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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:28
akurt написав:
нет азербайджанской пословицы "Золото і гарну дівчину - не показуй нікому!" - если бы он хоть раз был в Азербайджане, то знал бы
"пане" Акурт! Навіщо Ви весь час корчите з себе "всезная"?
Азербайджан (як і Туреччина) є світською державо, і жінкам там не обов,язково ходити в паранджі. Є таке книжкове видання, ще радянської епохи "Прислів,я та приказки народів світу". Кілька десятків книжечок карманного формату. В тому числі і азербайджанські.
Убогий, читачі вже оцінили твою писанину:
Yuri_T написав:
смешная клоунада продолжается здесь второй год.
"смотрите все: какой успешный я".
Подумай краще, наш любителю депозитів і незрілих лимоноів, коли турки ввалять спецподаток для негромадян Турецької республіки на операції з нерухомістю? Плюс податок на утримання житла для негромадян Туреччини.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 08 кві, 2020 14:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:31
akurt написав:
Ну ось, а то не маю, не застрягла, не продаю, не знаю, не чув...
Тоді ще цікавіше:
- який сенс в збереженні того, до чого не маєте доступ: авто у вас не було і немає, електрички не ходять; "недалеко" - то 100 км же...
- чи не варто було перед від"їздом до Польші продати та не платити там 2 роки польским панам орендну плату - гадаю, варто було то порахувати. Рахували - ні?
А ти чому, коли сідаєш дупою в авто та їдеш вна неньку не продаєш турецьку прєлєсць, ти ж поки вна Україні турецькою квартирою не користуєшся, тільки гроші їсть.
Гадаю, варто було то порахувати. Рахували - ні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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