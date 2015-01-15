Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:18
Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.
А ось на тему шаленого збудження: поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:20
ціна КРЖН вниз,
депоактиви вверх.
От такий арбітраж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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