные депозиты - это сделано было МУДРО и специально - в валюте - долларах и в евро - там дело не только в низкой процентной ставке - до 4% годовых, но в драконовском налоге на прибыль - 20% (ну для вас это не драконовский).
Пани stm - спасибо что после долгого молчания зашли на эту ветку. Между прочим, ценю вашу толерантность.
Замечу: я ОЧЕНЬ опытный депозитчик - имел депозиты начиная с конца 90-х годов до декабря 2013 года и меня НЕ ПРОВЕДЕШЬ на условиях депозитов и договорах. Я не боялся открывать депозиты даже в январе-марте-мае 2009 и очень не слабо имел на очень приятных процентных ставках.
Спасибо, что волнуетесь за меня. Реально приятно.
Чтобы никто не волновался: на сегодня я не имею депозитов ни в каких банках - хоть в Украине, хоть в Турции, хоть в любом конце Земного шара.
Просто потому, что мне это не нужно. Я зарабатываю совсем другим способом.
Разделяю тревогу форумчан по поводу того, что их деньги превратились/превращаются в пшик.
Это реально печально. Но я в этом не виноват. Я ни у кого не вырывал из рта корочку хлеба.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:48
Додано: Вів 07 кві, 2020 22:55
Толерантно же признаю ошибку там 6000 баксов было
(тыц) и дважды жалкие 12000 баксов судя из поста перевкладывались удачно на год и должны радовать по сегодня ибо сентябрь 2020 ещё не скоро...
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:08
Ну я рад, что Вы очень удачно считаете мои деньги.
Но я считаю лучше.
Например, почему я именно приготовил для слива в сентябре 2019 свободные 18 000 долларов - я исходил из того, "сколько мне нужно для счастья".
Отталкивался от зарплаты на руки квалифицированного специалиста (за основу брал зарплату одного из руководителей Турктелекома).
Рассуждал просто до безобразия = 18 000 долларов - не деньги, ими можно рискнуть (даже и не рискнуть) и жить в шоколаде, не надеясь на дополнительную мою зарплату, которая всегда приходит в долларах США. Цифру в 18 000 я получил "от обратного".
Дальнейшие рассуждения такие: даже если я буду по процентам и курсу доллара выходить на "нуль", то я все равно ничего не теряю - это все равно, что трачу на прожитие 18000/12=1500 долларов в месяц, только в турецкой лире.
Видите, как всё просто.
Для прикола зашел на сайт Привата: О! 10% годовых по гривне = это реально круто!
х х х
Никто никто никто на форуме не добился того, что за него, за его деньги волнуется столько людей.
Блин, реально тронут...
СПА_СИ_БО!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:29
Так а кто против? Я рад за поляков.
В Быдгоще живет уж лет 5 и работает сын приятеля - очень хорошее место и должность - получает БОЛЕЕ, чем высокую в Польше зарплату - 10 000 злотых в месяц.
Я у него спросил насчет квартиры - сказал "И НЕ МЕЧТАЮ".
В США 1,6 процента по ипотеке - кто мешает?
В Швеции - 3,5% по ипотеке - кто мешает? Сын приятелей в Стокгольме взял трешку - получают по 50 000 крон и он, и жена - нормально, им нравится такая ипотека, кажется на 20 лет. И они счастливы. Ну как счастливы: сказал, что от 50 000х2=100 000 крон в месяц остается пшик и ипотека для них - серьезная статья расходов. Правда не мешает за 5 лет взять уже третье новое авто - сейчас какой-то хитрый гибрид берёт.
Туркам снизили до 0,99% в месяц и они счастливы.
В Украине - ой, я забыл/незнал, сколько в Украине по ипотеке?
Все эти проценты - вещь, которую нужно привязывать не к цифре - 0,99 в месяц или где-то в 3,5 в год, а еще и к цене недвижимости, налогам, и расходам на прожитие.
Например, трешка в Стокгольме обошлась в 350 000 евро. И это не центр.
Это вам не 35 000 евро в Анталии.
И проезд до аэропорта в Стокгольме стоит 20 евро, и чашка сока/кофе - 12. Это вам не 5 лир в Анталии.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:43
"Пан" - просто геній! З пакетом дешевого кефіру в одній кишені і турецьким лимоном - в другій.
Чому він лише в Анталії сидить в карантині, а не на Багамах чи Вірджинських островах - донині таємниця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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