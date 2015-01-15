Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну я рад, что Вы очень удачно считаете мои деньги.
Но я считаю лучше. Например, почему я именно приготовил для слива в сентябре 2019 свободные 18 000 долларов - я исходил из того, "сколько мне нужно для счастья". Отталкивался от зарплаты на руки квалифицированного специалиста (за основу брал зарплату одного из руководителей Турктелекома). Рассуждал просто до безобразия = 18 000 долларов - не деньги, ими можно рискнуть (даже и не рискнуть) и жить в шоколаде, не надеясь на дополнительную мою зарплату, которая всегда приходит в долларах США. Цифру в 18 000 я получил "от обратного". Дальнейшие рассуждения такие: даже если я буду по процентам и курсу доллара выходить на "нуль", то я все равно ничего не теряю - это все равно, что трачу на прожитие 18000/12=1500 долларов в месяц, только в турецкой лире. Видите, как всё просто.
Для прикола зашел на сайт Привата: О! 10% годовых по гривне = это реально круто! х х х
Никто никто никто на форуме не добился того, что за него, за его деньги волнуется столько людей. Блин, реально тронут... СПА_СИ_БО!
І знову акурт ловиться на брехні
і
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Yuri_T написав:6,77 к доллару... пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать? при 4,0 или чуть меньше?
Юрий, все надо делать ВОВРЕМЯ. При этом делать трудную - невероятно трудную - вещь: думать головой. Это самое трудное. Дам Вам небольшой совет - ликбез. Ставки по депозитам в турецких банках были 28% годовых не позднее середины сентября 2018. Я заехал в Турцию очередной раз 3 сентября 2018 - редко на каком углу не было билл-борда с призывом открыть депозит под 28% годовых. Доллар был 6,18 - ну грех было не слить и не открыть депозит. Я тут выкладывал арифметику: каждые 10 000 долларов с учётом того, что лира укрепилась до курса 5,35 и с учетом налога на доход от депозита дали за год 35% годовых по валюте. Вам и не снилось на торговле акциями процветающих украинских предприятий - верно?
Лафа началась прикрываться с лета 2019 - ясно, что Вы НЕ держите "руку на курсе событий" и вообще не в курсе финансов и экономики - заменили Главу Национального банка Турции, и главное требование - понизить ставку рефинансирования (почитайте учебник, что это такое). Ставка рефинасированяи понижалась в три этапа и также в три этапа были снижены ставки по депозитам. Но это не главное - Вы мыслите как человек, живущий в стране, где о ВАС ЛИЧНО и о ВАШИХ детях никто не думает. Тут цель была другая - дать вздохнуть людям и понизить ставки по кредитам. Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц. Это привило к колоссальному эффекту, направленному на улучшение жизни людей (почитайте учебник, что это такое - "благосостояние народа"). Рост покупки квартир в ипотеку составил - не падайте на месте - 560 (ПЯТЬСОТ ЩЕСТЬДЕСЯТ) процентов. Это официальная статистика. Кроме того - я такого еще не видел - в автосалонах в кредит были выкуплены 100 (СТО) процентов автомобилей. Я никогда такого не видел, чтобы в январе 2020 в автосалонах Хонда или Мерседеса не было в свободной продаже НИ ОДНОГО (не шучу) ни одного автомобиля. На стоящих в салонах автомобилях стояли таблички: "Этот автомобиль выкуплен (имя фамилия)". Я такого не видел никогда.
К осени 2019 я аккумулировал на счетах в двух турецких банках с арабским капиталом средства в долларах и стал ждать курс 6,50 - если бы он был - я МЕЧТАЛ О ТАКОМ КУРСЕ - я бы слил и открыл ОПЯТЬ депозит. Но у меня была голова на плечах (откройте учебник и почитайте, что это такое) - я считал так, что достаточно открыть депозит, слив 18 000 долларов, под 16% годовых в банке - дочке Кувейта. Курс 6,50 никак не появлялся. Было обидно. Меня утешало только то, что вы лично не имели вообще никакой прибыли от депозитов.
Тут новая приятность (ПРИЯТНОСТЬ - от слова "приятно") - лира начала падать и уже постепенно упала так, что за месяц без депозита я имею 11% на разнице курса доллар-лира. Прекращайте мыслить примитивно и почитайте мой текст - выше - для меня все все все без депозита только за месяц стало ДЕШЕВЛЕ на 11%. Цены ни на что и никак не менялись и не меняются (лимоны только подорожали - сейчас стали по 40 гривен кг). Для Вас лично только за месяц все стало ДОРОЖЕ на 11-50%. Почувствуйте разницу. Но мне приятно, что вы присоединились к приятной компании, которая невероятно заботливо волнуется, чтобы мне было хорошо. Реально я Вам, Юрий, благодарен. От всего сердца: СПАСИБО.
P.S. Надеюсь, моя лекция о том, как надо уметь считать и думать головой Вам понравилась. Горжусь, что я всю осень-зиму консультировал наш украинскую диаспору именно по поводу депозитов и всех уберег от желания открыть депозиты под 10% годовых в турецкой лире. Приятно делать добро людям. Позавчера была последняя консультация по поводу снятия наличных долларов (удивился нашей украинке - очень даже большие суммы валюты в банке. Надеюсь у неё все получилось по моим советам).
красиво. злив на піку, відкупив на дні, і ще срочний депозит розрахував з точністю до дня, заднім числом. (хіхіхі,як любить пишисати акурт, вчасно засунув і вчасно висунув)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Frant написав:"Пан" - просто геній! З пакетом дешевого кефіру в одній кишені і турецьким лимоном - в другій.
Чому він лише в Анталії сидить в карантині, а не на Багамах чи Вірджинських островах - донині таємниця.
Голодуєте? Невже прибутку від здачі двох хрущиків в Києві не вистачає не тільки на гидомирний йогурт, гнилодоподібну рибу, а вже й на гниловонючі лимони?
P.S. Слово "кефір" - перший раз з"явилося за 22 000 постів на Фінансовому форумі України та 3456 повідомлень на цій гілці. Росте легінь! Знайшов 27 гривень на бумажняну пляшечку кефіру. Круто! Починав на цьому форумі із золотих зливків. Росте! Ай, молодець!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 01:23, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Меня так тронуло: успешный человек так заботится о моем депозите в 2018/2019 году... Переживает. Приятно. О чьих депозитах из форумчан Вы еще озаботились? Какие там цифры? Вообще от знающего человека получить ценный совет всегда приятно. Помнится, Вы всем посоветовали слить баксы по 5,50 и уже через месяц выгодно откупиться по 5,90. Мудро. Как говорится: ИМХО.
Скажу без ложной скромности, что мне лично Ваши прогнозы и анализ валютного рынка всегда нравились: Ну, конечно, по 6,30-6,50 (речь в Вашем тексте идёт о марте 2009) люди не смогли взять, ибо в марте 2009 только официальный уже был 7,70, но звучало очень успешно.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).