Додано: Сер 08 кві, 2020 14:31

akurt написав: Ну ось, а то не маю, не застрягла, не продаю, не знаю, не чув...



Тоді ще цікавіше:

- який сенс в збереженні того, до чого не маєте доступ: авто у вас не було і немає, електрички не ходять; "недалеко" - то 100 км же...

А ти чому, коли сідаєш дупою в авто та їдеш вна неньку не продаєш турецьку прєлєсць, ти ж поки вна Україні турецькою квартирою не користуєшся, тільки гроші їсть.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

