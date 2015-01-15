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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574>
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:19

  Faceless написав:
  Frant написав:зараз я взагалі живу в Конотопі, працюю сторожем на сирзаводі

Немає в Конотопі сирзаводу, я цьму містечку бував досить часто

Якщо це Вас коробить, най - живу в Конотопі, а працюю в Пирятині))) Там сирзавод точно є.)))
І думаю, чи не купити хатку в Єгипті.
Як Акурт, для пенсійного віку. :oops:

  Мизантрóп написав:у прикалывается старик,вам тоже скучно,но вы о нем знаете больше,чем он о вас

Ніхто його за язика не тягне, хвалька-туркомана))))
Хоч би машину поміняв на новішу)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 кві, 2020 15:23, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:22

Вот так поворот... Конотоп... КРЖН... главный специалист по КРЖН... киевлянин... Пирятин... сырзавод... три ветки метро... синяя.
Синяя-синяя...
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:23

  Frant написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:зараз я взагалі живу в Конотопі, працюю сторожем на сирзаводі

Немає в Конотопі сирзаводу, я цьму містечку бував досить часто

Якщо це Вас коробить, най - живу в Конотопі, а працюю в Пирятині))) Там сирзавод точно є.)))

Погано у вас з географією, звідти 150 км до Пирятина :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Слухи ходили, что попал на Байконур.

може це shapo?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:30

  Faceless написав:Погано у вас з географією, звідти 150 км до Пирятина

Як Акурту ганяти старенький "джип" за 1500 км через 3 кордони з Дніпра до Анталії - за дешевими лимонами собі - так близько?))) А мені 150 км на роботу, заради шматка хліба - так і далеко?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Франт,с авто Семеныча вкус и тактику разделяю.Тут он прав там полумиллионник мотор,а с новыми только хлопот сейчас.Ваговскую турбину ИШИ на турбосервис на 23 тыс км отдавал после трёх лет.Новые узлы-агрегаты уже не те,что были тогда новыми.Сейчас в шалаше стоят железные кони на ходу 2007 и 2012 годов.Пробега у него ну 10-20 тыс в год не более. НЕ таксисты же мы,а флудисты))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:30

  Мизантрóп написав:Франт,с авто Семеныча вкус и тактику разделяю.Тут он прав там полумиллионник мотор,а с новыми только хлопот сейчас.Ваговскую турбину ИШИ на турбосервис на 23 тыс км отдавал после трёх лет.Новые узлы-агрегаты уже не те,что были тогда новыми.Сейчас в шалаше стоят железные кони на ходу 2007 и 2012 годов.Пробега у него ну 10-20 тыс в год не более. НЕ таксисты же мы,а флудисты))

флудерасти :)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:06

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Франт,с авто Семеныча вкус и тактику разделяю.Тут он прав там полумиллионник мотор,а с новыми только хлопот сейчас.Ваговскую турбину ИШИ на турбосервис на 23 тыс км отдавал после трёх лет.Новые узлы-агрегаты уже не те,что были тогда новыми.Сейчас в шалаше стоят железные кони на ходу 2007 и 2012 годов.Пробега у него ну 10-20 тыс в год не более. НЕ таксисты же мы,а флудисты))

флудерасти :)
зёма,я понял с полуслова,подобрал даже рабам мягкое цепное масло и для сАКРальных утех)).Секрет знает наш друг практмех -ВЕРЕТЁНКА !баньте,не баньте,но как по маслу ! ))Ты ж там буквы не перепутай,ты ж ещё не так стар как мы))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:19

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Франт,с авто Семеныча вкус и тактику разделяю.Тут он прав там полумиллионник мотор,а с новыми только хлопот сейчас.Ваговскую турбину ИШИ на турбосервис на 23 тыс км отдавал после трёх лет.Новые узлы-агрегаты уже не те,что были тогда новыми.Сейчас в шалаше стоят железные кони на ходу 2007 и 2012 годов.Пробега у него ну 10-20 тыс в год не более. НЕ таксисты же мы,а флудисты))

флудерасти :)
зёма,я понял с полуслова,подобрал даже рабам мягкое цепное масло и для сАКРальных утех)).Секрет знает наш друг практмех -ВЕРЕТЁНКА !баньте,не баньте,но как по маслу ! ))Ты ж там буквы не перепутай,ты ж ещё не так стар как мы))

мені на думку чомусь спало скипідар
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:23

Гас е -керос1н на лампу ЗЕлича...Чую тре будет скоро,тута не Эрдоган1я.Думаю Семёнычу таки лучше живётся - у него и свет есть и макароны сейчас там дают@
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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