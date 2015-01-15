Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:18
Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.
А ось на тему шаленого збудження: поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:20
ціна КРЖН вниз,
депоактиви вверх.
От такий арбітраж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:32
Ну ось бачите, корисна інформація.
Я Вам її трохи буду підсилювати - бо Ви не все знаєте.
1. Вартість оренди приватних будинків за околицями великих міст України забільшалася на 30-40%!!!
Цього ніхто не очікував і не прогнозував.
Головний чинник: важко із дітьми сидіти в стінах навіть сталінки.
2. Зріс попит на земельні ділянки в приємних місцях - особливо там, де є навіть не ріка (небезпечне місце), а - наприклад - сосновий ліс. Цього теж ніхто не очікував. Люди замислилися над тим, де можна сховатися. При цьому втрачає цінність такий чинник, як метро - і не працює, і небезпечне.
Ах, карантина-карантина, что ты - подлая - сделала!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:59
Як забігав наш "неріелтор"!
пана туркоманського "Мюнхаузена" - те не повинно турбувати.
За околицею Анталії немає ні українських міст, ні дешевих лимонів.
Працювати дистанційно ріелтори не можуть - не та професія.
Най краще наш пенсійний "Мюнхаузен" лікує свою еректильну дисфункцію.
"пан" Акурт "не читає" мої повідомлення, але визнає, що я помилився.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 кві, 2020 12:56, всього редагувалось 9 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:00
Хай пофантазує.
Чим би дитя не тішилося, аби не плакало.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:19
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:40
Клоун, візьми свою собачку, піди прогуляйся - якщо турки-поліцейські випустять тебе за межу житлового кварталу.
І не забудь перевірити нововведення щодо податків на нерухомість для іноземців.
Криза - саме слушний час, щоб стригти і брити турками негромадян-любителів курортної нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|