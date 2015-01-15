а як з водою, є в криниці?
чи маєш скважину?
на макароновісній темі пишуть
Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.
До речі, а комарі, кліщі, гедзі переносять корону?
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:31
а як з водою, є в криниці?
чи маєш скважину?
на макароновісній темі пишуть
Для того чтобы не заразиться, нужно не ходить в лес.
До речі, а комарі, кліщі, гедзі переносять корону?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:41
В колодяз1 до 2 метр1в ,станц1ю п1дкачнув до 3атм.,газ колонку чисткою дросселя промив.Комари пох,бо переживав 1 Кумари з дозняку до граму геро1на в сутки.Вакц1нуюсь н1котосом,пап1росом й спиртягою.Вважаю,шо зараза до зарази як Аукрт до Трампа))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:44
Тримайся там, бо скоро оточать санітарним кольцом і прийдеться партизанити.
А кропива і гриби будуть аж у маю.
Сонячні батереї маєш для зарядки мабіли?
В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него. «В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине", - сообщил председатель ОГА.
В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается. Сейчас в Малине, где больше всего в области выявлено случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина.
«Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом - УНИАН) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города», - сказал Бунечко.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 08 кві, 2020 19:00
Флай,не наводь жаху,в Бурдуянах був давно и то на перший строк.Де я и де вони.Авто юсб купив,не баньте ток,не здохну,не дочекаються@ Готовой колорад1в руками душити в червн1 ,я ж вам не манкурт,я ваш друг!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 08 кві, 2020 19:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Г1лка набирает (нема укр) сенс для себя как за кордоном городской обители)) как тебе такое Илон Маск Семёнович?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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