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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 566567568569>
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:26

  Yuri_T написав:6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?

3.5 під 28%
потім 5 під 13% +-
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:27

  Yuri_T написав:6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?

При любом, ибо депозит на 6000 лир если не ошибаюсь (по памяти из постов самого же топикастера) обязателен для оставаться более 90 дней нерезиденту :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:46

  stm написав:
  Yuri_T написав:6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?

При любом, ибо депозит на 6000 лир если не ошибаюсь (по памяти из постов самого же топикастера) обязателен для оставаться более 90 дней нерезиденту :)


Це фінансова подушка, щоб любителям "дефіцитних" лимонів і дешевого йогурту вистачило грошей на зворотню дорогу.
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Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:55

  Yuri_T написав:6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?


Юрий, все надо делать ВОВРЕМЯ.
При этом делать трудную - невероятно трудную - вещь: думать головой.
Это самое трудное.
Дам Вам небольшой совет - ликбез.
Ставки по депозитам в турецких банках были 28% годовых не позднее середины сентября 2018.
Я заехал в Турцию очередной раз 3 сентября 2018 - редко на каком углу не было билл-борда с призывом открыть депозит под 28% годовых. Доллар был 6,18 - ну грех было не слить и не открыть депозит.
Я тут выкладывал арифметику: каждые 10 000 долларов с учётом того, что лира укрепилась до курса 5,35 и с учетом налога на доход от депозита дали за год 35% годовых по валюте.
Вам и не снилось на торговле акциями процветающих украинских предприятий - верно?

Лафа началась прикрываться с лета 2019 - ясно, что Вы НЕ держите "руку на курсе событий" и вообще не в курсе финансов и экономики - заменили Главу Национального банка Турции, и главное требование - понизить ставку рефинансирования (почитайте учебник, что это такое).
Ставка рефинасированяи понижалась в три этапа и также в три этапа были снижены ставки по депозитам.
Но это не главное - Вы мыслите как человек, живущий в стране, где о ВАС ЛИЧНО и о ВАШИХ детях никто не думает.
Тут цель была другая - дать вздохнуть людям и понизить ставки по кредитам.
Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц.
Это привило к колоссальному эффекту, направленному на улучшение жизни людей (почитайте учебник, что это такое - "благосостояние народа"). Рост покупки квартир в ипотеку составил - не падайте на месте - 560 (ПЯТЬСОТ ЩЕСТЬДЕСЯТ) процентов. Это официальная статистика.
Кроме того - я такого еще не видел - в автосалонах в кредит были выкуплены 100 (СТО) процентов автомобилей.
Я никогда такого не видел, чтобы в январе 2020 в автосалонах Хонда или Мерседеса не было в свободной продаже НИ ОДНОГО (не шучу) ни одного автомобиля.
На стоящих в салонах автомобилях стояли таблички: "Этот автомобиль выкуплен (имя фамилия)".
Я такого не видел никогда.

К осени 2019 я аккумулировал на счетах в двух турецких банках с арабским капиталом средства в долларах и стал ждать курс 6,50 - если бы он был - я МЕЧТАЛ О ТАКОМ КУРСЕ - я бы слил и открыл ОПЯТЬ депозит.
Но у меня была голова на плечах (откройте учебник и почитайте, что это такое) - я считал так, что достаточно открыть депозит, слив 18 000 долларов, под 16% годовых в банке - дочке Кувейта.
Курс 6,50 никак не появлялся.
Было обидно.
Меня утешало только то, что вы лично не имели вообще никакой прибыли от депозитов.

Тут новая приятность (ПРИЯТНОСТЬ - от слова "приятно") - лира начала падать и уже постепенно упала так, что за месяц без депозита я имею 11% на разнице курса доллар-лира.
Прекращайте мыслить примитивно и почитайте мой текст - выше - для меня все все все без депозита только за месяц стало ДЕШЕВЛЕ на 11%. Цены ни на что и никак не менялись и не меняются (лимоны только подорожали - сейчас стали по 40 гривен кг).
Для Вас лично только за месяц все стало ДОРОЖЕ на 11-50%.
Почувствуйте разницу.
Но мне приятно, что вы присоединились к приятной компании, которая невероятно заботливо волнуется, чтобы мне было хорошо.
Реально я Вам, Юрий, благодарен.
От всего сердца: СПАСИБО.

P.S. Надеюсь, моя лекция о том, как надо уметь считать и думать головой Вам понравилась.
Горжусь, что я всю осень-зиму консультировал наш украинскую диаспору именно по поводу депозитов и всех уберег от желания открыть депозиты под 10% годовых в турецкой лире. Приятно делать добро людям. Позавчера была последняя консультация по поводу снятия наличных долларов (удивился нашей украинке - очень даже большие суммы валюты в банке. Надеюсь у неё все получилось по моим советам).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 07 кві, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:08

  stm написав:
  Yuri_T написав:6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?

При любом, ибо депозит на 6000 лир если не ошибаюсь (по памяти из постов самого же топикастера) обязателен для оставаться более 90 дней нерезиденту :)


stm - не обижайтесь, но Вы очередной раз неправы.
Нет и не было такого требования. Нет и не было никакой разницы для вкладов резидентов/нерезидентов.
Депозит можно было открывать на ЛЮБОЙ срок от 32 дней. расторжение досрочное - пожалуйста, но без выплаты процентов.
Редкий банк позволял открывать депозит на срок более 365 дней.
Итак: никаких ограничений по срокам депозита и по ограничениям не было и нет.
Что было и есть:
- снижен до нуля налог на депозиты в турецких лирах до НУЛЯ - это при сроках в 365 дней.
- налог на прибыль от депозита составляет 5-10-15% в зависимости от срока депозита.
- самый выгодные депозиты были на срок 6 месяцев.
- самые невыгодные депозиты - это сделано было МУДРО и специально - в валюте - долларах и в евро - там дело не только в низкой процентной ставке - до 4% годовых, но в драконовском налоге на прибыль - 20% (ну для вас это не драконовский).

Пани stm - спасибо что после долгого молчания зашли на эту ветку. Между прочим, ценю вашу толерантность.
Замечу: я ОЧЕНЬ опытный депозитчик - имел депозиты начиная с конца 90-х годов до декабря 2013 года и меня НЕ ПРОВЕДЕШЬ на условиях депозитов и договорах. Я не боялся открывать депозиты даже в январе-марте-мае 2009 и очень не слабо имел на очень приятных процентных ставках.

Спасибо, что волнуетесь за меня. Реально приятно.
Чтобы никто не волновался: на сегодня я не имею депозитов ни в каких банках - хоть в Украине, хоть в Турции, хоть в любом конце Земного шара.
Просто потому, что мне это не нужно. Я зарабатываю совсем другим способом.
Разделяю тревогу форумчан по поводу того, что их деньги превратились/превращаются в пшик.
Это реально печально. Но я в этом не виноват. Я ни у кого не вырывал из рта корочку хлеба.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:48

  akurt написав:Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц.

11,88% годовых по ипотеке? :shock: В Польше 3,5% годовых, посмотрим что будет после кризиса, да и цены на жильё(Краков) 10 000злотых за метр бетона.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:55

  akurt написав:
  stm написав:
  Yuri_T написав:6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?

При любом, ибо депозит на 6000 лир если не ошибаюсь (по памяти из постов самого же топикастера) обязателен для оставаться более 90 дней нерезиденту :)


stm - не обижайтесь, но Вы очередной раз неправы.
Нет и не было такого требования. Нет и не было никакой разницы для вкладов резидентов/нерезидентов.
Депозит можно было открывать на ЛЮБОЙ срок от 32 дней. расторжение досрочное - пожалуйста, но без выплаты процентов.
Редкий банк позволял открывать депозит на срок более 365 дней.
Итак: никаких ограничений по срокам депозита и по ограничениям не было и нет.
Что было и есть:
- снижен до нуля налог на депозиты в турецких лирах до НУЛЯ - это при сроках в 365 дней.
- налог на прибыль от депозита составляет 5-10-15% в зависимости от срока депозита.
- самый выгодные депозиты были на срок 6 месяцев.
- самые невыгодные депозиты - это сделано было МУДРО и специально - в валюте - долларах и в евро - там дело не только в низкой процентной ставке - до 4% годовых, но в драконовском налоге на прибыль - 20% (ну для вас это не драконовский).

Пани stm - спасибо что после долгого молчания зашли на эту ветку. Между прочим, ценю вашу толерантность.
Замечу: я ОЧЕНЬ опытный депозитчик - имел депозиты начиная с конца 90-х годов до декабря 2013 года и меня НЕ ПРОВЕДЕШЬ на условиях депозитов и договорах. Я не боялся открывать депозиты даже в январе-марте-мае 2009 и очень не слабо имел на очень приятных процентных ставках.

Спасибо, что волнуетесь за меня. Реально приятно.
Чтобы никто не волновался: на сегодня я не имею депозитов ни в каких банках - хоть в Украине, хоть в Турции, хоть в любом конце Земного шара.
Просто потому, что мне это не нужно. Я зарабатываю совсем другим способом.
Разделяю тревогу форумчан по поводу того, что их деньги превратились/превращаются в пшик.
Это реально печально. Но я в этом не виноват. Я ни у кого не вырывал из рта корочку хлеба.

Толерантно же признаю ошибку там 6000 баксов было
(тыц) и дважды жалкие 12000 баксов судя из поста перевкладывались удачно на год и должны радовать по сегодня ибо сентябрь 2020 ещё не скоро...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:08

Ну я рад, что Вы очень удачно считаете мои деньги.

Но я считаю лучше.
Например, почему я именно приготовил для слива в сентябре 2019 свободные 18 000 долларов - я исходил из того, "сколько мне нужно для счастья".
Отталкивался от зарплаты на руки квалифицированного специалиста (за основу брал зарплату одного из руководителей Турктелекома).
Рассуждал просто до безобразия = 18 000 долларов - не деньги, ими можно рискнуть (даже и не рискнуть) и жить в шоколаде, не надеясь на дополнительную мою зарплату, которая всегда приходит в долларах США. Цифру в 18 000 я получил "от обратного".
Дальнейшие рассуждения такие: даже если я буду по процентам и курсу доллара выходить на "нуль", то я все равно ничего не теряю - это все равно, что трачу на прожитие 18000/12=1500 долларов в месяц, только в турецкой лире.
Видите, как всё просто.

Для прикола зашел на сайт Привата: О! 10% годовых по гривне = это реально круто!
х х х

Никто никто никто на форуме не добился того, что за него, за его деньги волнуется столько людей.
Блин, реально тронут...
СПА_СИ_БО!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:29

  Альтернативщик написав:
  akurt написав:Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц.

11,88% годовых по ипотеке? :shock: В Польше 3,5% годовых, посмотрим что будет после кризиса, да и цены на жильё(Краков) 10 000злотых за метр бетона.


Так а кто против? Я рад за поляков.
В Быдгоще живет уж лет 5 и работает сын приятеля - очень хорошее место и должность - получает БОЛЕЕ, чем высокую в Польше зарплату - 10 000 злотых в месяц.
Я у него спросил насчет квартиры - сказал "И НЕ МЕЧТАЮ".
В США 1,6 процента по ипотеке - кто мешает?
В Швеции - 3,5% по ипотеке - кто мешает? Сын приятелей в Стокгольме взял трешку - получают по 50 000 крон и он, и жена - нормально, им нравится такая ипотека, кажется на 20 лет. И они счастливы. Ну как счастливы: сказал, что от 50 000х2=100 000 крон в месяц остается пшик и ипотека для них - серьезная статья расходов. Правда не мешает за 5 лет взять уже третье новое авто - сейчас какой-то хитрый гибрид берёт.
Туркам снизили до 0,99% в месяц и они счастливы.
В Украине - ой, я забыл/незнал, сколько в Украине по ипотеке?

Все эти проценты - вещь, которую нужно привязывать не к цифре - 0,99 в месяц или где-то в 3,5 в год, а еще и к цене недвижимости, налогам, и расходам на прожитие.
Например, трешка в Стокгольме обошлась в 350 000 евро. И это не центр.
Это вам не 35 000 евро в Анталии.
И проезд до аэропорта в Стокгольме стоит 20 евро, и чашка сока/кофе - 12. Это вам не 5 лир в Анталии.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:43

"Пан" - просто геній! З пакетом дешевого кефіру в одній кишені і турецьким лимоном - в другій.

Чому він лише в Анталії сидить в карантині, а не на Багамах чи Вірджинських островах - донині таємниця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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