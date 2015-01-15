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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Простое подглядывание Yuri_T в кошелёк akurt'a вызвало небывалый всплеск интереса форумчан к этой ветке. Приятно, что моя скромная личность будоражит умы.

Розважаємося, читаючи "Пригоди барона акурта"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:18

Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.

А ось на тему шаленого збудження: поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:20

  akurt написав:Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.

А ось на тему шаленого збудження: поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.

ціна КРЖН вниз,
депоактиви вверх.

От такий арбітраж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:32

Ну ось бачите, корисна інформація.
Я Вам її трохи буду підсилювати - бо Ви не все знаєте.

1. Вартість оренди приватних будинків за околицями великих міст України забільшалася на 30-40%!!!
Цього ніхто не очікував і не прогнозував.
Головний чинник: важко із дітьми сидіти в стінах навіть сталінки.

2. Зріс попит на земельні ділянки в приємних місцях - особливо там, де є навіть не ріка (небезпечне місце), а - наприклад - сосновий ліс. Цього теж ніхто не очікував. Люди замислилися над тим, де можна сховатися. При цьому втрачає цінність такий чинник, як метро - і не працює, і небезпечне.

Ах, карантина-карантина, что ты - подлая - сделала!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:59

  akurt написав:Вартість оренди приватних будинків за околицями великих міст України забільшалася на 30-40%!!!

Як забігав наш "неріелтор"!
пана туркоманського "Мюнхаузена" - те не повинно турбувати.
За околицею Анталії немає ні українських міст, ні дешевих лимонів.
Працювати дистанційно ріелтори не можуть - не та професія.

  akurt написав: на тему шаленого збудження

Най краще наш пенсійний "Мюнхаузен" лікує свою еректильну дисфункцію.

  akurt написав:Я еще не читал, что там выше написал Frant - пока заметил только, что он сделал очередную ошибку - нервничает очень - у меня нет и не было авто Судзуки, я "хондовод"

"пан" Акурт "не читає" мої повідомлення, але визнає, що я помилився. :wink:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 кві, 2020 12:56, всього редагувалось 9 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:00

  Frant написав:
  akurt написав:Вартість оренди приватних будинків за околицями великих міст України забільшалася на 30-40%!!!

пана туркомана те не повинно турбувати.
За околицею Анталії немає ні українських міст, ні дешевих лимонів.

Хай пофантазує.
Чим би дитя не тішилося, аби не плакало.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:19

Прикольно как вместе одним каре выступают два злейших один к другому "товарища".
Отвечу цитатой.
Зображення
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:40

Клоун, візьми свою собачку, піди прогуляйся - якщо турки-поліцейські випустять тебе за межу житлового кварталу.

І не забудь перевірити нововведення щодо податків на нерухомість для іноземців.
Криза - саме слушний час, щоб стригти і брити турками негромадян-любителів курортної нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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