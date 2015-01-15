Мизантроп! 12 баллов!
Посто фраза "Пять баллов" более знаменита.
Кроме того, я же ставил Вам лично, а Вы, как и я привыкли к "Пять баллов".
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:03
Мизантроп! 12 баллов!
Посто фраза "Пять баллов" более знаменита.
Кроме того, я же ставил Вам лично, а Вы, как и я привыкли к "Пять баллов".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:03
Так в темі КРЖН пишуть, що вже досяг рівня експертності Охрі/Неймана.
Ще трохи і переплюну Демуру.
А ти букусуєш, якщо мягко сказати (чисто як другові, то би сказав, що, брате, ти деградуєш).
Крива росту, в тебе як у короновірусу, перегнулуся і клює носом до низу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:05
Зёма,это всё потому что Вы много впитали,общаясь со мною@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:07
Всегда был 'троичником' по мнению их.Но сейчас,да,ценят высоко многие.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:08
Приятно прочитать про КРЖН и про то, что одумались и занялись тем, что и подобает настоящему киевлянину.
Реально раз в день читаю с БОЛЬШИМ удовольствием ветку про киевскую недвижимость. Не всё; набегами.
И реально - без шуток - приятно убеждаюсь, что много отлично умных парней и мыслей.
Блин, только этой ветке не везёт...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:10
Ви теж мене за руку тримали, коли я клав депозит в умираючий вієбі банк?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:11
Вот можете не верить, но восьмой класс закончил с одними тройками.
Реально.
Потом что-то в голове переключилось и закончил школу без золотой медали, но в аттестате были только пятерки. Не дали золотую медаль за плохое поведение. До сих пор самому стыдно: нас вывели десятиклассниками строить ж/б забор из секций вокруг школы, а я возьми да и ляпни директору школы:
"Личный пример - лучший пример!"
И да, подтверждаю: тройки в аттестате и цвет диплома Универа НИ ОЧЕМ не говорят.
В моем класс был про гений ну реально - Олег - контрольную не успели раздать - уже решил, пятерка, диктант не успели продиктовать - уже написал, пятерка.
Все завидовали. Золотая медаль. Вручали - первому на выпускном, мне третьему - после двух медалистов - но без медали.
Особенно интересно было, куда будет поступать.
Классический университет, что-то там такое "физическое".
Что вы думаете - пропал бесследно как сгинул: сколько не собирались на 5-10-15 лет НИКТО о ГЕНИИ ничего не слышал.
Слухи ходили, что попал на Байконур.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 08 кві, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Друзья, будьте добрее,ну прикалывается старик,вам тоже скучно,но вы о нем знаете больше,чем он о вас,это не должно вас так куражить.Скучно вам?-курните в лесу подожгите зону,делайте хоть что нибудь.Я б ещё и интернет отключил! Карантин так карантин! Про школы как то писАл,вот послушали закрыли... Ученье-свет,а не ученье- чуть свет и на работу
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:17
Вот - новый поворот,что он нам несёт?@ пора сухостой поджечь))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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