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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 567568569570>
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:20

  akurt написав:Ну я рад, что Вы очень удачно считаете мои деньги.

Но я считаю лучше.
Например, почему я именно приготовил для слива в сентябре 2019 свободные 18 000 долларов - я исходил из того, "сколько мне нужно для счастья".
Отталкивался от зарплаты на руки квалифицированного специалиста (за основу брал зарплату одного из руководителей Турктелекома).
Рассуждал просто до безобразия = 18 000 долларов - не деньги, ими можно рискнуть (даже и не рискнуть) и жить в шоколаде, не надеясь на дополнительную мою зарплату, которая всегда приходит в долларах США. Цифру в 18 000 я получил "от обратного".
Дальнейшие рассуждения такие: даже если я буду по процентам и курсу доллара выходить на "нуль", то я все равно ничего не теряю - это все равно, что трачу на прожитие 18000/12=1500 долларов в месяц, только в турецкой лире.
Видите, как всё просто.

Для прикола зашел на сайт Привата: О! 10% годовых по гривне = это реально круто!
х х х

Никто никто никто на форуме не добился того, что за него, за его деньги волнуется столько людей.
Блин, реально тронут...
СПА_СИ_БО!


І знову акурт ловиться на брехні

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і

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:45

  akurt написав:
  Yuri_T написав:6,77 к доллару...
пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать?
при 4,0 или чуть меньше?


Юрий, все надо делать ВОВРЕМЯ.
При этом делать трудную - невероятно трудную - вещь: думать головой.
Это самое трудное.
Дам Вам небольшой совет - ликбез.
Ставки по депозитам в турецких банках были 28% годовых не позднее середины сентября 2018.
Я заехал в Турцию очередной раз 3 сентября 2018 - редко на каком углу не было билл-борда с призывом открыть депозит под 28% годовых. Доллар был 6,18 - ну грех было не слить и не открыть депозит.
Я тут выкладывал арифметику: каждые 10 000 долларов с учётом того, что лира укрепилась до курса 5,35 и с учетом налога на доход от депозита дали за год 35% годовых по валюте.
Вам и не снилось на торговле акциями процветающих украинских предприятий - верно?

Лафа началась прикрываться с лета 2019 - ясно, что Вы НЕ держите "руку на курсе событий" и вообще не в курсе финансов и экономики - заменили Главу Национального банка Турции, и главное требование - понизить ставку рефинансирования (почитайте учебник, что это такое).
Ставка рефинасированяи понижалась в три этапа и также в три этапа были снижены ставки по депозитам.
Но это не главное - Вы мыслите как человек, живущий в стране, где о ВАС ЛИЧНО и о ВАШИХ детях никто не думает.
Тут цель была другая - дать вздохнуть людям и понизить ставки по кредитам.
Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц.
Это привило к колоссальному эффекту, направленному на улучшение жизни людей (почитайте учебник, что это такое - "благосостояние народа"). Рост покупки квартир в ипотеку составил - не падайте на месте - 560 (ПЯТЬСОТ ЩЕСТЬДЕСЯТ) процентов. Это официальная статистика.
Кроме того - я такого еще не видел - в автосалонах в кредит были выкуплены 100 (СТО) процентов автомобилей.
Я никогда такого не видел, чтобы в январе 2020 в автосалонах Хонда или Мерседеса не было в свободной продаже НИ ОДНОГО (не шучу) ни одного автомобиля.
На стоящих в салонах автомобилях стояли таблички: "Этот автомобиль выкуплен (имя фамилия)".
Я такого не видел никогда.

К осени 2019 я аккумулировал на счетах в двух турецких банках с арабским капиталом средства в долларах и стал ждать курс 6,50 - если бы он был - я МЕЧТАЛ О ТАКОМ КУРСЕ - я бы слил и открыл ОПЯТЬ депозит.
Но у меня была голова на плечах (откройте учебник и почитайте, что это такое) - я считал так, что достаточно открыть депозит, слив 18 000 долларов, под 16% годовых в банке - дочке Кувейта.
Курс 6,50 никак не появлялся.
Было обидно.
Меня утешало только то, что вы лично не имели вообще никакой прибыли от депозитов.

Тут новая приятность (ПРИЯТНОСТЬ - от слова "приятно") - лира начала падать и уже постепенно упала так, что за месяц без депозита я имею 11% на разнице курса доллар-лира.
Прекращайте мыслить примитивно и почитайте мой текст - выше - для меня все все все без депозита только за месяц стало ДЕШЕВЛЕ на 11%. Цены ни на что и никак не менялись и не меняются (лимоны только подорожали - сейчас стали по 40 гривен кг).
Для Вас лично только за месяц все стало ДОРОЖЕ на 11-50%.
Почувствуйте разницу.
Но мне приятно, что вы присоединились к приятной компании, которая невероятно заботливо волнуется, чтобы мне было хорошо.
Реально я Вам, Юрий, благодарен.
От всего сердца: СПАСИБО.

P.S. Надеюсь, моя лекция о том, как надо уметь считать и думать головой Вам понравилась.
Горжусь, что я всю осень-зиму консультировал наш украинскую диаспору именно по поводу депозитов и всех уберег от желания открыть депозиты под 10% годовых в турецкой лире. Приятно делать добро людям. Позавчера была последняя консультация по поводу снятия наличных долларов (удивился нашей украинке - очень даже большие суммы валюты в банке. Надеюсь у неё все получилось по моим советам).

красиво.
злив на піку, відкупив на дні, і ще срочний депозит розрахував з точністю до дня,
заднім числом. (хіхіхі,як любить пишисати акурт, вчасно засунув і вчасно висунув)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:58

  Frant написав:"Пан" - просто геній! З пакетом дешевого кефіру в одній кишені і турецьким лимоном - в другій.

Cool! В список заборонених продуктів пан Frant додав ще й кефір.
Круто!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 02:29, всього редагувалось 3 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:05

  flyman написав:красиво.
злив на піку, відкупив на дні, і ще срочний депозит розрахував з точністю до дня,
заднім числом. (хіхіхі,як любить пишисати акурт, вчасно засунув і вчасно висунув)


Куди вже мені тягатися із таким таланищем... У Вас ще покоління будуть вчитися...
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“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:19

  flyman написав:красиво.
злив на піку, відкупив на дні, і ще срочний депозит розрахував з точністю до дня,
заднім числом. (хіхіхі,як любить пишисати акурт, вчасно засунув і вчасно висунув)

смешная клоунада продолжается здесь второй год.
"смотрите все: какой успешный я".
тут есть блюющий смайлик?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:24

Меня так тронуло: успешный человек так заботится о моем депозите в 2018/2019 году... Переживает. Приятно.
О чьих депозитах из форумчан Вы еще озаботились? Какие там цифры?
Вообще от знающего человека получить ценный совет всегда приятно.
Помнится, Вы всем посоветовали слить баксы по 5,50 и уже через месяц выгодно откупиться по 5,90.
Мудро. Как говорится: ИМХО.
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Скажу без ложной скромности, что мне лично Ваши прогнозы и анализ валютного рынка всегда нравились:
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Ну, конечно, по 6,30-6,50 (речь в Вашем тексте идёт о марте 2009) люди не смогли взять, ибо в марте 2009 только официальный уже был 7,70, но звучало очень успешно.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 07:20

кому-то может показаться, что турецкий заложник банальное брехло и аферист.
я с этими выводами не согласен в корне.
топик-стартЁр - человек волевой и целеустремлённый.
поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.

не то, что раньше.
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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 07:36

вот вы скажете: "ну и что?".
я соглашусь: и ничего, многие тогда влетели при девале с 5 на 8, многие год-полтора ждали свои гривна/валюта, не понимая, что происходит.
многие были "не экономистами и не финансистами". не преступление.

но есть среди нас те, кто вырвался вперёд. кто, сжав пострадавший от атаки на простых граждан сфинктер, таки несёт в массы разумное, доброе, вечное - лекции читает, в письменном виде.
глядя на топик-стартЁра можно сделать вывод: даже если ты не экономист и не финансист, достаточно регулярно рассказывать о своих успехах - и это будет так.
не важно, как на самом деле. плевать на враньё. сказал - значит, так и есть.
имидж.
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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 07:38

  flyman написав:злив на піку, відкупив на дні, і ще срочний депозит розрахував з точністю до дня,
заднім числом. (хіхіхі,як любить пишисати акурт, вчасно засунув і вчасно висунув)


Він же у нас невизнаний хеній!
Всі повинні падати навколішки і молитись:"О, пане Акурт, врятуй нас"!
Замість того публіка аналізує діяння "пана" та ловить його на брехні, підтасовках, і шулерстві.
Висновок:
Пенсіонер-нарцис, екс-доцент залізничного ВУЗа, тут розважається.

Знову ж, нездорова тяга до дешевого йогурту та неспілих лимонів наводить на думку про голодне дитинство і комплекс меншовартості.

Пышы ыщо, щетовод!

P.S. "пан" екс-доцент не бачить огріхів в своєму вихованні і своїй поведінці. Робоче-селянська мораль найбідніших верств населення.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 08:26

  Yuri_T написав:кому-то может показаться, что турецкий заложник банальное брехло и аферист.
я с этими выводами не согласен в корне.
топик-стартЁр - человек волевой и целеустремлённый.
поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.

не то, что раньше.
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он действительно тогда доверял Солтусу три депо в грн.: 52000,41000 и 36960 с 2007 и 2008 годов сроком на три года по ставкам 15,7%,17,6% и 20,5% соответственно.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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