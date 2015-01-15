Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:кому-то может показаться, что турецкий заложник банальное брехло и аферист. я с этими выводами не согласен в корне. топик-стартЁр - человек волевой и целеустремлённый. поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.
не то, что раньше.
он действительно тогда доверял Солтусу три депо в грн.: 52000,41000 и 36960 с 2007 и 2008 годов сроком на три года по ставкам 15,7%,17,6% и 20,5% соответственно.
Значить, означений "пан" в черговий раз просрався.
До речі, "успішний" пенсіонер не має у власності великого сучасного будинку біля Львова чи Дніпра. А старенький джип "Сузукі" наводить на думку, що не такий він вже успішний, цей любитель депозитів, дешевого йогурту і незрілих лимонів.
Квартиру в Анталії він купив як інвештицію. Поки що сам вирішив пожити, а потім - "коли подорожчає" - продати з вигодою.
Проте не так склалось, як гадалося. Вдарила епідемія плюс світова криза. Ціни на курортну нерухомість перестали зростати і, очевидно, скоро покотяться вниз. До того ж турки в будь який момент можуть відмінити льготи для іноземців по нерухомості і обкласти їх добрячими податками.
"Пан" Акурт їсть дешевий йогурт відрами, чухає потилицю і думає, що ж робити???
Frant написав:"Пан" - просто геній! З пакетом дешевого кефіру в одній кишені і турецьким лимоном - в другій.
Чому він лише в Анталії сидить в карантині, а не на Багамах чи Вірджинських островах - донині таємниця.
А вот тут не соглашусь и соглашусь одновременно. Чувствую себя блондинкой:) В общем идеальное место пересидеть, пережить - тоталитарная страна: Япония, Корея. В моих реалиях, я бы выбрал РБ(дураки пусть смеются с Бацька и его утрирований про вирус), а я вижу что Родина моего первого ребёнка борется. Увы, я не смог улететь туда. Были вопросы по здоровью жены. Операцию сделали, все хорошо, все порешали, но вылет уже закрыт. Поэтому я и исчез с форума- выпал из жизни. Ненька тоже сдала. В общем, народ, в ж**пу Анталию. Бегите, пока можете в РБ. Всем удачи и счастья. ПС. Лично пан президент Украины, части моей семьи прикрыл въезд временно на территорию Украины. За это ему «большое спасибо». Жизнь веселее и многограннее концерта 95го квартала.