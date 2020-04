Додано: Сер 08 кві, 2020 15:03

akurt написав: Мизантроп! Пять баллов!

У Флая 18 368 сообщений (это больше, чем у нас вместе взятых почти в три раза), из них только за месяц - 924.

Из них только на этой ветке - 267 за месяц.

Так в темі КРЖН пишуть, що вже досяг рівня експертності Охрі/Неймана.

Ще трохи і переплюну Демуру.



А ти букусуєш, якщо мягко сказати (чисто як другові, то би сказав, що, брате, ти деградуєш).

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/