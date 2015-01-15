Додано: Сер 08 кві, 2020 15:13

Друзья, будьте добрее,ну прикалывается старик,вам тоже скучно,но вы о нем знаете больше,чем он о вас,это не должно вас так куражить.Скучно вам?-курните в лесу подожгите зону,делайте хоть что нибудь.Я б ещё и интернет отключил! Карантин так карантин! Про школы как то писАл,вот послушали закрыли... Ученье-свет,а не ученье- чуть свет и на работу

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня