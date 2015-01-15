Якщо це Вас коробить, най - живу в Конотопі, а працюю в Пирятині))) Там сирзавод точно є.)))
І думаю, чи не купити хатку в Єгипті.
Як Акурт, для пенсійного віку.
Ніхто його за язика не тягне, хвалька-туркомана))))
Хоч би машину поміняв на новішу)))
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:19
Якщо це Вас коробить, най - живу в Конотопі, а працюю в Пирятині))) Там сирзавод точно є.)))
І думаю, чи не купити хатку в Єгипті.
Як Акурт, для пенсійного віку.
Ніхто його за язика не тягне, хвалька-туркомана))))
Хоч би машину поміняв на новішу)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 кві, 2020 15:23, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:22
Вот так поворот... Конотоп... КРЖН... главный специалист по КРЖН... киевлянин... Пирятин... сырзавод... три ветки метро... синяя.
Синяя-синяя...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:23
Погано у вас з географією, звідти 150 км до Пирятина
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:30
Як Акурту ганяти старенький "джип" за 1500 км через 3 кордони з Дніпра до Анталії - за дешевими лимонами собі - так близько?))) А мені 150 км на роботу, заради шматка хліба - так і далеко?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Франт,с авто Семеныча вкус и тактику разделяю.Тут он прав там полумиллионник мотор,а с новыми только хлопот сейчас.Ваговскую турбину ИШИ на турбосервис на 23 тыс км отдавал после трёх лет.Новые узлы-агрегаты уже не те,что были тогда новыми.Сейчас в шалаше стоят железные кони на ходу 2007 и 2012 годов.Пробега у него ну 10-20 тыс в год не более. НЕ таксисты же мы,а флудисты))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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