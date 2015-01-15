Додано: Сер 08 кві, 2020 13:51

Frant написав: "пан" Акурт "не читає" мої повідомлення, але визнає, що я помилився. "пан" Акурт "не читає" мої повідомлення, але визнає, що я помилився.

наполнненое очередными глупостями

Frant написав: Квартиру в Анталії він купив як інвештицію. Поки що сам вирішив пожити, а потім - "коли подорожчає" - продати з вигодою.

Проте не так склалось, як гадалося.

Квартиру в Анталії він купив як інвештицію. Поки що сам вирішив пожити, а потім - "коли подорожчає" - продати з вигодою.Проте не так склалось, як гадалося.

Frant написав: [

Працювати дистанційно ріелтори не можуть - не та професія.

Працювати дистанційно ріелтори не можуть - не та професія.

Але не я в цьому виниий, я не віднімав у Вас скоринку хліба.

Я чомусь думав, що Ви за те вхопитиеся та зробите висновки.

З мого тексту треба робити висновок, шо у Вас з"явивися шанс ту дачу продати.

Карантин - хорошее время, чтобы дать самым активным парням пару ценных уроков.Забавно, но Вы постоянно ошибаетесь, причем ВО ВСЕХ вопросах без исключения.Можно- но "на лету", бегло, так сказать "боковым зрением", схватить какие-то ключевые слова.Научитесь этому - иногда нужно быстро просмотреть важный документ.Потому я видел ваше сообщение,, но реально его не читал. Вернулся к тексту потом.Далее:Тут очередная ошибка, ибо вы не читаете никогда название ветки.Раскрою Вам секрет: у Вас в Киеве ТРИ квартиры - две куплены как инвестиция, а сталинка - длялюбимого.У меня квартира куплена для, любимого.Потому:Следующая ошибка (блин, мужику за 50 и живет среди ошибок, просто цирк):Я уже устал писать, что я не риэлтор, ну как вы не можете отличить риэлтора от нериэлтора?Вас обманет любая цыганка на Приміському вокзалі Києва.Ну прямо обидно за Вас.Я понимаю, что Вас лично риэлторы кидали не раз, но нельзя же обижаться на весь мир?Следующая ошибка: Вы написали, что лимоны НЕ растут за пределами Анталии. На самом деле растут не только за пределами, но и на улицах Анталии. Что удивительно для "нашего"человека - можно реально протянусь руку и сорвать, но НИКТО не срывает: частная собственность - вещь святая.Сейчас, кстати, цветут апельсиновые деревья - невероятное зрелище: цветет дерево, а на нем висят не снятые еще прошлогодние апельсины.Панe'e - переривайте череду помилок в житті. Я НЕ винен, що виручки від здачу в оренду ваших двох інвестиційних хрущиків не дозволяють вам вже бути "середнім" класом, як Ви позиціювали себе раніше. Ваша активність на цій гілці, до якої Ви не мали і не маєте жодного відношення,Дуже рідко, але у Вас все ж таки вспливають інколи і цікаві слова, і цікаві думки.Але раптом це переривається - нічим не закінчуючись.Наприклад - саме Вас стосувалися мої слова про зростання ціни на оренду нерухомості ЗА МІСТОМ на 30-40% та на те, що почали інтересуватися ділянками.("Зри в корень!" (Козьма Прутков).)Так ось читайте і починайте думати.Пан- вчиться дивитися трохи глибше та ширше.У Вас застрягла чудова дача за 100 км від Києва.Наприклад, приятелі влізли у 2015 році у чудову дачу на березі річки (думали, що то "", а комарі потім їм повідомили, що то "").Станом на кінець 2019 вартість дачі, купленої в 2015 задоларів, становила) доларів.Порадив приятелям скористатися карантином.