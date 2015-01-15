Додано: Сер 08 кві, 2020 11:32

Ну ось бачите, корисна інформація.

Я Вам її трохи буду підсилювати - бо Ви не все знаєте.



1. Вартість оренди приватних будинків за околицями великих міст України забільшалася на 30-40%!!!

Цього ніхто не очікував і не прогнозував.

Головний чинник: важко із дітьми сидіти в стінах навіть сталінки.



2. Зріс попит на земельні ділянки в приємних місцях - особливо там, де є навіть не ріка (небезпечне місце), а - наприклад - сосновий ліс. Цього теж ніхто не очікував. Люди замислилися над тим, де можна сховатися. При цьому втрачає цінність такий чинник, як метро - і не працює, і небезпечне.



Ах, карантина-карантина, что ты - подлая - сделала!

“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).