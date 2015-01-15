Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:кому-то может показаться, что турецкий заложник банальное брехло и аферист. я с этими выводами не согласен в корне. топик-стартЁр - человек волевой и целеустремлённый. поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.
не то, что раньше.
он действительно тогда доверял Солтусу три депо в грн.: 52000,41000 и 36960 с 2007 и 2008 годов сроком на три года по ставкам 15,7%,17,6% и 20,5% соответственно.
Значить, означений "пан" в черговий раз просрався.
До речі, "успішний" пенсіонер не має у власності великого сучасного будинку біля Львова чи Дніпра. А старенький джип "Сузукі" наводить на думку, що не такий він вже успішний, цей любитель депозитів, дешевого йогурту і незрілих лимонів.
Квартиру в Анталії він купив як інвештицію. Поки що сам вирішив пожити, а потім - "коли подорожчає" - продати з вигодою.
Проте не так склалось, як гадалося. Вдарила епідемія плюс світова криза. Ціни на курортну нерухомість перестали зростати і, очевидно, скоро покотяться вниз. До того ж турки в будь який момент можуть відмінити льготи для іноземців по нерухомості і обкласти їх добрячими податками.
"Пан" Акурт їсть дешевий йогурт відрами, чухає потилицю і думає, що ж робити???
Frant написав:"Пан" - просто геній! З пакетом дешевого кефіру в одній кишені і турецьким лимоном - в другій.
Чому він лише в Анталії сидить в карантині, а не на Багамах чи Вірджинських островах - донині таємниця.
А вот тут не соглашусь и соглашусь одновременно. Чувствую себя блондинкой:) В общем идеальное место пересидеть, пережить - тоталитарная страна: Япония, Корея. В моих реалиях, я бы выбрал РБ(дураки пусть смеются с Бацька и его утрирований про вирус), а я вижу что Родина моего первого ребёнка борется. Увы, я не смог улететь туда. Были вопросы по здоровью жены. Операцию сделали, все хорошо, все порешали, но вылет уже закрыт. Поэтому я и исчез с форума- выпал из жизни. Ненька тоже сдала. В общем, народ, в ж**пу Анталию. Бегите, пока можете в РБ. Всем удачи и счастья. ПС. Лично пан президент Украины, части моей семьи прикрыл въезд временно на территорию Украины. За это ему «большое спасибо». Жизнь веселее и многограннее концерта 95го квартала.
Frant написав:Є план купити собі квартиру в Єгипті. Для себе! Завжди літо, дешеві продукти,фініки з пальм прямо до рота сиплються. За опалення не треба нічого платити. Солярка дешевша, ніж вода. Авіапереліт дешевий. Що думає наш знаний "неріелтор", екс-доцент з цього приводу? Які мінуси він бачить? Дякую за слушні поради!
Из минусов - билеты дорогие. От меня в хорошие времена 700-800usd. Мексика лучше
З України в Єгипет? Не дорожчі, ніж витрати солярки стареньким "джипом" Акурта на дорогу Дніпро-Анталія і назад.
До речі, квартиру в Анталії наш Мюнхаузен купив зовсім не для того, щоб пересиджувати там карантин. Так вже склались обставини, що турки його там зачинили на пару місяців.
Мой друг Робинзон говорил,что в самоизоляции трудно первые 5 лет,затем привыкаешь.Хонда у Семеныча,у меня в лесу сейчас тоже,только пила,а не паркетник.Коплю на поместье в РБ.Спрос на гробы нынче повсюду
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
З України в Єгипет? Не дорожчі, ніж витрати солярки стареньким "джипом" Акурта на дорогу Дніпро-Анталія і назад.
До речі, квартиру в Анталії наш Мюнхаузен купив зовсім не для того, щоб пересиджувати там карантин. Так вже склались обставини, що турки його там зачинили на пару місяців.
Мой друг Робинзон говорил,что в самоизоляции трудно первые 5 лет,затем привыкаешь.Хонда у Семеныча,у меня в лесу сейчас тоже,только пила,а не паркетник.Коплю на поместье в РБ.Спрос на гробы нынче повсюду
Ох, вибачте, переплутав "Сузукі" з "Хондою"! Не маю досьє на нашого Мюнхаузена під рукою, тому й помилився)))
Мизантрóп написав:Спрос на гробы нынче повсюду
А на турецькі лимони і турецьку курортну нерухомість - як попит? Все зростає?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 кві, 2020 10:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Приветствую форумчанина "Понаехал" с успешным состоянием своего здоровья и своих дел. Признаться, тут народ слегка уж волновался. Отлично! Признаться, удивил выбором - Беларусь, но вероятно хорошо.
х х х Простое подглядывание Yuri_T в кошелёк akurt'a вызвало небывалый всплеск интереса форумчан к этой ветке. Приятно, что моя скромная личность будоражит умы.
Я еще не читал, что там выше написал Frant - пока заметил только, что он сделал очередную ошибку - нервничает очень - у меня нет и не было авто Судзуки, я "хондовод", но он так разнервничался, что впервые в жизни перепутал вонючий йогурт с дешевым кефиром. Кажется, он там разоблачил меня в жутком кровожадном злодеянии - депозите (!!!) в Родовидбанке - это ваще жестче, чем отнимание сироты у вдовы. Почитаю позже.
Но тема про депозиты как финансовый инструмент мне показалась интересной. Итак, какие необычные финансовые инструменты предлагают банки Турции.
1. Overnight депозит. Согласитесь, редкий финансовый инструмент. Но по-своему интересный. Итак, условия: минимальная сумма - 25 000 лир или 25000/6,77=3692 доллара США. Процентная ставка как бы микроскопическая: 4,6% годовых, но есть свои прелести. На что я бы тут обратил внимание и какие есть интересные плюшки. а) согласитесь, 3692 доллара США - не деньги, и лежат прямо сейчас у каждого в ящике стола (остальные под грушей). В Турции 25000 лир - это 10 минимальных зарплат (на руки) простого подсобника или водителя грузовика. Что с этого можно поиметь? ((25000х1)/365)х4,6%/100=3,15 лиры. Не густо: это 2,5 батона хлеба, или или упаковка куриных сосисок, или 4 шоколадных батончика METRO (иногда очень хочется за рулем что-то пожевать) или 0,5 бутылки 1-литровой кефира, который так в эти дни мечтает выпить Франт (очень разнервничался). б) как можно заработать на целую бутылку кефира? Тут есть такой прикол: банк у вас покупает и вам продает валюту в он-лайн режиме быстро и мгновенно по курсу мирового рынка с маржей в 0,02 лиры. То есть если прямо сейчас нажать три кнопки клавиатуры, то доллары будут зачислены на счет по курсу как на скрине экрана минус 0,02 лиры - то есть по 6.7525 лиры за доллар. Курс доллар/лиры пляшет на протяжении дня. Обычно самый интересный курс доллара примерно в 11-00. Самый низкий курс - примерно в 15-00. То есть, поскольку на ваш счет вернулись деньги рано утром - то вы в течение дня можете легко и просто заработать дополнительные 3,15 лиры и купить полноценную бутылку кефира.
2. Классический депозит. Есть лимит - не более 1 000 000 лир. Срок депозита разный - вот на 90 дней в моем инет-банкинге. Тут что интересно: стандартная процентная ставка - 9% годовых, но для постоянного клиента банка - 10,5. +1,5% мелочь, а приятно. Вот на предыдущей странице пан флайман с радостью сообщил, что Приват ему дал бы +1 всего, а тут на 0,5% больше. Мелочь, а приятно.
3. Необычный депозит. Его предлагает второй банк, клиентом которого я есть - банк Кувейта (Кувейттуркбанк). Я так понимаю, что Коран запрещает заниматься ростовщичеством - и потому действуют иначе и очень необычно. Минимальная сумма "дружбы" - 25000 лир (примерно 4000 долларов). Банк прямо говорит, что он не будет начислять никаких процентов. Он за ваши деньги купит акции известных ему предприятий и поделится по-братски полученной прибылью. Дележка необычная и по-своему драконовская: банк заберет 25% полученной прибыли, а вам отдаст 75% полученной прибыли. Я еще не разобрался как именно и что они делают, но при этом гарантируют, что вы "в минус" не едете, и какой то процент прибыли все же получите. Если предположить, что там сидят умные люди и не покупают акции CEEN или DOEN, то может быть и интересно. Придумали же для чего-то.
4. Депозиты в золоте. Мне тут не повезло - я на границе третьей и четвертой четверти 20-гов века не принимал у части в раскопках, как господин Франт и не определял, что серебро, покрытое золотом, не портится в земле и в реках так, как серебро, не покрытое золотом и Потмоу это инструментом никогда не интересовался. Правда, и не прогнозировал цену в 2000 долларов за унцию, как Франт. То есть не дурил народ.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt написав:Кажется, он там разоблачил меня в жутком кровожадном злодеянии - депозите (!!!) в Родовидбанке - это ваще жестче
Сам наш видумщик, Мюнхаузен-2 з еректильною дисфункцією писав про свій прокол з "Родовідбанком"
Yuri_T написав:топик-стартер - человек волевой и целеустремлённый. поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.
не то, что раньше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:у меня нет и не было авто Судзуки, я "хондовод"
Ох, вибачаюсь! Я переплутав стару "Хонду" з старим "Сузукі", факт.
akurt написав:Я еще не разобрался как именно и что они делают
Най пан "Всезнай" спочатку розбереться, потім пише.
akurt написав:Кажется, он там разоблачил меня в жутком кровожадном злодеянии - депозите (!!!) в Родовидбанке - это ваще жестче
Сам наш видумщик, Мюнхаузен-2 з еректильною дисфункцією писав про свій прокол з "Родовідбанком"
Yuri_T написав:топик-стартер - человек волевой и целеустремлённый. поставил себе цель: выглядеть на людях человеком исключительно успешным, без изъянов; больше никогда не признаваться в собственном бессилии; создавать впечатление самого прибыльного инвестора из известных; - так ведь и выглядит, и не признаётся, и создаёт.
не то, что раньше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Круто! Я заставил парней в условиях карантина думать головой и шевелить руками. Горжусь! Мне понравилось, как меня разоблачили как депозитчика - хотя полторы страницы назад я сам написал, что бы активным вкладчиком банков с конца 90-х годов до декабря 2013. Там упоминали Укрпромабанк - так я там держал не только депозиты в гривне, но и в долларах США. Жуткое преступление, аж мороз по коже прошел.
Из приятных банков вспоминаю: - Укрпромбанк - удачное для меня расположение, удобные банкоматы, каждый месяц - примерно 2500 гривен на карту, кроме того, по их карточке была скидка в 5% на бензин на заправках сети ANP. - Родовидбанк - по своему милый банк. Там самое лакомое было такое: выплата процентов по депозиту наперед. Я делал так: имел наличными денег МЕНЬШЕ, чем указанно в договоре - но с учетом указанных сразу в Договоре наперед выплаченных процентов нужная сумма в кассе получалась - так как был Расходный кассовый ордер и Приходный. Это вообще приводило к приятному результату. В Родовидбанке работала приятная девочка-менеджер и она мне во вторник ШЕПОТОМ сказала, что какой-то VIP-вкладчик сегодня забирает всю сумму. Она не знает, чтобы это заучило, но денег очень много, и я сделал вывод - сразу написал Заяву на расторжение договора на 120 000 гривен - в пятницу получил, а с субботы ввели мораторий. COOL!
Парни, а я правильно дела вывод, что судя по накалу агрессивности у вас дела не только плОхи, но становятся еще хуже?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 11:15, всього редагувалось 2 разів.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).