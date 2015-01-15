Додано: Сер 08 кві, 2020 10:49

с успешным состоянием своего здоровья и своих дел.

жутком кровожадном злодеянии

1. Overnight депозит.

2. Классический депозит.

3. Необычный депозит.

4. Депозиты в золоте.

Приветствую форумчанина "Признаться, тут народ слегка уж волновался. Отлично!Признаться, удивил выбором - Беларусь, но вероятно хорошо.х х хПростое подглядываниев кошелёк'a вызвало небывалый всплеск интереса форумчан к этой ветке. Приятно, что моя скромная личность будоражит умы.Я еще не читал, что там выше написал- пока заметил только, что он сделал очередную ошибку - нервничает очень - у меня нет и не было авто Судзуки, я "хондовод", но он так разнервничался, что впервые в жизни перепутал вонючий йогурт с дешевым кефиром.Кажется, он там разоблачил меня в(!!!) в Родовидбанке - это ваще жестче, чем отнимание сироты у вдовы. Почитаю позже.Но тема про депозиты как финансовый инструмент мне показалась интересной.Итак, какие необычные финансовые инструменты предлагают банки Турции.Согласитесь, редкий финансовый инструмент. Но по-своему интересный.Итак, условия: минимальная сумма - 25 000 лир или 25000/6,77=3692 доллара США.Процентная ставка как бы микроскопическая: 4,6% годовых, но есть свои прелести.На что я бы тут обратил внимание и какие есть интересные плюшки.а) согласитесь, 3692 доллара США - не деньги, и лежат прямо сейчас у каждого в ящике стола (остальные под грушей). В Турции 25000 лир - это 10 минимальных зарплат (на руки) простого подсобника или водителя грузовика.Что с этого можно поиметь? ((25000х1)/365)х4,6%/100=3,15 лиры. Не густо: это 2,5 батона хлеба, или или упаковка куриных сосисок, или 4 шоколадных батончика METRO (иногда очень хочется за рулем что-то пожевать) или 0,5 бутылки 1-литровой кефира, который так в эти дни мечтает выпить Франт (очень разнервничался).б) как можно заработать на целую бутылку кефира? Тут есть такой прикол: банк у вас покупает и вам продает валюту в он-лайн режиме быстро и мгновенно по курсу мирового рынка с маржей в 0,02 лиры.То есть если прямо сейчас нажать три кнопки клавиатуры, то доллары будут зачислены на счет по курсу как на скрине экрана минус 0,02 лиры - то есть по 6.7525 лиры за доллар.Курс доллар/лиры пляшет на протяжении дня. Обычно самый интересный курс доллара примерно в 11-00. Самый низкий курс - примерно в 15-00.То есть, поскольку на ваш счет вернулись деньги рано утром - то вы в течение дня можете легко и просто заработать дополнительные 3,15 лиры и купить полноценную бутылку кефира.Есть лимит - не более 1 000 000 лир.Срок депозита разный - вот на 90 дней в моем инет-банкинге.Тут что интересно: стандартная процентная ставка - 9% годовых, но для постоянного клиента банка - 10,5. +1,5% мелочь, а приятно. Вот на предыдущей странице панс радостью сообщил, что Приват ему дал бы +1 всего, а тут на 0,5% больше. Мелочь, а приятно.Его предлагает второй банк, клиентом которого я есть - банк Кувейта (Кувейттуркбанк). Я так понимаю, что Коран запрещает заниматься ростовщичеством - и потому действуют иначе и очень необычно.Минимальная сумма "дружбы" - 25000 лир (примерно 4000 долларов).Банк прямо говорит, что он не будет начислять никаких процентов. Он за ваши деньги купит акции известных ему предприятий и поделится по-братски полученной прибылью.Дележка необычная и по-своему драконовская: банк заберет 25% полученной прибыли, а вам отдаст 75% полученной прибыли.Я еще не разобрался как именно и что они делают, но при этом гарантируют, что вы "в минус" не едете, и какой то процент прибыли все же получите.Если предположить, что там сидят умные люди и не покупают акции CEEN или DOEN, то может быть и интересно. Придумали же для чего-то.Мне тут не повезло - я на границе третьей и четвертой четверти 20-гов века не принимал у части в раскопках, как господин Франт и не определял, что серебро, покрытое золотом, не портится в земле и в реках так, как серебро, не покрытое золотом и Потмоу это инструментом никогда не интересовался. Правда, и не прогнозировал цену в 2000 долларов за унцию, как Франт. То есть не дурил народ.