Додано: Сер 08 кві, 2020 11:08

akurt написав: Простое подглядывание Yuri_T в кошелёк akurt'a вызвало небывалый всплеск интереса форумчан к этой ветке. Приятно, что моя скромная личность будоражит умы. Простое подглядывание Yuri_T в кошелёк akurt'a вызвало небывалый всплеск интереса форумчан к этой ветке. Приятно, что моя скромная личность будоражит умы.

Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта" Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/