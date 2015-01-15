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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Простое подглядывание Yuri_T в кошелёк akurt'a вызвало небывалый всплеск интереса форумчан к этой ветке. Приятно, что моя скромная личность будоражит умы.

Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:18

Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.

А ось на тему шаленого збудження: поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:20

  akurt написав:Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.

А ось на тему шаленого збудження: поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.

ціна КРЖН вниз,
депоактиви вверх.

От такий арбітраж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 568569570571
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