RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:28

  akurt написав:нет азербайджанской пословицы "Золото і гарну дівчину - не показуй нікому!" - если бы он хоть раз был в Азербайджане, то знал бы

"пане" Акурт! Навіщо Ви весь час корчите з себе "всезная"?
Азербайджан (як і Туреччина) є світською державо, і жінкам там не обов,язково ходити в паранджі. Є таке книжкове видання, ще радянської епохи "Прислів,я та приказки народів світу". Кілька десятків книжечок карманного формату. В тому числі і азербайджанські.

Убогий, читачі вже оцінили твою писанину:

  Yuri_T написав:смешная клоунада продолжается здесь второй год.
"смотрите все: какой успешный я".


Подумай краще, наш любителю депозитів і незрілих лимоноів, коли турки ввалять спецподаток для негромадян Турецької республіки на операції з нерухомістю? Плюс податок на утримання житла для негромадян Туреччини.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 кві, 2020 14:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21266
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 2181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:31

  akurt написав:Ну ось, а то не маю, не застрягла, не продаю, не знаю, не чув...

Тоді ще цікавіше:
- який сенс в збереженні того, до чого не маєте доступ: авто у вас не було і немає, електрички не ходять; "недалеко" - то 100 км же...
- чи не варто було перед від"їздом до Польші продати та не платити там 2 роки польским панам орендну плату - гадаю, варто було то порахувати. Рахували - ні?

А ти чому, коли сідаєш дупою в авто та їдеш вна неньку не продаєш турецьку прєлєсць, ти ж поки вна Україні турецькою квартирою не користуєшся, тільки гроші їсть.
Гадаю, варто було то порахувати. Рахували - ні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 568569570571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 500, 501, 502
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5017 525600
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 11:48
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 42, 43, 44
change_pm » Чет 27 гру, 2018 13:13
431 70605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 10:30
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 77906
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.