akurt написав:

Yuri_T написав: 6,77 к доллару...

пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?

при 4,0 или чуть меньше? 6,77 к доллару...пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?при 4,0 или чуть меньше?

невероятно заботливо волнуется, чтобы мне было хорошо.

При этом делать трудную - невероятно трудную - вещь: думать головой.Это самое трудное.Дам Вам небольшой совет - ликбез.Ставки по депозитам в турецких банках были 28% годовых не позднее середины сентября 2018.Я заехал в Турцию очередной раз 3 сентября 2018 - редко на каком углу не было билл-борда с призывом открыть депозит под 28% годовых. Доллар был 6,18 - ну грех было не слить и не открыть депозит.Я тут выкладывал арифметику: каждые 10 000 долларов с учётом того, что лира укрепилась до курса 5,35 и с учетом налога на доход от депозита дали за годгодовых по валюте.Вам и не снилось на торговле акциями процветающих украинских предприятий - верно?Лафа началась прикрываться с лета 2019 - ясно, что Вы НЕ держите "руку на курсе событий" и вообще не в курсе финансов и экономики - заменили Главу Национального банка Турции, и главное требование - понизить ставку рефинансирования (почитайте учебник, что это такое).Ставка рефинасированяи понижалась в три этапа и также в три этапа были снижены ставки по депозитам.Но это не главное - Вы мыслите как человек, живущий в стране, где о ВАС ЛИЧНО и о ВАШИХ детях никто не думает.Тут цель была другая -Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц.Это привило к колоссальному эффекту, направленному на улучшение жизни людей (почитайте учебник, что это такое - "благосостояние народа"). Рост покупки квартир в ипотеку составил - не падайте на месте - 560 (ПЯТЬСОТ ЩЕСТЬДЕСЯТ) процентов. Это официальная статистика.Кроме того - я такого еще не видел - в автосалонах в кредит были выкуплены 100 (СТО) процентов автомобилей.Я никогда такого не видел, чтобы в январе 2020 в автосалонах Хонда или Мерседеса не было в свободной продаже НИ ОДНОГО (не шучу) ни одного автомобиля.На стоящих в салонах автомобилях стояли таблички: "Этот автомобиль выкуплен (имя фамилия)".Я такого не видел никогда.К осени 2019 я аккумулировал на счетах в двух турецких банках с арабским капиталом средства в долларах и стал ждать курс- если бы он был - я МЕЧТАЛ О ТАКОМ КУРСЕ - я бы слил и открыл ОПЯТЬ депозит.Но у меня была голова на плечах (откройте учебник и почитайте, что это такое) - я считал так, что достаточно открыть депозит, слив 18 000 долларов, под 16% годовых в банке - дочке Кувейта.Было обидно.Меня утешало только то, что вы лично не имели вообще никакой прибыли от депозитов.Тут новая приятность (ПРИЯТНОСТЬ - от слова "приятно") - лира начала падать и уже постепенно упала так, что за месяц без депозитана разнице курса доллар-лира.Прекращайте мыслить примитивно и почитайте мой текст - выше -. Цены ни на что и никак не менялись и не меняются (лимоны только подорожали - сейчас стали по 40 гривен кг).Для Вас лично только за месяц все стало ДОРОЖЕ на 11-50%.Почувствуйте разницу.Но мне приятно, что вы присоединились к приятной компании, котораяРеально я Вам, Юрий, благодарен.От всего сердца: СПАСИБО.Надеюсь, моя лекция о том, как надо уметь считать и думать головой Вам понравилась.Горжусь, что я всю осень-зиму консультировал наш украинскую диаспору именно по поводу депозитов и всех уберег от желания открыть депозиты под 10% годовых в турецкой лире. Приятно делать добро людям. Позавчера была последняя консультация по поводу снятия наличных долларов (удивился нашей украинке - очень даже большие суммы валюты в банке. Надеюсь у неё все получилось по моим советам).