Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну я рад, что Вы очень удачно считаете мои деньги.
Но я считаю лучше. Например, почему я именно приготовил для слива в сентябре 2019 свободные 18 000 долларов - я исходил из того, "сколько мне нужно для счастья". Отталкивался от зарплаты на руки квалифицированного специалиста (за основу брал зарплату одного из руководителей Турктелекома). Рассуждал просто до безобразия = 18 000 долларов - не деньги, ими можно рискнуть (даже и не рискнуть) и жить в шоколаде, не надеясь на дополнительную мою зарплату, которая всегда приходит в долларах США. Цифру в 18 000 я получил "от обратного". Дальнейшие рассуждения такие: даже если я буду по процентам и курсу доллара выходить на "нуль", то я все равно ничего не теряю - это все равно, что трачу на прожитие 18000/12=1500 долларов в месяц, только в турецкой лире. Видите, как всё просто.
Для прикола зашел на сайт Привата: О! 10% годовых по гривне = это реально круто! х х х
Никто никто никто на форуме не добился того, что за него, за его деньги волнуется столько людей. Блин, реально тронут... СПА_СИ_БО!
І знову акурт ловиться на брехні
і
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Yuri_T написав:6,77 к доллару... пытаюсь вспомнить, на каких уровнях этот мега-инвестор советовал депозиты в лирах открывать? при 4,0 или чуть меньше?
Юрий, все надо делать ВОВРЕМЯ. При этом делать трудную - невероятно трудную - вещь: думать головой. Это самое трудное. Дам Вам небольшой совет - ликбез. Ставки по депозитам в турецких банках были 28% годовых не позднее середины сентября 2018. Я заехал в Турцию очередной раз 3 сентября 2018 - редко на каком углу не было билл-борда с призывом открыть депозит под 28% годовых. Доллар был 6,18 - ну грех было не слить и не открыть депозит. Я тут выкладывал арифметику: каждые 10 000 долларов с учётом того, что лира укрепилась до курса 5,35 и с учетом налога на доход от депозита дали за год 35% годовых по валюте. Вам и не снилось на торговле акциями процветающих украинских предприятий - верно?
Лафа началась прикрываться с лета 2019 - ясно, что Вы НЕ держите "руку на курсе событий" и вообще не в курсе финансов и экономики - заменили Главу Национального банка Турции, и главное требование - понизить ставку рефинансирования (почитайте учебник, что это такое). Ставка рефинасированяи понижалась в три этапа и также в три этапа были снижены ставки по депозитам. Но это не главное - Вы мыслите как человек, живущий в стране, где о ВАС ЛИЧНО и о ВАШИХ детях никто не думает. Тут цель была другая - дать вздохнуть людям и понизить ставки по кредитам. Эти ставки на сегодня снижены - например по ипотеке (почитайте учебник, что это) до 0,99% в месяц. Это привило к колоссальному эффекту, направленному на улучшение жизни людей (почитайте учебник, что это такое - "благосостояние народа"). Рост покупки квартир в ипотеку составил - не падайте на месте - 560 (ПЯТЬСОТ ЩЕСТЬДЕСЯТ) процентов. Это официальная статистика. Кроме того - я такого еще не видел - в автосалонах в кредит были выкуплены 100 (СТО) процентов автомобилей. Я никогда такого не видел, чтобы в январе 2020 в автосалонах Хонда или Мерседеса не было в свободной продаже НИ ОДНОГО (не шучу) ни одного автомобиля. На стоящих в салонах автомобилях стояли таблички: "Этот автомобиль выкуплен (имя фамилия)". Я такого не видел никогда.
К осени 2019 я аккумулировал на счетах в двух турецких банках с арабским капиталом средства в долларах и стал ждать курс 6,50 - если бы он был - я МЕЧТАЛ О ТАКОМ КУРСЕ - я бы слил и открыл ОПЯТЬ депозит. Но у меня была голова на плечах (откройте учебник и почитайте, что это такое) - я считал так, что достаточно открыть депозит, слив 18 000 долларов, под 16% годовых в банке - дочке Кувейта. Курс 6,50 никак не появлялся. Было обидно. Меня утешало только то, что вы лично не имели вообще никакой прибыли от депозитов.
Тут новая приятность (ПРИЯТНОСТЬ - от слова "приятно") - лира начала падать и уже постепенно упала так, что за месяц без депозита я имею 11% на разнице курса доллар-лира. Прекращайте мыслить примитивно и почитайте мой текст - выше - для меня все все все без депозита только за месяц стало ДЕШЕВЛЕ на 11%. Цены ни на что и никак не менялись и не меняются (лимоны только подорожали - сейчас стали по 40 гривен кг). Для Вас лично только за месяц все стало ДОРОЖЕ на 11-50%. Почувствуйте разницу. Но мне приятно, что вы присоединились к приятной компании, которая невероятно заботливо волнуется, чтобы мне было хорошо. Реально я Вам, Юрий, благодарен. От всего сердца: СПАСИБО.
P.S. Надеюсь, моя лекция о том, как надо уметь считать и думать головой Вам понравилась. Горжусь, что я всю осень-зиму консультировал наш украинскую диаспору именно по поводу депозитов и всех уберег от желания открыть депозиты под 10% годовых в турецкой лире. Приятно делать добро людям. Позавчера была последняя консультация по поводу снятия наличных долларов (удивился нашей украинке - очень даже большие суммы валюты в банке. Надеюсь у неё все получилось по моим советам).
красиво. злив на піку, відкупив на дні, і ще срочний депозит розрахував з точністю до дня, заднім числом. (хіхіхі,як любить пишисати акурт, вчасно засунув і вчасно висунув)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Меня так тронуло: успешный человек так заботится о моем депозите в 2018/2019 году... Переживает. Приятно. О чьих депозитах из форумчан Вы еще озаботились? Какие там цифры? Вообще от знающего человека получить ценный совет всегда приятно. Помнится, Вы всем посоветовали слить баксы по 5,50 и уже через месяц выгодно откупиться по 5,90. Мудро. Как говорится: ИМХО.
Скажу без ложной скромности, что мне лично Ваши прогнозы и анализ валютного рынка всегда нравились: Ну, конечно, по 6,30-6,50 (речь в Вашем тексте идёт о марте 2009) люди не смогли взять, ибо в марте 2009 только официальный уже был 7,70, но звучало очень успешно.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
кому-то может показаться, что турецкий заложник банальное брехло и аферист. я с этими выводами не согласен в корне. топик-стартЁр - человек волевой и целеустремлённый. поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.
вот вы скажете: "ну и что?". я соглашусь: и ничего, многие тогда влетели при девале с 5 на 8, многие год-полтора ждали свои гривна/валюта, не понимая, что происходит. многие были "не экономистами и не финансистами". не преступление.
но есть среди нас те, кто вырвался вперёд. кто, сжав пострадавший от атаки на простых граждан сфинктер, таки несёт в массы разумное, доброе, вечное - лекции читает, в письменном виде. глядя на топик-стартЁра можно сделать вывод: даже если ты не экономист и не финансист, достаточно регулярно рассказывать о своих успехах - и это будет так. не важно, как на самом деле. плевать на враньё. сказал - значит, так и есть. имидж.
flyman написав:злив на піку, відкупив на дні, і ще срочний депозит розрахував з точністю до дня, заднім числом. (хіхіхі,як любить пишисати акурт, вчасно засунув і вчасно висунув)
Він же у нас невизнаний хеній! Всі повинні падати навколішки і молитись:"О, пане Акурт, врятуй нас"! Замість того публіка аналізує діяння "пана" та ловить його на брехні, підтасовках, і шулерстві. Висновок: Пенсіонер-нарцис, екс-доцент залізничного ВУЗа, тут розважається.
Знову ж, нездорова тяга до дешевого йогурту та неспілих лимонів наводить на думку про голодне дитинство і комплекс меншовартості.
Пышы ыщо, щетовод!
P.S. "пан" екс-доцент не бачить огріхів в своєму вихованні і своїй поведінці. Робоче-селянська мораль найбідніших верств населення.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Yuri_T написав:кому-то может показаться, что турецкий заложник банальное брехло и аферист. я с этими выводами не согласен в корне. топик-стартЁр - человек волевой и целеустремлённый. поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.
не то, что раньше.
он действительно тогда доверял Солтусу три депо в грн.: 52000,41000 и 36960 с 2007 и 2008 годов сроком на три года по ставкам 15,7%,17,6% и 20,5% соответственно.
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня