Додано: Сер 08 кві, 2020 00:20

akurt написав: Ну я рад, что Вы очень удачно считаете мои деньги.



Но я считаю лучше.

Например, почему я именно приготовил для слива в сентябре 2019 свободные 18 000 долларов - я исходил из того, "сколько мне нужно для счастья".

Отталкивался от зарплаты на руки квалифицированного специалиста (за основу брал зарплату одного из руководителей Турктелекома).

Рассуждал просто до безобразия = 18 000 долларов - не деньги, ими можно рискнуть (даже и не рискнуть) и жить в шоколаде, не надеясь на дополнительную мою зарплату, которая всегда приходит в долларах США. Цифру в 18 000 я получил "от обратного".

Дальнейшие рассуждения такие: даже если я буду по процентам и курсу доллара выходить на "нуль", то я все равно ничего не теряю - это все равно, что трачу на прожитие 18000/12=1500 долларов в месяц, только в турецкой лире.

Видите, как всё просто.



Для прикола зашел на сайт Привата: О! 10% годовых по гривне = это реально круто!

х х х



Никто никто никто на форуме не добился того, что за него, за его деньги волнуется столько людей.

Блин, реально тронут...

І знову акурт ловиться на брехні







і



І знову акурт ловиться на брехні

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/