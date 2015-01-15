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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:18
Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.
А ось на тему шаленого збудження: поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:20
akurt написав:
Ну я ж написав: змусюю панів тренувати мозок.
А ось на тему шаленого збудження:
поділіться, як Ви собисто, отримавши +1% по депозиту в гривні в Приваті зможете заробити на реалізацію свого гротескного плану - заповнити всі гілки метро Києва власими офісами.
Яка там арифметика.
ціна КРЖН вниз,
депоактиви вверх.
От такий арбітраж.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 11:32
Ну ось бачите, корисна інформація.
Я Вам її трохи буду підсилювати - бо Ви не все знаєте.
1. Вартість оренди приватних будинків за околицями великих міст України забільшалася на 30-40%!!!
Цього ніхто не очікував і не прогнозував.
Головний чинник: важко із дітьми сидіти в стінах навіть сталінки.
2. Зріс попит на земельні ділянки в приємних місцях - особливо там, де є навіть не ріка (небезпечне місце), а - наприклад - сосновий ліс. Цього теж ніхто не очікував. Люди замислилися над тим, де можна сховатися. При цьому втрачає цінність такий чинник, як метро - і не працює, і небезпечне.
Ах, карантина-карантина, что ты - подлая - сделала!
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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Додано: Сер 08 кві, 2020 12:00
Frant написав: akurt написав:
Вартість оренди приватних будинків за околицями великих міст України забільшалася на 30-40%!!!
пана туркомана те не повинно турбувати.
За околицею Анталії немає ні українських міст, ні дешевих лимонів.
Хай пофантазує.
Чим би дитя не тішилося, аби не плакало.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 13:51
Карантин - хорошее время, чтобы дать самым активным парням пару ценных уроков.Урок 1 для Франта.
Забавно, но Вы постоянно ошибаетесь, причем ВО ВСЕХ вопросах без исключения.
Frant написав:
"пан" Акурт "не читає" мої повідомлення, але визнає, що я помилився.
Можно НЕ читать
- но "на лету", бегло, так сказать "боковым зрением", схватить какие-то ключевые слова.
Научитесь этому - иногда нужно быстро просмотреть важный документ.
Потому я видел ваше сообщение, наполнненое очередными глупостями
, но реально его не читал. Вернулся к тексту потом.
Далее:
Frant написав:
Квартиру в Анталії він купив як інвештицію. Поки що сам вирішив пожити, а потім - "коли подорожчає" - продати з вигодою.
Проте не так склалось, як гадалося.
Тут очередная ошибка, ибо вы не читаете никогда название ветки.
Раскрою Вам секрет: у Вас в Киеве ТРИ квартиры - две куплены как инвестиция, а сталинка - для СЕБЯ
любимого.
У меня квартира куплена для себя
, любимого.
Потому: так склалось, як гадалося.
Следующая ошибка (блин, мужику за 50 и живет среди ошибок, просто цирк
):
Frant написав:
[
Працювати дистанційно ріелтори не можуть - не та професія.
Я уже устал писать, что я не риэлтор, ну как вы не можете отличить риэлтора от нериэлтора?
Вас обманет любая цыганка на Приміському вокзалі Києва.
Ну прямо обидно за Вас.
Я понимаю, что Вас лично риэлторы кидали не раз, но нельзя же обижаться на весь мир?
Следующая ошибка: Вы написали, что лимоны НЕ растут за пределами Анталии. На самом деле растут не только за пределами, но и на улицах Анталии. Что удивительно для "нашего"человека - можно реально протянусь руку и сорвать, но НИКТО не срывает: частная собственность - вещь святая.
Сейчас, кстати, цветут апельсиновые деревья - невероятное зрелище: цветет дерево, а на нем висят не снятые еще прошлогодние апельсины.
Панe Frant
'e - переривайте череду помилок в житті. Я НЕ винен, що виручки від здачу в оренду ваших двох інвестиційних хрущиків не дозволяють вам вже бути "середнім" класом, як Ви позиціювали себе раніше. Ваша активність на цій гілці, до якої Ви не мали і не маєте жодного відношення, тільки розкриває те, що у вас все дуже дуже погано.Але не я в цьому виниий, я не віднімав у Вас скоринку хліба. Урок 2 для пана flyman.
Дуже рідко, але у Вас все ж таки вспливають інколи і цікаві слова, і цікаві думки.
Але раптом це переривається - нічим не закінчуючись.
Наприклад - саме Вас стосувалися мої слова про зростання ціни на оренду нерухомості ЗА МІСТОМ на 30-40% та на те, що почали інтересуватися ділянками.Я чомусь думав, що Ви за те вхопитиеся та зробите висновки.
("Зри в корень!" (Козьма Прутков).)
Так ось читайте і починайте думати.
Пан флайман
- вчиться дивитися трохи глибше та ширше.
У Вас застрягла чудова дача за 100 км від Києва.З мого тексту треба робити висновок, шо у Вас з"явивися шанс ту дачу продати.
Наприклад, приятелі влізли у 2015 році у чудову дачу на березі річки (думали, що то "+
", а комарі потім їм повідомили, що то "-
").
Станом на кінець 2019 вартість дачі, купленої в 2015 за 18 000
доларів, становила 0
(нуль
) доларів.
Порадив приятелям скористатися карантином. Так що думайте.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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akurt
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:07
akurt написав:
Раскрою Вам секрет: у Вас в Киеве ТРИ квартиры - две куплены как инвестиция, а сталинка - для СЕБЯ любимого.
Знову помилка.
Акурт, не читайте моїх старих повідомлень довоєнної епохи десь 2012 року. То все було давно!
! зараз я взагалі живу в Конотопі, працюю сторожем на сирзаводі. Тому що я надто багато варнякав і бахвалився в свій час.Подумайте краще, коли турки ввалять спецподаток для негромадян Турецької республіки на операції з нерухомістю! Плюс податок на утримання житла для негромадян
Ви ж розумієте, що баранів треба стригти, а розумна людина середніх статків ніколи не стане для себе купляти курортну нерухомість в чужій країні.
Тим більше - у турків.
Ще. Будьте скромнішими. Є азербайджанське прислів,я: "Золото і гарну дівчину - не показуй нікому!"
Інакше ризикуєте. Патякання і хвалькуватий апломб - ще нікого до добра не довів, наш любителю дешевого йогурту, незрілих лимонів і старих хондовських "джипів"
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 08 кві, 2020 14:16, всього редагувалось 7 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:09
акурт,
з чого ти взяв, що " застрягла чудова дача за 100 км від Києва."?
як застрягла? куди застрягла? чого застряла?
я що ріелтор чи продаван дачних будинків?
це ти застряв і грошима і майном і фізично тілом в Туреччині, і тепер сидиш як миша в пастці, навіть пікнути боїшся туркам.
Меле, як небіжка ногами.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 08 кві, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:14
Не можу повірити, що у Вас вистачило розуму продати хоч за щось.
Не таїться - розкажіть, чи то правда, і як саме продалося.
Це на тему гілки.
P.S. Реально забавно, но у Франта очередная ошибка: нет азербайджанской пословицы "Золото і гарну дівчину - не показуй нікому!" - если бы он хоть раз был в Азербайджане, то знал бы, что лицо девушки НЕ видит даже жених. И родители девушки её никому не показывают.
Есть такая (реально): "Добро есть от Бога, а зло - от чёрта".
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 08 кві, 2020 14:23, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:16
akurt написав:
Не можу повірити, що у Вас вистачило розуму продати хоч за щось.
Не таїться - розкажіть, чи то правда, і як саме продалося.
Це на тему гілки.
Для чого продавати дачу недалеко від Києва в межах руху електрички, якщо я ще маю плани її використовувати час від часу?
Може як Кошастий збираюся там пересидіти БП.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:27
Ну ось, а то не маю, не застрягла, не продаю, не знаю, не чув...
Тоді ще цікавіше:
- який сенс в збереженні того, до чого не маєте доступ: авто у вас не було і немає, електрички не ходять; "недалеко" - то 100 км же...
- чи не варто було перед від"їздом до Польші продати та не платити там 2 роки польским панам орендну плату - гадаю, варто було то порахувати. Рахували - ні?
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 08 кві, 2020 14:28, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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